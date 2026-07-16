Natură, înot și peisaje de poveste în Serbia

Serbia oferă o alternativă spectaculoasă pentru zilele toride de vară, fără a fi nevoie să ajungeți la mare. La doar două-trei ore de condus din Belgrad, descoperiți lacuri, râuri și izvoare desprinse parcă dintr-o carte poștală. Fie că alegeți să înotați, să vă plimbați cu barca sau să savurați preparate locale lângă apă, aceste destinații devin tot mai populare printre turiști. Aceste locuri oferă experiențe memorabile la prețuri accesibile, potrivit Blic, parte a grupului Ringier.

Krupajsko Vrelo – un colț de paradis turcoaz

Apa izvorului Krupaj, situat la poalele masivului Beljanica, impresionează prin nuanțele sale intense de turcoaz. Cu alei de lemn, locuri de odihnă și restaurante cu preparate locale, zona este ideală pentru relaxare. Prețurile sunt prietenoase: o cafea costă aproximativ 200 de dinari (circa 1,7 euro), o limonadă de casă 300 de dinari (aproximativ 2,5 euro), iar un păstrăv cu garnitură variază între 1.200 și 1.600 de dinari (aproximativ 10–14 euro). Intrarea este gratuită, iar parcarea, de obicei, nu implică costuri suplimentare.

Uvac – canionul spectaculos cu vulturi grifoni

Meandrele râului Uvac și colonia de vulturi grifoni atrag anual sute de vizitatori. Cea mai apreciată activitate este plimbarea cu barca, urmată de o drumeție până la punctul de belvedere Molitva. Prețurile pentru o plimbare cu barca variază între 1.500 și 2.500 de dinari (aproximativ 13–21 de euro) de persoană, iar un prânz tradițional costă între 1.000 și 1.500 de dinari (aproximativ 8,5–13 euro).

Zavojsko Jezero – liniște departe de aglomerație

Pentru cei care caută o evadare din haosul urban, Zavojsko Jezero este alegerea perfectă. Apa curată și atmosfera calmă atrag pasionații de pescuit, caiac sau înot. Închirierea unui caiac costă între 800 și 1.200 de dinari (aproximativ 7–10 euro) pe oră, iar o placă SUP poate fi închiriată pentru aproximativ 1.000 de dinari (circa 8,5 euro). Prânzul în restaurantele locale variază între 900 și 1.400 de dinari (aproximativ 8–12 euro).

Lacul Peruća – înot și gastronomie locală

Lacul Peruća se transformă într-o veritabilă stațiune balneară vara. Vizitatorii pot înota, închiria bărci sau hidrobiciclete și pot savura preparate delicioase pe plutele din zonă. Închirierea unei hidrobiciclete costă între 800 și 1.000 de dinari (aproximativ 7–8,5 euro) pe oră, iar mesele includ păstrăv (1.300–1.700 de dinari, aproximativ 11–15 euro) și deserturi precum clătite (350–500 de dinari, aproximativ 3–4,5 euro).

Lacul Argintiu – destinația favorită pentru weekend

Unul dintre cele mai populare lacuri din Serbia, Lacul Argintiu, atrage anual noi vizitatori datorită promenadei, plajelor și cafenelelor sale. Costurile includ șezlonguri (500–800 de dinari, aproximativ 4–7 euro), plimbări cu barca (700–1.200 de dinari, aproximativ 6–10 euro) și mese la restaurant (1.200–1.800 de dinari, aproximativ 10–15 euro). Este o opțiune excelentă pentru familiile cu copii, datorită accesibilității tuturor facilităților.

Cât costă o excursie de o zi?

Plecând din Belgrad, costurile cu combustibilul se situează între 3.000 și 6.000 de dinari (aproximativ 25–51 de euro), în funcție de destinație. Adăugând cheltuielile pentru masă și activități, o persoană poate petrece o zi în natură cu 2.500–5.500 de dinari (aproximativ 21–47 de euro), iar o familie de patru persoane cu 10.000–15.000 de dinari (aproximativ 85–128 de euro). Comparativ cu un weekend la mare, aceste opțiuni rămân mult mai accesibile.

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