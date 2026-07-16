Pantalonii de la Zara sunt virali pe rețelele sociale

Un model de pantaloni cu craci largi de la Zara, disponibil la prețul de 120 de lei, a devenit viral pe rețelele de socializare, dar nu din motivele obișnuite.

În loc de laude pentru stil sau confort, acești pantaloni sunt criticați pentru designul lor „periculos”, care a cauzat multiple accidente. Conform portalului britanic de știri Metro.uk, peste 2.000 de videoclipuri cu hashtag-ul #Zaratrousers circulă pe TikTok, documentând pățaniile nefericite ale utilizatorilor care s-au împiedicat de materialul voluminos al acestor pantaloni.

Femeile din toată lumea susțin că au ajuns la spital după ce au căzut direct pe asfalt și s-au julit sau chiar și-au rupt gleznele ori genunchii după ce s-au împiedicat de materialul pantalonilor.

Zeci de femei susțin că s-au împiedicat și s-au lovit din cauza pantalonilor

Un exemplu notabil este videoclipul creatoarei de conținut Morgana, care a strâns deja peste 2,3 milioane de vizualizări.

Aceasta a arătat cum s-a ales cu un cot julit, un genunchi lovit și un telefon spart după ce s-a împiedicat purtând pantalonii cu craci largi. Un alt clip popular vine de la utilizatoarea TikTok Lina, care a spus: „Ar trebui să existe un documentar pe Netflix despre acești pantaloni. Sunt preferații mei, dar era să mor de opt ori purtându-i”.

Clipul ei a fost vizionat de peste două milioane de ori, iar numeroși utilizatori i-au răspuns cu imagini ale propriilor răni, inclusiv genunchi zgâriați și încheieturi în ghips.

Ce spun experții despre designul pantalonilor virali

Experții în modă avertizează asupra pericolelor pe care le pot reprezenta pantalonii cu craci foarte largi. Emile Vidal Carr, un design director premiat, a explicat pentru Metro.uk că astfel de articole vestimentare „se pot prinde în lanțurile bicicletelor, scări rulante, mașinării sau alte echipamente în mișcare”.

De asemenea, Clare Chambers, cunoscută ca „The Personal Brand Stylist”, a subliniat: „Cu cât cracul pantalonului este mai larg, cu atât este mai probabil să se prindă și să se înfășoare în jurul celuilalt picior sau al piciorului, ceea ce poate provoca căderea purtătorului”.

Aceasta a adăugat: „De obicei, situația este agravată de faptul că este aproape imposibil să eliberezi piciorul prins suficient de rapid pentru a evita căderea”.

Pantaloni de 120 de lei de la Zara sunt cel mai criticat model din mediul online

Deși pantalonii cu craci largi sunt un trend de durată, criticile s-au concentrat pe acest model specific de la Zara. Deși marca nu este singura care oferă astfel de articole, numărul mare de plângeri și accidentări raportate de cumpărători a atras atenția publicului.

Un exemplu dramatic este povestea lui Elin Costa, o femeie de 50 de ani din Toronto, care a suferit o căzătură gravă în urmă cu câteva săptămâni, în timp ce purta acești pantaloni. „M-au distrus”, a declarat aceasta.

Elin a suferit o fractură la încheietura mâinii, o tăietură adâncă pe tâmplă, care a necesitat copci, și o serie de vânătăi pe față, relatează portalul ceh de știri CBC. În plus, și-a distrus ochelarii și smartwatch-ul, iar acum cere retragerea produsului de pe piață.

Pantaloni foarte largi sunt sau nu un trend riscant

Deși celebrul retailer Zara nu a comentat oficial situația, acest model controversat rămâne disponibil în magazine. Pantalonii largi sunt considerați un „must-have” pentru vara anului 2026, fiind ideali pentru a face față căldurii extreme, mai ales pentru femeile care nu pot purta fuste sau rochii la birou.

Totuși, acest incident atrage atenția asupra riscurilor asociate cu anumite articole vestimentare. „Dacă achiziționezi pantofi cu toc de 15 cm, există întotdeauna riscul să-ți scrântești glezna”, a mai explicat Clare Chambers, pentru sursa citată mai sus. Aceasta avertizează că articolele vestimentare cu designuri impractice ar trebui să vină cu avertismente clare, pentru a preveni accidentele.

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