Todd Boehly este cunoscut publicului și ca patron al clubului Chelsea FC. Foto: Profimedia

Documentul oficial a fost recepționat de autoritățile române pe data de 23 iunie, potrivit e-energia.ro, și are legătură cu negocierile aflate în stadiu avansat vizând preluarea de către consorțiul menționat a gigantului Lukoil International GmbH, entitatea înregistrată în Austria care controlează operațiunile holdingului din afara Federației Ruse.

Unul dintre punctele sensibile ale tranzacției îl reprezintă concesiunea de gaze naturale din Marea Neagră. Compania operatoare a Lukoil (Lukoil Overseas Atash BV) se află în stare de forță majoră declarată încă din noiembrie 2025, fiind în imposibilitatea de a finanța lucrările de exploatare din cauza sancțiunilor internaționale impuse ca urmare a invaziei neprovocate a Ucrainei de către regimul de la Kremlin.

În scrisoarea oficială transmisă recent către Ministerul Energiei și Agenția Națională pentru Resurse Minerale (ANRM), consorțiul Eldridge-Arab cere explicit autorităților române să nu rezilieze acordul de concesiune: „Consorțiul a încheiat deja un acord prealabil cu Lukoil pentru achiziția Lukoil International GmbH și se află în faza de finalizare a unui acord revizuit. […] În acest context, solicităm în mod respectuos Guvernului României și ANRM să mențină valabilitatea contractului de concesiune pentru perimetrul Trident și să evite adoptarea unor măsuri de reziliere sau sancționare până la finalizarea formală a transferului de proprietate”.

Reprezentanții consorțiului au asigurat decidenții de la București că dețin resursele financiare necesare pentru a relua imediat investițiile offshore blocate: „Consorțiul este pe deplin pregătit și capabil să preia și să finanțeze toate obligațiile de explorare, dezvoltare și exploatare asumate în Marea Neagră, imediat ce tranzacția globală va fi aprobată de autoritățile de reglementare din Statele Unite și Marea Britanie”.

Procesul de achiziție se desfășoară sub o presiune temporală strictă din cauza regimului internațional de sancțiuni administrat de Biroul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA. 25 iulie 2026 reprezintă termenul-limită stabilit de OFAC prin licența de derogare acordată consorțiului pentru finalizarea tranzacției și semnarea acordului de transfer de proprietate cu Lukoil.

Tranzacția necesită aprobarea Comisiei Europene (pe zona de concentrare economică), a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) din România, precum și a comisiilor echivalente din restul jurisdicțiilor europene în care activează Lukoil International GmbH (inclusiv Bulgaria, unde grupul deține rafinăria Neftochim Burgas).

În ianuarie 2026, Lukoil anunțase semnarea unui acord non-exclusiv cu gigantul american de private equity Carlyle Group.

Cu toate acestea, intrarea în scenă a consorțiului condus de Eldridge Industries, sprijinit de resursele financiare masive ale fondurilor din Abu Dhabi (IHC, Al Hail) și Qatar (Power International), a reconfigurat negocierile, aceștia devenind favoriți, arată sursele din piață, pentru preluarea activelor datorită avansului diplomatic și instituțional pe care l-au demonstrat prin notificarea guvernelor din țările gazdă (cum este România).

Aceleași surse estimează valoarea totală a tranzacției la 22 de miliarde de dolari.

Lukoil deține în România rafinăria Petrotel Lukoil de la Ploiești, precum și o rețea de aproximativ 300 de benzinării și depozite de carburanți. În același timp, a primit din partea statului român drepturile de concesiune și exploatare din perimetrul offshore de gaze Trident din Marea Neagră, având cota majoritară, de 87,8%, pentru o zonă unde rezervele estimate de gaze se ridică la aproximativ 30 de miliarde de metri cubi.

Lukoil deține în România o rețea de aproximativ 300 de benzinării. Foto: pagina de Facebook a Lukoil Romania

Portofoliul Lukoil International supus vânzării se întinde pe mai multe continente (Europa, America de Nord, Africa, Orientul Mijlociu și Asia Centrală). Principalele regiuni și țări unde Lukoil deține active internaționale sunt:

Uniunea Europeană și Balcanii: România, Bulgaria, Serbia, Muntenegru, Croația, Macedonia de Nord, Țările de Jos (Olanda), Belgia și Finlanda.

America de Nord: Statele Unite ale Americii (unde Lukoil deține o rețea de benzinării, în special pe Coasta de Est).

Orientul Mijlociu și Africa: Irak (prin giganticul perimetru West Qurna-2), Uzbekistan, Egipt, Ghana, Nigeria și Camerun.

America Latină: Mexic.

Activele din Kazahstan (unde Lukoil este puternic implicată în consorții alături de Chevron și ExxonMobil, cum este proiectul Tengiz) au fost excluse de la vânzare, ele rămânând sub controlul direct al grupului rusesc, în baza unor acorduri și derogări specifice.

De asemenea, în cazul exploatării West Qurna-2 din Irak (cel mai mare activ extern al Lukoil), guvernul irakian a aprobat preluarea temporară a operațiunilor de către compania de stat Basra Oil Company, în timp ce gigantul american Chevron negociază separat preluarea participației de 75%.

Analiză documentată cu ajutorul tehnologiei Google Gemini.

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