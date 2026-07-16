Trenul circula de pe insula Sylt spre Berlin

Momentul neașteptat a fost filmat de unul dintre călători și publicat pe Instagram cu mesajul „Angajatul lunii”. Imaginile în care bărbatul aleargă spre peron, cu proviziile în mâini, au strâns peste 700.000 de vizualizări, relatează Agerpres, care citează agenția germană DPA.

Incidentul s-a petrecut sâmbătă, într-un tren care plecase din Westerland, principala localitate de pe insula Sylt, și se îndrepta spre Berlin. În timpul călătoriei s-a constatat că proviziile de hârtie igienică de la bord nu erau suficiente, iar trenul a făcut o oprire neprogramată în gara Hamburg-Bergedorf.

Șeful de tren a coborât și a mers la un supermarket din apropiere, de unde a cumpărat trei pachete de hârtie igienică. După ce s-a întors cu proviziile, trenul și-a continuat călătoria spre capitala Germaniei. Deutsche Bahn a confirmat atât oprirea, cât și motivul neobișnuit al acesteia.

Șeful de tren a fost filmat alergând spre peron

Un călător a surprins momentul în care angajatul se întorcea în grabă la garnitură. În imaginile devenite virale, șeful de tren poate fi văzut alergând pe scările gării și îndreptându-se spre peron, cu cele trei pachete de hârtie igienică în mâini, în timp ce pasagerii îl așteptau la bord.

Filmarea a fost publicată pe Instagram cu textul „Angajatul lunii” și a depășit 700.000 de vizualizări. Numeroși utilizatori au apreciat faptul că angajatul nu a ignorat problema și a găsit rapid o soluție pentru călătorii aflați în tren.

De ce nu fuseseră verificate proviziile înainte de plecare

Deutsche Bahn a explicat că lipsa hârtiei igienice a fost provocată de un deficit de personal apărut în ultimul moment. Din această cauză, proviziile din tren nu au mai fost verificate înainte ca garnitura să plece din stația de origine. Problema a fost descoperită abia în timpul călătoriei, iar șeful de tren a decis să rezolve situația la oprirea din Hamburg.

Operatorul feroviar german a anunțat că va face mai des verificări inopinate ale proviziilor aflate la bord, pentru a evita repetarea unor astfel de situații.

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