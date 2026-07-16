La momentul presupuselor fapte, comise pe 10 decembrie 2021, Şoşoacă era senator în Parlamentul României. Soţul acesteia, Silvestru Şoşoacă, este, de asemenea, inculpat pentru aceleaşi infracţiuni, alături de o acuzaţie de lovire sau alte violenţe, conform News.ro.

Conform procurorilor, evenimentele ar fi avut loc în cabinetul de avocat al Dianei Şoşoacă din Bucureşti, unde patru persoane – trei victime şi un martor – au fost invitate pentru un interviu. „În acelaşi context, cel de-al doilea inculpat a exercitat acte de violenţă asupra uneia dintre persoanele vătămate, lovind-o cu pumnii în zona umărului şi peste braţ şi smulgându-i masca sanitară de pe faţă”, se arată în comunicatul Parchetului General.

Anchetatorii susţin că incidentul a fost cauzat de nemulţumirea Dianei Şoşoacă faţă de întrebările adresate de una dintre victime, un jurnalist. Persoanele implicate nu ar fi comis nicio infracţiune, însă, pe parcursul interviului, acestea au fost supravegheate de soţul europarlamentarei şi un martor.

La momentul comiterii faptelor, Diana Şoşoacă beneficia de imunitate parlamentară în calitate de senator, însă aceasta este limitată la opinii politice şi voturi exprimate în timpul exercitării mandatului, conform articolelor 20-22 din Legea nr. 96/2006 şi articolului 72 din Constituţie. Procurorii au clarificat că imunitatea parlamentară nu protejează în cazul altor infracţiuni.

Rechizitoriul a fost trimis Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, singura instanţă competentă să judece această cauză. În plus, la solicitarea Parchetului Înaltei Curţi, Parlamentul European a votat pentru ridicarea imunităţii europarlamentare a Dianei Şoşoacă, necesară pentru ca procesul să poată continua.

Cazul face referire la un incident din 2021, când Diana Şoşoacă şi soţul acesteia au fost acuzaţi că ar fi sechestrat şi agresat fizic o echipă de jurnalişti italieni. Europarlamentarul a respins constant acuzaţiile, susţinând că este victima unei campanii de intimidare orchestrate de autorităţi.

„Ameninţările voastre nu mă sperie! Nu o să mă aduceţi în cătuşe, pentru că nu am furat, nu am minţit şi nu am trădat România”, a declarat Şoşoacă în septembrie 2025.

Jurnalista Delia Marinescu, care a intermediat interviul realizat de Rai Uno cu Diana Șoșoacă, a relatat la acea vreme într-o postare pe Facebook ce s-a întâmplat în biroul acesteia din România.

Două plângeri penale au fost făcute în urma scandalului dintre Diana Șoșoacă și jurnaliștii televiziunii publice italiene Rai Uno, din 10 decembrie 2021, a precizat purtătorul de cuvânt al Poliției Române, Georgian Drăgan, în conferința de presă susținută miercuri. El a prezentat cronologic filmul intervenției forțelor de ordine în urma incidentului.

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