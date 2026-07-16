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Rezultatele loto din 16 iulie 2026

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5 din 40:

Super Noroc:

Noroc:

Loto 6 din 49:

Report de peste 41,54 milioane de lei la Loto 6 din 49, la tragerea din 16 iulie 2026

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 41,54 milioane de lei (peste 7,93 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,11 milioane de lei (peste 594.700 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,94 milioane de lei (peste 370.700 de euro). La categoria a II-a, reportul este în valoare de peste 400.200 de lei (peste 76.400 de euro) si la categoria a III-a se înregistrează un report de peste 61.200 de lei.

La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 436.100 de lei (peste 83.300 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 523.400 de lei (peste 100.000 de euro), iar la categoria a II-a, reportul este in valoare de peste 96.700 de lei. La Super Noroc este în joc la categoria I un report în valoare de peste 307.400 de lei (peste 58.700 de euro).

Când s-a câștigat ultimul mare premiu la Loto 6/49

La extragerea Loto 6/49 din 12 februarie a fost acordat premiul cel mare la categoria I, în valoare de 22,9 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 4,5 milioane de euro.

Biletul câștigător a fost cumpărat online, prin platforma amparcat.ro, și a inclus trei variante la Loto 6/49 și o variantă la Noroc, pentru care s-a plătit 28 de lei. Acesta a fost primul premiu de categoria I obținut în 2026 la Loto 6/49.

Anterior, pe 9 noiembrie 2025, a fost câștigat iar marele premiu la Loto 6/49, în valoare de aproape 49 de milioane de lei (circa 9,8 milioane de euro). Biletul a fost jucat online, pe site-ul Loteriei Române, iar prețul a fost de 12 lei.

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