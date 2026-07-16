Nu timpul petrecut în parcare a fost problema

Incidentul s-a petrecut într-o parcare privată aparținând unui cunoscut lanț de magazine din Austria. Potrivit femeii, mașina a rămas pe loc doar 21 de minute. Cu toate acestea, câteva zile mai târziu a primit prin poștă o amendă de 203,16 euro, însoțită de o notificare trimisă de un cabinet de avocatură. Conform documentului citat de Blic, autoturismul a intrat în parcarea din localitatea Weng im Innkreis pe 19 iunie 2026, la ora 3.09, și a ieșit la ora 3.30.

Compania care administrează parcarea susține că șoferița a încălcat regulile deoarece a intrat pe proprietatea privată în afara programului de funcționare.

Cum s-a ajuns la suma de 203 euro

Potrivit documentului primit de femeie, cea mai mare parte a sumei, 150 de euro, reprezintă amenda aplicată pentru încălcarea regulilor de utilizare a parcării. La aceasta s-au adăugat 33 de euro cheltuieli de procedură și 20,16 euro reprezentând onorariul cabinetului de avocatură care a trimis notificarea.

Femeia a fost informată că trebuie să achite suma în termen de 14 zile, în caz contrar urmând să fie demarate procedurile de recuperare a banilor. Compania susține că regulile afișate la intrarea în parcare au valoare contractuală, iar simpla intrare cu mașina pe proprietatea privată înseamnă acceptarea lor.

Un șofer din Germania a fost amendat doar pentru că a întors mașina

Blic amintește că astfel de situații apar frecvent și în Germania. Un șofer din Bruchsal a povestit că a intrat într-o parcare privată doar pentru a întoarce mașina și a pleca imediat, fără să parcheze și câteva zile mai târziu a primit o amendă de 107 euro. Pentru că nu a plătit-o imediat, cazul a ajuns la o firmă de recuperare a creanțelor, iar suma a crescut până la 196 de euro.

Administratorul parcării a explicat că și simpla folosire neautorizată a terenului privat poate încălca regulile, dacă acestea sunt afișate clar la intrare.

Șoferii sunt sfătuiți să citească regulile înainte de a intra în parcările private

Clubul auto german ADAC avertizează că tot mai multe parcări private din Europa au reguli proprii, diferite de cele aplicate în parcările publice. Programul de funcționare, timpul maxim permis sau obligația de a înregistra numărul mașinii pot diferi de la o parcare la alta.

De aceea, specialiștii recomandă șoferilor să citească întotdeauna panourile și condițiile afișate la intrare. Chiar și o oprire de câteva minute se poate transforma într-o amendă de sute de euro, dacă regulile proprietarului nu sunt respectate.

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