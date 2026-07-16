Nicușor Dan spune că nu există progrese semnificative în discuțiile cu partidele

Președintele Nicușor Dan a declarat că nu există progrese semnificative în discuțiile de la Palatul Cotroceni care să justifice o nouă întâlnire cu liderii partidelor politice.

„Pentru moment, după cea de luni dimineață, nu cred că sunt progrese așa de mari ca să fie încă una. O să mai vedem, că discuțiile continuă”, a afirmat acesta.

Discuții partidelor se concentrează în jurul legilor pentru PNRR

Nicușor Dan a explicat că în aceste zile au loc discuții tehnice pentru finalizarea legislației necesare implementării Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Azi am avut una, mâine o să fie alta, nu cu mine, dar la Cotroceni. Mai departe, soluția este acolo unde sunt voturile din Parlament, adică la partide”, a precizat președintele.

Șeful statului a subliniat că a propus două soluții pentru deblocarea negocierilor privind formarea guvernului. „Fiecare dintre ele mi s-a părut foarte potrivită la momentul acela, mai ales cea a guvernului technocrat”, a spus Nicușor Dan, în timpul conferinței de presă de la Muzeul de Istorie. El a adăugat că discuțiile continuă la nivel informal.

Ce a discutat Nicușor Dan cu liderii partidelor politice la Cotroceni

Criza politică din România continuă, iar negocierile pentru formarea unui nou guvern rămân blocate. Președintele Nicușor Dan a afirmat luni, 13 iulie, la ProTV, că discuțiile cu liderii partidelor politice au fost „calme, dar fără niciun consens”, subliniind că problema principală nu este legată de desemnarea unui prim-ministru, ci de componența executivului.



„Blocajul nu este la numele primului ministru, ci la componența guvernului”, a declarat președintele.



„Oamenii așteaptă ca această criză să se termine pentru că au o incertitudine cu privire la viața lor. Deci, e rău că nu avem, după toate săptămânile astea, un govern”, a adăugat Nicușor Dan.



Totodată, șeful statului a subliniat că direcția prooccidentală a României nu este contestată, deși există voci în spațiul public care sugerează alternative riscante: „Am văzut lideri de opinie, chiar politicieni din partide, care spun că n-ar fi o mare scofală să facem un experiment și să invităm pe unii, și pe alții. Încerc să nu dau nume de partide, să invităm să facă parte din govern”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Nicușor Dan a propus două variante de premier până acum

Eforturile de a forma un nou guvern au fost marcate de eșecuri repetate. După ce Eugen Tomac și Adrian Veștea au fost propuși ca premieri, niciuna dintre variante nu a primit sprijinul necesar în Parlament.



La data de 22 iunie, propunerea lui Adrian Veștea a fost respinsă cu doar 189 de voturi favorabile, față de cele 233 necesare. Pe 23 iunie, președintele a reluat consultările cu partidele, însă acestea s-au blocat din cauza pozițiilor ireconciliabile.



„Sunt partide care spun «nu vrem să votăm dacă nu suntem acolo» și sunt alte partide care spun «nu vrem să votăm dacă alții sunt acolo»”, a explicat Nicușor Dan.



Situația a generat acuzații reciproce între principalele formațiuni politice. Președintele a sugerat că Ilie Bolojan, liderul PNL și premier interimar, a schimbat de mai multe ori poziția partidului în timpul negocierilor.



„De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția”, a transmis acesta pe rețelele de socializare.

Riscul alegerilor anticipate nu este exclus

Întrebat despre posibilitatea organizării unor alegeri anticipate, Nicușor Dan a declarat că nu exclude această variantă, dar o consideră improbabilă și nedorită.



„Nu este ceva ce să-mi doresc. Nu exclud, dar nu este ceva ce îmi doresc și cred că este foarte puțin probabil în momentul ăsta”, a precizat președintele.



În același timp, el a făcut referire la contextul internațional, subliniind importanța păstrării direcției prooccidentale a României.



„România are multe restanțe, dar cel puțin în formate europene, în formate NATO, există încredere că România păstrează direcția și exact lucrul ăsta n-aș vrea să-l pierdem”, a spus Nicușor Dan, făcând referire la participarea sa recentă la o întâlnire a Coaliției de Voință pentru Ucraina de la Paris.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE