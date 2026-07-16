Deși procurorii italieni ceruseră o pedeapsă mult mai aspră pentru fostul CEO, sentința este privită ca o victorie importantă de către familiile victimelor.

Sentințe grele pentru conducerea companiei de autostrăzi și funcționarii de stat

Giovanni Castellucci, care execută deja o pedeapsă de șase ani de închisoare pentru un alt dezastru rutier major petrecut în anul 2013, nu a fost prezent în sala de judecată din Genova pentru a asculta decizia citită de judecătorul Paolo Lepri.

El a fost însă doar cel mai sonor nume dintr-o listă uriașă de 57 de inculpați trimiși în judecată în acest dosar mamut.

Alături de fostul CEO, magistrații au dictat pedepse aspre și pentru alți oficiali de rang înalt din infrastructura italiană.

Michele Donferri Mitelli, un alt director influent din cadrul rețelei de autostrăzi, a primit o condamnare de 11 ani de închisoare. De asemenea, Paolo Berti, fostul număr doi în cadrul operatorului Aspi, a fost condamnat la cinci ani și jumătate de închisoare, beneficiind de o reducere față de pretențiile inițiale ale acuzării.

Nici responsabilii cu mentenanța sau oficialii guvernamentali nu au scăpat de brațul legii. Antonino Galatà, fostul director executiv al firmei de mentenanță Spea, a primit o pedeapsă de cinci ani și jumătate de închisoare, în timp ce Mauro Coletta, fostul înalt funcționar responsabil cu direcția de autostrăzi din cadrul Ministerului Transporturilor, a fost condamnat la cinci ani de închisoare.

Reacția rudelor și scuzele publice întârziate ale operatorului

Pentru rudele celor 43 de oameni care și-au pierdut viața sub dărâmăturile de la Genova, decizia instanței aduce o formă de alinare, chiar dacă nu le va aduce înapoi persoanele dragi.

Emmanuel Diaz, al cărui frate, Henry, a murit strivit în mașină în timpul prăbușirii podului, s-a declarat foarte mulțumit de verdictele aspre primite de fostul management al companiei.

La rândul său, Egle Possetti, o femeie care și-a pierdut sora și întreaga familie în acea zi fatidică de august, a descris pedeapsa de 12 ani primită de Castellucci ca fiind una acceptabilă, subliniind importanța ca vinovații să plătească efectiv în spatele gratiilor pentru neglijența lor.

În ajunul pronunțării acestei sentințe istorice, actualul director executiv al companiei de autostrăzi Aspi, Arrigo Giana, a prezentat primele scuze publice oficiale din partea instituției pe care o conduce pentru catastrofa din 2018.

„Acțiunile și deciziile deficitare ale unor oameni au lăsat cicatrici de neșters în societatea noastră și în sufletele familiilor afectate”, a declarat Arrigo Giana, admițând responsabilitatea morală a companiei.

Miza bătăliei din instanță

Procesul s-a concentrat pe o dispută tehnică și morală acerbă. Procurorii au susținut cu probe solide că cei din conducerea Aspi au amânat în mod repetat și conștient lucrările de întreținere și consolidare ale viaductului îmbătrânit, construit în anul 1967 de inginerul Riccardo Morandi, exclusiv din rațiuni de reducere a costurilor și de maximizare a profitului.

Acuzarea a arătat că toate semnalele de alarmă și rapoartele tehnice privind degradarea cablurilor de susținere au fost ignorate sistematic timp de ani buni.

De cealaltă parte, avocații apărării au încercat să transfere întreaga vină pe un defect structural ascuns de proiectare, argumentând că tehnologia vremii, care presupunea învelirea cablurilor metalice de susținere în beton, a făcut imposibilă detectarea coroziunii interne.

Argumentele apărării au fost însă respinse de magistrați, care au considerat că administratorii drumului aveau obligația legală să monitorizeze și să testeze structura prin metode moderne, stabilind că lăcomia și nepăsarea administrativă au stat la baza uneia dintre cele mai mari tragedii din istoria modernă a Italiei.

Tragedia, care a avut loc în timpul unei furtuni violente în plin sezon al vacanțelor de vară, s-a soldat cu moartea a 43 de persoane, printre care și doi cetățeni români.

Zeci de autoturisme și camioane s-au prăbușit în gol de la zeci de metri înălțime în momentul în care o secțiune masivă a viaductului s-a rupt din picioare.

Podul Morandi din Genova, parte a autostrăzii A10, avea o înălțime de aproape 100 de metri, fiind construit în anii 60 și reabilitat în 2016.

