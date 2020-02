Supele, de pildă, sunt un fel de mâncare perfecționat de poporul chinez, care este și foarte atașat de această opțiune culinară. Există zeci de feluri de supe, care mai de care mai ieșite din comun atunci când vine vorba despre ingredientele pe care le conțin, însă sunt și unele lucruri pe care le au din comun. Iată care sunt cele mai interesante tipuri de supă și ce trebuie să știi despre caracteristicile lor.

Noodles sunt foarte asemănători cu tăițeii din făină de grâu pe care îi poți întâlni inclusiv în supele românești. Tăițeii din supa chinezească se numesc tăiței mian, iar motivul pentru care acest preparat este atât de popular constă în amestecul intens de arome născut din mixul de legume, carne și condimente folosit la prepararea sa.

Există supă cu noodles atât în variantă picantă, numită den-den mian, cât și într-o variantă mai blândă, mian-tan. Dacă vizitezi țara asiatică, trebuie să știi că acest preparat este disponibil atât în restaurantele fancy, cât și la vânzătorii stradali, iar ambele opțiuni sunt delicioase și consistente. În România, unul dintre cele mai cunoscute restaurante chinezești, Chopstix, livrează și la domiciliu.

Dacă ești fan al picanteriilor și îți plac și aromele dulci, nimic nu te va satisface mai mult decât un bol cu supă Fa Suan. Supa conține ceapă, morcov, condimente precum și oțet chinezesc, sos de soia și urechi de lemn. La acestea se adaugă și ou bătut, iar textura rezultată este foarte interesantă și creează o consistență remarcabilă preparatului. Chiar dacă poate suna destul de riscant pentru stomac un amestec de ceapă, condimente și oțet, trebuie să știi că oțetul chinezesc are menirea de a echilibra preparatul din punct de vedere al acidității. Poți consuma supă Fa Suan atât la masa de prânz, cât și la cină.

Considerată o delicatestă și la nivel local, această supă câștigă imediat un loc printre preferințele consumatorilor, grație gustului cărnii de berbec, care are o aromă dulce și un aport energetic remarcabil. Usturoiul inclus în rețetă aduce un plus de iuțenie preparatului și contribuie la furnizatea de energie caldă organismului.

Supa mai conține și mălai de porumb, creveți, ghimber și ulei de floarea soarelui. Preparatul este recomandat și pentru îmbunătățirea modului de funcționare a rinichilor, pentru ameliorarea durerilor din zona abdominală, dar și pentru problemele cu vezica urinară. Chinezii spun chiar că supa de berbec cu creveți îmbunătățește funcția sexuală.



Acestea sunt doar trei tipuri de supă pe care chinezii le consumă cu religiozitate. Există supe subțiri, care se prepară rapid prin fierberea supei alături de carne și adăugarea ulterioară a legumelor. Ulterior, se adaugă și noodleșii. Supele groase, în schimb, presupun fierberea la foc mic pentru un timp destul de semnificativ a ingredientelor care sunt adăugate în mod simultan în oală. La final, odată fierte ingredientele și eliberate toate aromele, se și condimentează supa.

De asemenea, trebuie să știi că, dacă vrei să gătești singur supă chinezească, secretul unei arome perfecte este să nu folosești apă la prepararea ei, ci tot supă. Aceasta poate fi obținută prin fierberea legumelor, a cărnii sau a ambelor ingrediente. Așadar, supele chinezești reprezintă feluri de mâncare foarte sănătoase și hrănitoare, dar și gustoase în același timp. Le poți mânca atât la restaurant, cât și la tine acasă, fie că le comanzi sau le prepari singur.