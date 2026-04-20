Carrera, fostă vedetă a filmelor pentru adulți, a anunțat că a promovat examenul de barou din Texas, SUA, marcând un pas important în drumul său către obținerea licenței de avocat.

Pe numele ei real Jessica Steinhauser, Carrera a reușit să treacă cu succes testul în luna februarie, după ce ratase prima încercare cu doar două puncte.

Într-o postare pe Facebook, Carrera a împărtășit vestea.

Ea a adăugat că, deși nu și-a dorit inițial o carieră în avocatură, a vrut să demonstreze că poate depăși această provocare: „Nici măcar nu voiam să devin avocat, doar am vrut să demonstrez că pot să-l trec”.

Carrera, care a susținut examenul alături de aproape 1.000 de candidați într-o sală din Waco, Texas, a rememorat experiența, descriind-o drept una intimidantă:

„A fost un sentiment tulburător să privesc în jur în acest auditoriu masiv… și să știu că aceștia sunt oamenii pe care trebuie să-i depășesc”, a spus ea.

După o pregătire intensă pentru a doua încercare, Asia a explicat: „De data aceasta mi-am știut lecțiile la perfecție și am obținut un scor mai mare decât 91% dintre colegii mei”.

Carrera este membră Mensa, având un IQ raportat de 156. În plus, aceasta deține o diplomă de licență în psihologie de la Utah Tech University, un master în educație de la Texas A&M University și o diplomă de Juris Doctor obținută la St. Marys University School of Law în 2024.

Cel mai mare IQ înregistrat vreodată este subiect de dezbatere, dar William James Sidis este adesea citat cu un IQ estimat între 250 și 300. În prezent, matematicianul Terence Tao are unul dintre cele mai mari IQ-uri măsurate, estimat între 225-230, în timp ce coreeanul Kim Ung-Yong a fost menționat anterior în Guinness World Records cu un IQ de aproximativ 210.

Un scor peste 145 este considerat nivel de „geniu” sau persoană foarte inteligentă, în timp ce media generală este între 85 și 115.

Albert Einstein avea un IQ estimat la 160.

Mensa este o organizație internațională non-profit, fondată în 1946, care reunește persoane cu un coeficient de inteligență (IQ) situat în primii 2% din populație.

De-a lungul carierei sale, Carrera a căutat constant să-și evidențieze realizările academice. În trecut, ea a menționat o dispută legată de refuzul Mensa de a face trimitere la site-ul ei din cauza carierei în industria pentru adulți.

Mai târziu însă, situația s-a schimbat când a fost inclusă în ediția din 2004 a revistei Mensa Bulletin, la secțiunea „Membri faimoși”, eveniment pe care l-a considerat un moment semnificativ de „acceptare”.





