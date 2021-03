(Publicitate) Cele mai tari 3 păcănele cu șeptari 77777 pe care le poți juca online în 2021

Dacă în cazurile jocurilor a căror tematică este bazată pe o poveste, jocurile cu aparate 77777 prezentate si de Casinos.ro sunt jocuri simple si construite pentru a-i surprinde pe utilizatori – neexistând speciale și nici alte funcții deosebite.

Aceste sloturi tradiționale nu sunt însă neapărat vechi, întrucât au fost îmbunătățite de la an la an, pentru a le oferi iubitorilor de păcănele o experiență cât mai plăcută. În continuare vă vom prezenta cele 3 jocuri cu șeptari 77777 pe care le puteți încerca în acest an la cazinourile online, de pe telefon, tabletă sau computer.

Sizzling Hot

Cel mai celebru joc de păcănele cu șeptari a fost produs de Novomatic. Versiunea Deluxe, care i-a cucerit pe foarte mulți amatori de sloturi din România, a fost lansată în 2007. Inițial, Sizzling Hot și-a câștigat simpatizanți în mediul offline, întrucât este prezent în majoritatea sălilor de jocuri de la noi din țară, dar de câțiva ani, a început să apară în oferta mai multor cazinouri online, care sunt licențiate la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc.

Este unul dintre cele mai simple sloturi cu putință, având 5 role, 3 coloane și numai 5 linii de pariere. Nu există runde speciale, jackpoturi sau alte funcții, așa că singura sursă a câștigurilor sunt rotirile obișnuite.

Prin urmare, fiecare rotire poate aduce un câștig substanțial, însă nu vă așteptați la ceva peste medie, întrucât rata de câștig a variantei Deluxe 6 nu este foarte mare: 95.05%. Totuși, linia de 77777 aduce un câștig de 1.000 de ori mai mare decât valoarea mizei. Din lipsa funcțiilor, o bună parte dintre pasionați au început să joace dublaje, alegând culoarea următoarei cărți în cadrul opțiuni de „dublu sau nimic”.

5 Dazzling Hot

Este un joc destul de nou, fiind lansat în octombrie 2015, dar care a păstrat în mare parte elementele din Sizzling Hot. La fel ca și în producția celor de la Novomatic, șeptarii reprezintă principala atracție a jocului. Principalul punct de atracție este însă faptul că o linie de 77777 poate aduce de 5.000 de ori suma mizată. Nu este de neglijat nici faptul că RTP-ul (95.74%) este mai mare, decât cel oferit de jocul după care s-au inspirat producătorii.

Simbolul Scatter este la fel de neinteresant ca și în Sizzling Hot, lăsând uneori impresia că a fost inserat în joc mai mult pentru a-i încurca pe jucători. 5 Dazzling Hot este însă atașat la jackpot, ca și celelalte jocuri cu fructe de la EGT. Funcția Jackpot Cards Mystery este atractivă, întrucât jucătorul trebuie să aleagă niște cărți care sunt puse cu fața în jos pentru în tentativă de a câștiga unul dintre cele patru tipuri de jackpoturi.

40 Super Hot

Spre deosebire de jocul prezentat anterior, această variație a bulgarilor de la EGT vine cu 40 de linii de pariu fixe, iar funcția Scatter are o cotă mult mai bună în tabelul de plăți. Șeptarii rămân la putere, însă pe lângă faptul că plătesc cel mai bine, au și rol de WILD, substituind orice simbol în afară de Scatter.

Și tocmai pentru că miza minimă este mai mare, 40 Super Hot are un farmec aparte, care este apreciat în special de jucătorii care dispun de bugete peste medie. Lipsa funcțiilor speciale, la fel ca și în 5 Dazzing Hot, îi determină pe anumiți practicanți să-și încerce norocul la dublaje, dar și să spere că vor avea ocazia să nimerească Jackpot Cards Mistery. Nu în ultimul rând, 40 Super Hot are un RTP (95.81%) mai mare decât celelalte două jocuri prezentat anterior.



