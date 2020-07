(Publicitate) Dacă ai gâtul sensibil dar îți place înghețata, avem o veste bună pentru tine!

“Dar mama, a venit vara!!”, se revoltă pe bună dreptate copilul meu cel mic, pe care il rog mereu să scoată înghețata într-un castron și să o lase să se mai încălzească înainte să o mănânce…

Și uite așa, de nevoie, am ajuns eu să mă împrietenesc cu Fiorda.



Cine este Fiorda?

Da, ai dreptate, pare o prietenă de mare ajutor… Și chiar este, doar că nu vorbim despre o persoană, ci despre o terapie naturală sub formă de comprimate gumate pentru supt.

Doamna farmacist cu care vorbesc mereu mi-a recomandat nu demult Fiorda pentru trusa noastră de vacanță. Nu voiam să luăm o tonă de medicamente și în vacanțele de vară, iar dumneaei mi-a spus că Fiorda este o terapie naturală pentru gâtul iritat și tusea seacă.

Așa că am cumpărat pachetul de Fiorda coacăze negre și unul de Fiorda Junior zmeură, doar pe jumătate convinsă. Nici nu apucasem să plecăm la bunici și “cocktailurile” cu suc și gheață preparate de cei doi eroi de la mine de acasă își făcuseră deja efectul. Recunosc că și pe mine mă cam jena gâtul, căci și eu duceam dorul frappe-urilor și mi-am adăugat gheață în cana de cafea cu lapte și neaparat….un pai!

Ce surpriză! Fiorda sunt mici și moi! Credeam că sunt pastilele de supt tari, cu care suntem obișnuiți… Nu sunt. Sunt pastile mici și gumate,, pe care îți face mare plăcere să le dizolvi pe limbă, iar gustul este total natural. Atat de natural, încât am primit replica: “au gust de coacaze!; mie nu-mi plac!”. Am citit cu atenție și da, au gust de coăcaze negre, deoarece conțin extract natural de coacăze negre și nu ceva artificial pentru gust. Cu varianta Fiorda Junior zmeură am avut mult mai mult succes cu gustul bazat pe extract natural de zmeură, încât nu știam unde să pun pachetul, pentru ca cel mic să nu mănânce toată folia odată – căci trebuie utilizate 4-6 comprimate Fiorda pe zi… Victoria a fost totală: nu ne mai simțim gâtul iritat, mie mi-a trecut începutul de răgușeală, așa că: înapoi la înghețată!



Cum reușesc plantele aceste miracole?

Explicația este aceea că mucoasele noastre au la suprafața lor mucus, un gel apos cu vâscozitate mare. Mucina este substanța din mucus care are un nucleu de proteină și o mulțime de lanțuri polizaharidice laterale care atârnă precum firele dintr-un ghem de jucărie pentru pisici. De aceste “fire” se leagă extractele din plante și astfel formează un strat protector deasupra mucoasei iritate a gâtului. În acest fel este împiedicată aderarea microbilor răspunzători de apariția iritației în gât și sunt acoperite terminațiile nervoase care dau senzația de durere în gât sau provoacă tusea seacă, iritativă – așa numita tuse “din gât”.



Lichenul de piatră este planta eficace pentru gâtul iritat și tusea seacă

Planta campion pentru efectul de acoperire și protecție a mucoasei gâtului este lichenul de piatră – o plantă pentru care există studii și monografii europene și internaționale în care este demonstrată eficacitatea sa pentru gâtul iritat și tusea seacă. M-am bucurat când am aflat că Fiorda conține cea mai mare concentrație de lichen de piatră disponibilă într-un produs din România. Lichenul de piatră este acompaniat de Nalba de gradină și Măceș în variantele Fiorda coacăze negre și Fiorda lămâie sau de Nalba de gradină, Tei și lactoferină în varianta Fiorda Junior zmeură.

Lactoferina din Fiorda Junior este o proteină naturală, prezentă și în laptele matern, care are un rol important de îmbunătățire a imunității copiilor. Fiorda Junior se adresează copiilor începând cu vârsta de 4 ani, care pot sa utilizeze în siguranță comprimatul gumat pentru supt.

Fiind un produs cu 100% ingrediente active naturale și fără zahăr adăugat, Fiorda poate să fie utilizată inclusiv de către diabetici și femeile însărcinate sau care alăptează.

Iar dacă răceala dă semne că ne afectează și nasul (care curge) sau ne doare capul și avem febră, am descoperit că putem să acționăm tot cu un produs 100% natural: Imunorezistan – disponibil în varianta de sirop Imunorezistan Junior și soluție pentru uz intern Imunorezistan Forte.

Vă lăsăm pe voi să descoperiți Imunorezistan aici: https://www.plantextrakt.ro/produse/fitoterapice/originale/imunorezistan-forte și să vă procurați Fiorda și Imunorezistan fie din farmacia sau plafarul vostru de cartier, fie de aici:https://www.naturisti.ro/catalog?q=fiorda; https://www.naturisti.ro/catalog?q=imunorezistan.



Și neapărat vrem să auzim vești despre înghețată, sucuri reci și o vară fără durere în gât!



