Delta Dunării a intrat în patrimoniul mondial al UNESCO în anul 1991, fiind clasificată ca Rezervație a Biosferei, pentru că a păstrat cea mai bogată biodiversitate, dintre toate deltele de pe Terra. Se întinde pe 3.446 de kilometri pătrați, în cea mai mare parte aparținând României, în regiunea istorică Dobrogea, și parțial în Ucraina, fiind a doua ca mărime și cea mai bine conservată dintre deltele europene. Definită drept unul dintre cele mai importante rezervoare de viață pe care le are planeta noastră, Delta Dunării este printre regiunile cele mai slab populate din zona temperată a Europei, cu o densitate redusă a populației (3 locuitori/kmp) în perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării, în care există câteva comunități mici și izolate.

Pentru că Delta Dunării este atât de importantă, nu doar ca arie protejată sau ca destinație turistică, Uniunea Europeană a alocat o sumă semnificativă pentru proiectele din această zonă, care ajută atât autoritățile locale, cât și mediul privat să se dezvolte în armonie cu natura și în spiritul conservării a ceea ce putem numi „patrimoniul natural” al lumii. Este vorba de 1,1 miliarde de euro, fonduri europene, prin Mecanismul Investiții Teritoriale Integrate (ITI). Asociaţia pentru Dezvoltare Intercomunitară. ADI – ITI Delta Dunării a fost constituită în scopul implementării acestui mecanism, pentru a ajuta cele 38 de localități din această regiune să găsească cele mai bune soluții pentru a obține bani europeni pentru proiecte cuprinse în Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării.



De ce a fost nevoie de un mecanism aparte pentru gestionarea proiectelor

„Investițiile Teritoriale Integrate (ITI) reprezintă un instrument financiar nou pentru perioada de programare 2014-2020, introdus de Comisia Europeană (CE) pentru a stimula dezvoltarea teritorială integrată. Investiţia teritorială integrată este un instrument de dezvoltare teritorială care presupune existenţa unei strategii de dezvoltare teritorială integrată aferentă unui teritoriu desemnat, a unui set de acţiuni care pot fi puse în aplicare pentru atingerea obiectivelor stabilite. Cu un buget dedicat teritoriului pe care îl acoperă, de 1,1 miliarde de euro din fonduri structurale și guvernamentale, ITI Delta Dunării este, practic, cel mai mare proiect de investiții al României. Banii vin prin aceleași linii de finanțare (POIM, POR, PNDR, POCU, POC etc.) dar diferența o fac ghidurile de implementare a proiectelor din teritoriu, croite pe specificități și nevoi locale”, precizează Ilie Petre, președintele Asociației pentru Dezvoltare Comunitară.

ADI ITI Delta Dunării a sprijinit beneficiarii de pe teritorul Deltei Dunării pentru obținerea finanțării pentru 651 de proiecte în mediul privat și 123 de proiecte depuse de administrația publică, în valoare totală de 393 milioane Euro, în ultimii 2 ani, după deschiderea apelurilor dedicate teritoriului.

”Pentru a defini cât mai bine mecanismul ADI ITI Delta Dunării, l-aș putea compara cu un catalizator într-o reacție chimică. Acest instrument a adus fondurile mai aproape de beneficiar, chiar dacă proiectele se depun tot la agențiile regionale. Noi am fost, practic, interfața. Am explicat celor din zona publică, dar și celor din privat, ce fonduri pot accesa, ce proiecte pot face, pornind de la ideile lor. Am încercat mai întâi să aflăm nevoile lor și le-am transformat în proiecte. Este mai ușor să gestionăm câteva zeci de localități, față de câteva județe. Noi i-am și încurajat pe oameni să acceseze fonduri europene”

Președintele ADI ITI DD