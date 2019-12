Stim cu totii ce inseamna sa ai picioarele inghetate, iar zapada sa-ti treaca de glezne. Iarna este un anotimp de care nu scapam, de aceea trebuie sa fim pregatiti cum se cuvine. Asta inseamna ca trebuie sa ne cautam haine si incaltaminte care sa aiba cel putin trei caracteristici de baza: sa fie practice, rezistente si confortabile. Cu aceste caracteristici in cap am intrat pe Fashion Days la capitolul ghete barbati si am descoperit o multime de modele care mai de care mai interesante.



Ghete de piele si piele intoarsa



Intotdeauna combinatiile de texturi la incaltaminte au generat modele foarte frumoase. Nuantele de maro sunt potrivite pentru iarna, intrucat sunt culori calde, care iti asigura un plus de confort cel putin vizual. Ghetele cu varful rotund sunt ideale pentru un stil casual, putand fi purtate cat e ziua de lunga, atat la serviciu, cat si la iesirile in oras cu prietenii.



Cardigan cu buzunare



Si cand vine vorba despre pulovere dama oferta este una care satisface toate gusturile. Am gasit pe Fashion Days modele si culori foarte moderne. Cardiganul lung pana la genunchi, dar cu gluga si buzunare este una dintre alegerile care vor da o nota confortabila tinutei tale. Opteaza pentru o piesa realizata din lana 100% si cu siguranta nu vei mai simti frigul nicio clipa iarna aceasta.



Ghete tip Chukka



Aceste ghete nu sunt doar foarte frumoase, ci si foarte versatile. Pot fi purtate intr-o multime de combinatii interesante. Totusi, intrucat de regula sunt realizate din piele intoarsa, e bine sa eviti sa le porti atunci cand ploua sau prin zapada, intrucat te-ai putea trezi cu sosetele ude. De preferat este sa incalti ghetele Chukka atunci cand e vreme rece, dar uscata. Unii producatori realizeaza acest model si din piele naturala lucioasa, care este impermeabila.



Recomandări Replica la care a cedat Gheorghe Dincă: „Ori mor eu, ori mori matale”

Pulovere oversize



Sunt deja cativa ani de cand au intrat in tendinte aceste pulovere si nu dau semne ca ar disparea prea curand. Alege un pulover over size cu tricotaj modern, un croi usor, cu decolteu adanc in V si poarta-l direct pe piele. Asociaza-i fie o pereche de jeansi, fie una de colanti si simte-te confortabil toata ziua!



Ghete Chelsea



Cat ii priveste pe barbati, pana la prima zapada pot purta ghetele Chelsea maro caramel. Modelul e preferat de vedetele din toata lumea pentru aspectul sau stylish. Nu au sistem de prindere, ci doar elastice laterale care fac usoara incaltarea lor. Pot fi purtate atat la un costum, cat si la jeansi.



Pulover cu motive de Craciun



Recomandări Adrian Sina, „Ambasador” pentru armata pakistaneză. Postarea jignitoare pusă pe Instagram

Sunt jucause si nu trebuie sa fii copil ca sa le porti. Puloverele cu motive de Craciun sunt un cadou perfect pe care il poti face surorii sau celei mai bune prietene, chiar si partenerului. Sunt distractive, iar culorile lor calde, precum rosu, portocaliu, galben sau verde vor insufleti atmosfera oriunde te-ai duce.



Ghete Dockers



Acesta este un model de ghete foarte practice atunci cand e frig si multa zapada. Sunt impermeabile, asadar poti trece lejer prin toata zloata ca nu patrunde apa prin ele. Sunt si foarte confortabile, intrucat sunt lejere, usoare. In plus, talpa cu riduri adanci impiedica alunecarea. Acest tip de ghete poate fi purtat mai degraba cu tinute lejere, tip jeans.



Bocanci din piele nabuc



Contrar a ceea ce ne imaginam cu totii, pielea nabuc nu este piele intoarsa, desi textura sa velurata ne poate induce in eroare. Este o piele impermeabila, ceea ce inseamna ca o pereche de bocanci din piele nabuc ne poate ajuta sa trecem cu succes peste iarna grea. Evident, necesita o ingrijire suplimentara, cu produse speciale, insa efortul merita garantat. Alege o pereche de ghete cu sireturi, dar si cu fermoar lateral, pentru un plus de confort la incaltare.



GSP.RO Și-a prins iubitul că o înșală cu ajutorul unei aplicații. Greșeala pe care a făcut-o bărbatul

HOROSCOP Horoscop 13 decembrie 2019. Săgetătorii vor trece prin printr-un șir de experiențe profitabile