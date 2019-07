Proiecțiile filmelor vor avea loc la Cazino Sinaia și Cinema Carpaţi. Parcul Ghica din centrul orașului va fi gazda concursului de cultură cinematografică, urmat de spectacolul ”Street Dance”.

Centrul Cultural Carmen Silva va găzdui o proiecție de film pentru copii, urmată, pentru prima dată în Festivalul Film4Fun, de un atelier de benzi desenate susținut de autorul de benzi desenate Mihai Ionuț Grăjdeanu.

O expoziție de fotografii din arhiva personală a actorilor Ion Dichiseanu și Florin Zamfirescu va fi expusă în holul Cazinoului Sinaia.

Ediția din acest an a festivalului aduce, în premieră, competiția de filme de scurtmetraj de comedie internațională. Un juriu internațional format din personalități marcante ale industriei cinematografice din Croația, Ungaria și Romînia. va decide câștigătorii filmelor selecționate din: Olanda, Spania, Italia, U.S.A., Rusia, Germania, Macedonia, Kenia și Romnia.

Pe toată durata festivalului vom avea ocazia să ne întâlnim cu invitați speciali din U.S.A., Franța, Croația, Rusia și Ungaria.

”Mă bucur să vă invit la cea de-a XI-a ediție a Festivalului Film 4 Fun, una specială deoarece din acest an avem participare internațională. Experiențele frumoase din ultimii 10 ani ne dau motive să continuăm cu acest eveniment foarte așteptat la Sinaia, care atrage an de an în orașul nostru pasionanții de film și cultură. Vom avea un weekend cu premiere cinematografice, expoziții și invitați foarte iubiți de spectatori.” – Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Pentru mai multe informații și detalii privind programul festivalului, vizitați pagina: www.film4fun.ro www.facebook.com/film4funro