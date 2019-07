Astfel, ele sunt sotii, mame, iubite, fiice, prietene, sefe, colege, confidente si multe altele, trebuind sa se adapteze fiecarei situatii in parte. Chiar si cel mai de pret dar cu care au fost inzestrate, acela de a putea da viata, vine „la pachet” cu o multime de neplaceri, printre care greturile din timpul sarcinii si schimbarile pe care aceasta le aduce in corp. Menstruatia si menopauza sunt alte doua exemple de stari cu care barbatii au norocul sa nu se confrunte niciodata, chiar daca ambele cuvinte incep cu constructia „men”.

Tulburarile premenstruale si menopauza vin cu dureri greu de imaginat de catre barbati si chiar mai greu de mascat de catre femei. Din fericire pentru ele, exista o solutie, iar aceasta se numeste ulei CBD. Aceasta substanta provine din planta de canabis, insa nu contine THC (tetrahidrocanabinol), compusul activ responsabil cu instalarea efectelor psihoactive. In schimb, asa cum ii spune si numele, uleiul este bogat in CBD (canabidiol), care interactioneaza extrem de bine cu organismul uman.

Uleiul CBD este din ce in ce mai folosit in intreaga lume in ultimii ani, gratie proprietatilor sale extrem de benefice, cea mai importanta dintre acestea fiind ameliorarea durerilor de orice fel. Totodata, oamenii de stiinta de la unele dintre cele mai prestigioase institute medicale din tarile dezvoltate studiaza intens uleiul CBD, in vederea descoperirii altor potentiale efecte pozitive.

In prezent, este o certitudine faptul ca uleiul CBD ajuta la echilibrarea functiilor corpului si la reinstaurarea starii naturale de bine a acestuia, dar si la reglarea somnului, a circulatiei sangvine si a glicemiei. Totodata, aceasta substanta ar putea chiar reduce formatiunile tumorale canceroase, dar si frecventa si intensitatea crizelor asociate epilepsiei.

Printre efectele certificate ale uleiului CBD se numara reducerea durerilor premenstruale si a simptomelor menopauzei, motiv pentru care iti recomandam sa incepi un tratament chiar acum, daca te afli in aceasta situatie. Un furnizor profesionist iti va pune la dispozitie numeroase produse pe baza de ulei CBD, de cea mai buna calitate si puritate si in concentratii diferite, in functie de intensitatea durerii si de preferintele si nevoile tale.

In plus, trebuie precizat ca uleiul CBD este disponibil in numeroase forme: concentrate, capsule, cristale, e-lichid pentru tigara electronica, ba chiar si cosmetice. Printre cosmeticele CBD se numara balsamul de buze, cremele hidratante si untul de corp, pe care le poti include chiar acum in rutina ta zilnica, intrucat te vor ajuta sa fii atat eleganta si feminina, cat si mai sanatoasa si linistita.