Cercetarile de specialitate arata ca anumite uscatoare de maini imprastie de 1300 de ori mai multi germeni decat prosoapele de hartie.Conform anumitor oameni de stiinta, aceste bacterii vin direct catre noi in momentul in care ne uscam mainile. Riscul de a contacta bacterii pe suprafata mainilor creste chiar si pana la 200% atunci cand folosim un uscator, pe cand, daca folosim prosoape de hartie, acest risc este diminuat cu 77%. Daca in spatii publice, precum centrele comerciale sau marile companii este acceptabil totusi sa existe uscatoare de maini, unde concentratia de bacterii este redusa, in institutiile medicale, aceste aparate nu au ce cauta din cauza concentratiei mari de virusuri si bacterii periculoase. De aceea, cel mai sigur este sa alegem prosoape de hartie, care sunt mult mai igienice si riscul de contaminare este unul mult mai mic.

Hartia este unul din produsele folosite in fiecare zi. Fie ca vorbim de hartie igienica, fie ca vorbim de prosoape pliate, oamenii nu se pot lipsi de aceste produse. Prosoapele de hartie de la Sanito.ro sunt apreciate de toti cei care le utilizeaza. Acestea pot sa usuce mainile eficient, sa indeparteze bacteriile si sa produca cel mai mic grad de contaminare din mediul umed. Din punctul de vedere al igienei, prosoapele de hartie sunt superioare uscatoarelor de maini. Acestea ar trebui recomandate in locatii unde igiena este cruciala, inlcusiv in spitale, clinici, unitati alimentare etc. In plus, chiar daca prosoapele de hartie sunt de unica folosinta, costurile nu sunt ridicate. Daca hartia este destinata, de exemplu, unor bai pe care le vor folosi mai multe persoane, atunci atentia la produsele alese trebuie sa fie si mai mare. Pentru uz comercial, este recomandata hartia Tork, deoarece este foarte moale si este disponibila in 2 straturi. Cel mai potrivit ar fi ca pentru aceasta hartie sa se foloseasca dispensere special create pentru a se potrivi cu produsele brand-ului.

In spitale, produsele de unica folosinta sunt si mai importante. Aici, igiena si curatenia trebui realizate in amanunt, deoarece exista multe bacterii si infectii ce se pot raspandi din cauza unei igiene precare. Streptococii, stafilococii sau orice alt tip de microbi si microorganisme se pot transmite si de la o simpla atingere a unei persoane infectate. De aceea, este imperativ sa pastram curatenia la cel mai inalt nivel. Avem nevoie de sapunuri profesionale, de dezinfectanti cu grad ridicat de actiune, detergenti speciali si consumabile de unica folosinta din hartie, toate de cea mai buna calitate. Pentru domeniul medical sunt recomandate si rolele medicale de tip cearceaf, care acopera igienic paturile pacientilor si care sunt schimbate dupa fiecare pacient.

Indiferent daca lucrezi intr-o clinica medicala sau intr-un spatiu comercial, igiena este esentiala. De aceea, tot mai multi profesionisti, in special din domeniile cu risc mare de contaminare, folosesc produse profesionale, de cea mai inalta calitate, pentru a reduce riscurile de transmitere a microbilor.

