Lentilele de contact cu efect special, sau sclera au o nuanta transparenta care acopera culoarea ochilor. Centrul obiectivului va permite sa vedeti clar. Interesant, acestea sunt disponibile la magazinele online, in diverse culori si modele dramatice. Spre deosebire de celelalte tipuri de lentile de contact, lentilele cu efect special – negre, rosii, galbene sau albe – acopera atat irisul, cat si sclera ochilor, pentru a crea un aspect cu adevarat uimitor.

Efectul special al lentilelor de contact pentru teatru, sunt uimitoare.

Ele va pot transforma ochiul in orice culoare sau design dorit, inclusiv in ochi de pisica, printurile animalelor sau schimbarea ochilor in alb total.

FDA a aprobat astfel de lentile, mentionand ca acestea sunt sigure pentru ochi. Acestea sunt disponibile cu sau fara prescriptie medicala. Cu toate acestea, daca aveti nevoie de o reteta, este important sa primiti una corecta.

Lentilele de contact teatrale au fost foarte scumpe, dar acum pretul lor a scazut, astfel incat publicul larg sa si le poata permite. Lentilele de contact au fost folosite in industria cinematografica de mai multi ani, inca din 1939, pentru a ajuta la crearea unei dispozitii, a unui monstru sau a unui caracter.

Muzicieni precum Rob Zombie si Marilyn Manson folosesc aceste lentile pentru a pompa publicul la emisiuni live sau in timpul videoclipurilor muzicale. Halloween este perioada cea mai populara a anului, in care oamenii obisnuiti devin interesati de aceste lentile.

Obtinerea prescriptiei corecte este foarte importanta!

Chiar daca lentilele cu efect special sunt utilizate in general pentru distractie, sa aveti o reteta adecvata pentru aceste lentile este foarte important si necesar.

Puteti discuta despre scopul folosirii acestor lentile, cu profesionistii din domeniu, pentru a afla ce branduri sunt populare sau mai ieftine.

Daca nu intentionati sa cumparati lentilele de contact de la respectivii specialisti, cereti o copie a prescriptiei dumneavoastra si folositi-o pentru a achizitiona lentilele de unde va este convenabil. Pacientilor care au astigmatism sau au nevoie de lentile torice sau bifocale, li se recomanda sa nu utilizeze acest tip de lentile, insa pot fi totusi prescrise unele speciale, efectuate la comanda.

De ce nu trebuie sa cumparati fara o prescriptie medicala

Cei mai multi comercianti cu amanuntul si dealerii autorizati nu va vor vinde lentile de contact fara prescriptie medicala. Chiar daca nu purtati ochelari sau lentile de contact, si nu aveti probleme de vedere, este totusi important sa stabiliti o intalnire cu un specialist oftalmolog pentru examinarea si montarea lentilelor de contact.

Verificarea ochilor trebuie facuta anual, indiferent de istoricul medical. In timp ce va aflati in consultatie, puteti sa va exprimati interesul fata de lentilele de contact cu efect special.

Medicul dvs. ar putea sa va scrie o prescriptie pentru aceste lentile speciale, astfel incat sa aveti niste documente care sa justifice faptul ca ochii sunt sanatosi. Chiar daca nu aveti nevoie de lentile de contact clasice, pe baza de prescriptie medicala, veti avea nevoie de o prescriptie pentru lentilele cu efect special.

Lentilele de contact cu efect special pentru cei care nu necesita corectarea vederii, necesita insa o montare adecvata. Dealerii care vand acest tip de lentile de contact, nu o for face fara o prescriptie medicala.

Informații despre siguranta lentilelor de contact

Pentru siguranta dvs., trebuie sa va cumparati lentilele de contact doar de la dealeri autorizati, si nu din piete sau alte locuri de genul acesta. Daca nu purtați prescriptia corecta, puteți provoca vatamari grave ochilor, cum ar fi infectii, abraziuni sau orbire.

Aceste probleme pot duce, de asemenea, la disconfort si durere. De asemenea, pentru ca sunt atat de distractive, este important sa nu lasati niciodata prietenii sau familia sa le „incerce” sau sa le „testeze”. Nu trebuie sa permiteti nimanui sa poarte lentile de dvs., mai ales daca nu au fost prescrise special pentru persoana respectiva.

Acest lucru ar putea provoca daune grave ochilor persoanei respective. Ingrijirea corecta a lentilelor dvs. este, de asemenea, foarte importanta. Ar trebui sa obtineti o lista cu instructiuni de la producator, unde se detaliaza exact ce trebuie facut.

Curatarea si dezinfectarea ar trebui sa faca intotdeauna parte din rutina de ingrijire de zi cu zi. Majoritatea lentilelor cu efect special nu sunt menite sa fie purtate peste noapte si ar trebui inlocuite lunar.

Este important sa stiti ca lentilele cu efect special sunt la fel de sigure ca lentilele de contact obisnuite. Vopseaua folosita pentru a le conferi o caracteristica specifica este aprobată de FDA, daca este fabricata de o companie mare, de prestigiu.

Achizitionarea de la profesionistii din domeniu, va poate ajuta sa eliminati o astfel de ingrijorare.

Costurile lentilelor cu efect special

Pentru ca exista un efort suplimentar in fabricarea acestor lentile, exista si un cost suplimentar. Indiferent de locul din care decideti sa le cumparati, acestea vor fi mai scumpe. Daca le cumparati direct de la profesionistii din domeniul ingrijirii ochilor, vor fi probabil mai scumpe decat daca le comandati online.

Cu toate acestea, exista un sentiment de siguranta si comoditate, in cazul in care alegeti sa le achizitionati de la medicul dvs, oftalmolog, care va poate ajuta si cu montarea lor. Majoritatea lentilelor, in functie de efect, vor costa între 35 si 250 USD per pereche. Lentilele de contact colorate tind sa fie mai ieftine decat lentilele sclere (alb total) sau efectele speciale, cum ar fi ochii de pisica.

Costul pentru acestor lentile de contact, de obicei, nu depinde de prescriptia medicala.

Lentilele de contact neobisnuite si infricosatoare sunt inca foarte populare pentru personajele care il intruchipeaza pe omul paianjen sau diversi varcolaci.



