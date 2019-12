Ai lasa ca lipsa unei manichiuri bine facute sa iti contureaze imaginea in mod negativ?

Pe langa aceste intrebari sa nu neglijam nici micile accidente care pot aparea in urma exfolierii sau ruperii unghiilor si daca tocmai urmeaza sa ai un eveniment important si mai esti si intr-o cursa contratimp, atunci agatarea unei rochii, realizata dintr-un material pretentios ori agatarea si ruperea dresului ne vor da batai semnificative de cap. Se poate intampla acest lucru chiar la acel eveniment si totul are sanse sa se transforme intr-un scenariu de groaza.

Toate acestea se petrec pentru ca cei din jurul nostru observa mult mai rapid aspectele negative si catalogheaza mult mai usor o alta persona pe baza modului in care alege sa se prezinte in societate. Si in acest caz, de ce sa te risti cu o manichiura clasica a carei oja poate sari sau isi poate pierde din luciu, cand optiunea unghiilor cu gel se doveste a fi mai propice dintr-un spectru vast de motive.

Tehnicile si tipuri de gel, intr-adevar au cunoascut o diversificare accentuata in ultimii ani; se observa ca domeniul este unul in care se investeste in inovatie si in care se fac studii avansate pentru dezvoltarea de noi solutii si materiale, pentru descoperirea de tehnici noi, menite sa reduca timpul petrecut la salonul de cosmetica si sa usureze munca depusa de nail stylist. Nu doar comerciantii de produse cosmetice au un interes in aceasta schema, cat si clientela saloanelor. Astazi, doamnele cauta sa foloseasca la maximum timpul si daca pot reduce din durata medie de doua ore a unei manichiuri cu gel si macar o jumatate de ora, vor fi mult mai satisfacute. Si nu vorbim numai de reprezentantele sexului feminin; barbatii au avansat considerabil la capitolul ingrijire personala si frecventeaza constant saloanele pentru a avea maini curate si ingrijite, in stilul clasic masculin bineinteles.

Self branding-ul si manichiura

Cu siguranta ai auzit pana acum de acest concept si poate te-ai intrebat in ce consta mai exact. O derivatata a denumirii de self branding ar mai fi si aceea de personal branding. In cazul in care petreci mult timp pe Instagram ai putut observa eforturi considerabile depuse din partea unor utilizatori, in incercarea de a isi construi o imagine cat mai cool, cat mai extravaganta si care in termeni romanesti s-ar traduce destul de bine prin expresia „a iti lua ochii„.

Explicatia noului trend pune accentul pe relatia unui individ cu el insusi, cum se simte in pielea lui , cum are grija de propiul corp, stare de spirit, promovarea anumitor valori si preferite intra tot in aceasta ecuatie. Rezultatul consta in construirea unei imagini, ce poate fi ulterior configuranta si recunoscuta in cercul social drept un etalon. Respectul si admiratia nu se mai castiga in epoca moderna mergand la vanatoare si doborand cel mai feroce animal, ci prin amprenta pesonala pe care o lasi in urma ta. Atentia se vinde extrem de scump, din ce in ce mai scump si odata captata in mediul online devine marketing pur. Imaginea se asociaza cu diverse produse,cu brand-uri atragatoare si astfel ajungem la celebra relatie win-win. Lucrand la branding-ul personal si nelucrand la manichiura, inseamna ca nu lucrezi deloc la branding-ul personal.

De ce crezi ca tutorialele si postarile despre ingrijirea unghiilor s-au inmultit cu o rapiditate extraordinara?

Pentru ca nu este atat de greu sa iti realizezi si singur/a manichiura cu gel, oja semipermanenta, in stil clasic cu oja simpla sau in alte modalitati. Pentru ca este cool, te distrezi, mai si gresesti la inceput si important este sa inveti din greseli si sa perseverezi pas cu pas. Beneficiile sunt multicele; de la timp castigat in plus, la confort si posibilitatea de a economisi ceva banuti in bugetul lunar. Pentru ca este o activitate creativa, ce te face sa uiti de stresul cotidian. Ai o libertate de exprimare uimitoate de la tehnici noi, culori traznite si modele variate. Astfel ii poti impresiona pe cei din jur cu asemenea abilitati, rezultatele pot veni si din cresterea stimei de sine si o stare de implinire si de bine. Pentru ca o manichiura curata, chiar daca este simpla si realizata in cel mai banal mod posibil va spune in locul tau mai multe decat crezi. Ceilalti te vor aprecia pentru ca stii sa te respecti. O mana fara manichiura este ca ca om ce merge gol pe strada, nu ai cum sa nu observi acest lucru. Chiar daca nu ai o pasiune prea dezvoltata in acest domeniu este o buna modalitate de a iti creste numarul de followeri din lista si a iti creste raiting-ul personal.

Ingrijirea unghiilor trebuie sa recunostem este o necesitate si un indice de igiena personala crescut. Odata ce ai ajuns sa dezvolti serios un branding personal poti testa anumite produse de nail styling fara sa mai investesti financiar in acest segment, asta daca realizezi colaborari cu anumite shop-uri sau brand-uri precum Beauty Nails si faci share experientei tale cu acele produse.

