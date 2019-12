Pentru destinatia Dubai sunt multe oferte vacanta Dubai . Poti descoperi tarife la un pret bun pe aceasta destinatie astfel incat sa ajungi la concluzia că un sejur în Dubai nu este o destinatie scumpa.

Pentru cei ce plănuiesc să viziteze în premieră Dubaiul în perioada următoare am pregătit mai multe lucruri interesante pe care ar trebui să le cunoască înainte de a pleca în vacanță. Iată care sunt toate aceste lucruri pe care trebuie să le știi despre Dubai :

Este orașul măreției

Dubai este orașul măreției, deoarece aici vei găsi câteva dintre cele mai înalte lucruri din lume. Este un oraș care impresionează prin măreția blocurilor turn, care ating norii, aici fiind și cea mai înaltă clădire din lume, cunoscută cu numele de Burj Khalifa.

Iubitorii de cumpărături în mall pot vizita aici cel mai mare mall din lume, Dubai Mall, unde vor avea nevoie de zile întregi pentru a putea vizita toate magazinele, astfel încât să nu rateze nici o ofertă.

Tot la Dubai poate fi vizitată și cea mai mare fântână arteziană din lume, anume Dubai Fountain. Fantana fiind in apropierea lui Dubai Mall. Fantana arteziana ofera un spectacol feeric de lumina, muzica si apa. Multi dintre cei care vin in Dubai vin seara de seara la fantana arteziana pentru a se bucura timp de 4 ore neintrerupte de un spectacol unic.

Pentru ca orașul să fie cât mai spectaculos și mai atrăgător, Dubai găzduiește cele mai mari insule artificiale din lume, anume Insulele Palm.

Iar viitorul se anunță bine, deoarece tot în Dubai va fi construit cel mai mare aeroport din lume dar și multe alte minunății cu care sigur vor impresiona întreaga lume.

Iubitorii de alcool trebuie să fie atenți deoarece legile nu sunt foarte permisive

Dubai nu este orașul iubitorilor de alcool. Din dorința de a fi un oraș cât mai prietenos și cât mai sigur, probabil, nu poți consuma alcool chiar oriunde. Iar asta deoarece numeroasele restaurante superbe din Dubai nu detin autorizația pentru a comercializa alcool.

In Dubai exista un singur magazin cu liceenta de unde se pot comercializa bauturile alcoolice. In cluburi, discoteci, baruri bautura alcoolica are un pret exorbitant.

Totuși, dacă dorești să savurezi un vin bun, un whisky sau o băutură fină, atunci trebuie să știi că poți face asta în complexurile hoteliere unde există și un bar sau un restaurant. Partea bună este aceea că nu trebuie să fii cazat numaidecât în acele locuri, ci poți fi cazat oriunde altundeva în acel sejur Dubai în care ai mers.

Nu poți să faci fotografii chiar peste tot

Deși suntem într-o eră în care toată lumea are un telefon performant cu care poate face poze reușite, nu este o idee bună să faci poze peste tot prin Dubai. Trebuie cel puțin să eviți să fotografiezi clădirile guvernamentale, aeroporturile si institutile militare.

De asemenea, locuitorii din Dubai consideră că e nepoliticos să fie surprinși în fotografii pe care nu doresc să le facă. De aceea trebuie să eviți cât mai mult să surprinzi oameni în fotografiile pe care le faci.

Ia cu tine doar haine subțiri

Iar în final îți mai putem recomanda să nu iei cu tine haine groase, deoarece în Dubai nu există iarnă, toamnă sau primăvară, ci doar vară. Aici este foarte cald tot timpul așa că în geanta ta ar trebui să se regăsească doar haine subțiri. Iernile în Dubai te întâmpină cu temperaturi de 25 de grade Celsius, în timp ce vara va fi destul de greu să suporți temperaturile de 42 de grade Celsius.

Acestea sunt așadar câteva dintre cele mai importante lucruri pe care trebuie să le știi înainte de a pleca în Dubai. În final îți mai putem recomanda doar vacanță plăcută!



