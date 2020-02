Hârtie color – organizare

Hârtia color poate fi utilizată în primul rând pentru organizare, că sursă de delimitare a diverselor documente. În momentul în care în același dosar sunt puse mai multe documente pentru departamente diferite, acestea pot fi delimitate de benzi de hârtie color. Fiecare departament poate avea o culoare alocată astfel încât fiecare angajat să știe unde să adauge documente.

Hârtie color – mici pete de culoare în birou

Hârtia color poate fi folosită și pentru a aduce mici pete de culoare în birou. Astfel cu ajutorul hârtiilor color biroul poate părea organizat și fiecare dosar sau document de pe masă va părea că este așezat în ordine chiar și atunci când biroul necesită o curățenie generală și hârtiile trebuie să fie așezate.

Hârtia color poate consolida imaginea brandului

Dacă în sigla companiei se regăsesc, de exemplu culorile albastru și galbe, atunci hârtia color în aceste culori, intercalată cu paginile albe poate fi cea mai bună idee pentru a consolida imaginea brandului și pentru a dovedi grijă față de elementele de design ale acestuia. Astfel, un client ajuns în companie va avea observă încă de la început faptul că în interior totul este organizat cu foarte mare atenție la detalii.

Hârtia color pentru o mai bună relație cu clienții și vizitatorii

Atunci când un client trebuie să primească o serie de documente sau să aducă mai multe acte solicitate, printarea pe hârtie color poate fi cea mai bună idee, pentru că astfel scade probabilitatea că persoană în cauza să piardă respectivă hârtie. În momentul în care într-un teanc de documente albe există și o hârtie colorată această va atrage atenția în mod instantaneu și va crește grijă posesorului față de ea.

Hârtie colorată pentru jocurile de echipă

Din când în când angajații au nevoie și de timp de relaxare. În sensul acesta se recomandă că în birouri să existe și hârtie colorată pentru că vor ști cu siguranță să o folosească. Atunci când sunt organizate jocuri pe echipe în pauze sau în momentele de relaxare în grup, aceste hărții colorate își vor dovedi rapid utilitatea.

Țînând cont de toate aceste aspecte, este lesne de înțeles de ce este recomandat că fiecare firma să aibă în birouri mici topuri de hârtie colorată care să fie utilizată atunci când este necesar. Hârtia colorată se va dovedi utilă în numeroase momente, altele decât cele anterior menționate, iar prețul de achiziție raportat la beneficii este redus.