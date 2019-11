Cadouri de Craciun pentru ea



Femeile, asa cum stim, iubesc bijuteriile si le vei face mereu fericite cu un cadou de acest fel, la orice varsta. Pentru a alege accesoriul potrivit, stii ca, in ceea ce priveste bijuteriile, femeile sunt impartite in doua grupuri: femeile care aleg accesorii in fiecare dimineata, in conformitate cu imbracamintea sau machiajul, si femeile care poarta mereu aceleasi bijuterii, fara sa le scoata macar pentru a se spala si dormi.



Acest lucru te va ajuta sa intelegeti daca sa optezi pentru cele mai particulare sau mai simple si mai versatile bijuterii. Materialele sunt de asemenea foarte importante. Otelul in contact cu apa si sapunul poate fi deteriorat, asa ca este mai bine sa alegi argintul sau un alt metal pretios. Astfel evitam riscul ca darul nostru sa devina inutil dupa cateva luni. Iata cateva idei de cadouri femei:



Depinde intotdeauna de stil, dar de obicei femeile mai tinere prefera colierele cu pandantive mici, in timp ce doamnele sunt orientate spre coliere mai bogate si mai elaborate. Magazinul online BeSpecial ofera diferite tipuri de pandative si coliere. Poti alege dintre colierele cu pietre (agat, turcoaz) si coliere din argint 925 cu pandantive mari sau mici. De exemplu, Pandantul de argint cu agat verde, Marie Antoinette, poate fi un cadou cu adevarat regal.



Bratari



Conform statisticilor, majoritatea femeilor prefera argintul atunci cand isi achiztioneaza bratari. Argintul este versatil si usor de combinat. In plus, se poate completa cu usurinta un set pornind de la o bratara, apoi adaugand cerceii potriviti sau un colier. Ca si cadou, o bratara este cea mai sigura alegere. Poti opta pentru modelul de Bratara din argint cu fluture si floricele pentru a o impresiona.



Charm-uri pentru Craciun



Micile charm-uri sunt foarte la moda in ultima vreme, imbracand bratari si coliere cu mesaje si semnificatii. Doamnele si domnisoarele pot colecta si adauga mereu altele noi. Un pandantiv frumos in forma de Semiluna cu stelute albastre si zirconii albe, Be Nature, va fi preferat de doamnele mai tinere. In comparatie cu alte idei, este o solutie buna pentru cei care au multe daruri de facut si cauta cadouri ieftine de Craciun.



Inele



Daca un barbat da un inel unei femei, inseamna ca vrea sa comunice ceva important, dar nu neaparat sa se logodeasca. Este intotdeauna un cadou special, o perspectiva cu siguranta pozitiva asupra viitorului tau de cuplu. Aminteste-ti ca inelul este singurul care are nevoie de masuratori destul de precise, altfel risti sa nu se potriveasca. Pentru a evita acest lucru, poti alege unul dintre modelele reglabile, ca acest Inel reglabil argint 925 rodiat cu simbolul infinit si zirconii albastre, Infinite You.



Seturi de bijuterii



Avand un buget mai mare disponibil, iti poti surprinde partenera oferindu-i un set de bijuterii. Poti alege dintre cele mai discrete pana la cele mai stralucitoare, avand in vedere preferintele femeii careia doresti sa ii faci un cadou cu adevarat special. Un cadou delicat si sentimental, ideal pentru marturisirea iubirii sau confirmarea acesteia poate fi un set de argint cu elemente Swarovski Aurora Boreala.



Cadouri de Craciun pentru el



Ca intotdeauna, va trebui sa tii cont de gusturile si stilul de viata al destinatarului, care te va putea ajuta in alegerea ta. Gasirea cadoului potrivit necesita aceeasi atentie acordata destinatarilor ambelor sexe. Alegerea cadoului potrivit pentru o femeie poate sa nu fie o sarcina usoara, dar alegerea cadoului perfect pentru un barbat poate fi si mai dificila. Aminteste-ti ca de multe ori cele mai simple cadouri sunt cele mai de succes. Iti oferim ca idee de cadouri barbati.



Pandantiv barbatesc



Poti opta pentru un pandantiv din inox, model placuta identificare, foarte la moda, tot de pe BeSpecial. Este un cadou elegant, potrivit pentru un barbat hotarat si viguros. Simbolizeaza stabilitatea, securitatea si fidelitatea in prietenie si iubire. Reaminteste de stilul army, ceea ce il face un cadou minunat pentru cei care iubesc siguranta si disciplina.



Bratara nautica



Simbolurile cu ancora sunt, prin excelenta, modele barbatesti ce amintesc de marinarii care cutreierau odinioara marile. Pe BeSpecial poti gasi bratari, precum Bratara inox cu ancora si piele neagra impletita, eleganta si usor de incorporat in tinutele sport, casual, dar chiar si mai elegante.



Accesorii utile

Nu doar bijuteriile pot constitui un cadou excelent pentru un barbat, mai ales ca exista domni care nu poarta asa ceva. Poti alege un set cadou care sa contina un portofel + o curea de la celebrul creator Pierre Cardin. Acestea sunt realizate din piele naturala, de calitate. Fiind pe negru, portofelul si cureaua se vor asorta cu orice tinuta, indiferent de nuantele sau stilul adoptat.

In concluzie, vrem sa subliniem ca, in final, gestul in sine este cel care conteaza cu adevarat. Persoana care te iubeste si te respecta va aprecia darul pe care il faci, indiferent de valoarea lui. Important este sa stii sa gasesti bucurie atat in a oferi cadouri, cat si in a le primi!



