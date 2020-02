O persoană care a dormit bine este mai productivă, nu are stări de irascibilitate, se poate concentra mai ușor asupra diferitelor sarcini din timpul zilei și are o stare de spirit mai bună, în general. Poate părea simplu la prima vedere să-ți alegi lenjeria perfectă, însă sunt câteva aspecte importante asupra cărora ar trebui să te axezi atunci când începi căutările. Iată care sunt acestea:

Fibrele

Cu toate că materialele realizate din combinații de fibre au și ele anumite avantaje, bumbacul este, cu desăvârșire, o opțiune mai bună, când vine vorba de alegerea unei lenjerii de pat de calitate. Dacă eșți în căutarea unui somn răcoros, pe o lenjerie fină la atingere, nimic nu se poate compara cu bumbacul 100%. Acesta îți permite să ai parte de nopți odihnitoare și lipsite de transpirație, întrucât bumbacul absoarbe umezeala de pe piele.

De asemenea, acesta este un material care se înțelege bine cu apa, întrucât nu se decolorează și se curăță foarte ușor. Bineînțeles, în topul materialelor care îți pot oferi un somn odihnitor și plăcut se numără și satinul și mătasea. Pe lângă fibrele folosite, modul în care acestea sunt țesute este responsabil de felul în care se simt lenjeriile de pat, de aspectul lor estetic, longevitatea și prețul lor.

Modelul

Modelul și culorile sunt aplicate, de obicei, asupra lenjeriilor, după ce sunt țesute. Acesta este și motivul pentru care, atunci când cumperi lenjerii de pat, este posibil să le simți rigide până la prima spălare.

De la modelele cu volane, imprimeuri speciale, care se pot găși și în format 3D sau 5D și până la cele cu motive de sărbători și detalii sofisticate, este foarte important să dormi în lenjerii de pat care să-ți placă și din punct de vedere estetic, nu doar practic. De ce? Pentru că, atunci când iubești cum arată lenjeria și cum se integrează cu restul decorului din camera, somnul va fi și el mult mai plăcut. Acest lucru se întâmplă ca în cazul unui tricou preferat, care îți oferă o stare de bine ori de câte ori îl porți.

Dimensiunea

Bineînțeles că, pe lângă material și model, va trebui să te intereseze și dimensiunea acesteia. În cazul acestui aspect, alegerea se face destul de ușor. Dimensiunea paturilor este standard, iar lenjeriile sunt fabricate în conformitate cu acestea, de la 140×200 cm, 160×200 cm și chiar până la 200×200 cm.

Trebuie să fii atent la specificații, pentru a nu risca să achiziționezi produse nepotrivite. Cui ii place să se trezească dimineața cu lenjeria mototolită și nearanjată pe pat, nu?

Pe PatulMeu.ro vei găsi, la prețuri foarte avantajoase, cele mai variate lenjerii de pat, confecționate din materiale de calitate, care îți vor asigura un somn odihnitor în fiecare noapte.