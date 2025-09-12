Am încercat să localizez cultural, într-un fel, această experiență. Mă aflam în underground-ul metamodernismului, încă în stare de șoc.

Modul în care tinerii și foarte tinerii, generațiile digitale, percep actul artistic spune enorm despre cât suntem de departe noi de ei.

Metamodernismul este, ca postmodernismul care l-a precedat, o încercare – nu rareori patetică – a omului de a se apropia de sine într-o lume ultratehnologizată. A omului care dă zoom pe propria trăire, mărind-o până la neverosimil. 

Străduindu-mă să înțeleg oamenii din viitor, am ajuns la „auramaxxing”, un trend printre adolescenții de pe TikTok. Scopul: îmbunătățirea percepției de sine prin „maximizarea aurei”, conducând astfel la reducerea anxietății și la un plus de încredere în propriile forțe. Am greși grav dacă am sări la concluzia că este o aiureală, un soi de infantilism psihologizant. Întrebarea ar fi: ce nu le mai putem oferi noi? Și: până unde îi lăsăm să-și definească lumea? Răspunsul la această ultimă îngrijorare: până la capăt. 

Traiectoria cunoașterii lumii tale interioare desenează drumul unei aventuri complicate, ca în tabloul artistei americane, metamodernista Sharon Pierce Mccullough, „Day in the Life of a Bee” (O zi din viața unei albine):

RADAr CULTURAL. Metamodernismul trăirii: viața privită prin ecranul telefonului

TIKTALK. OAMENII DIN VIITOR. Show-urile live la care telefoanele sunt indispensabile: concertele rapperului britanic Fakemink, artist foarte în vogă printre adolescenți. Își traduce numele de scenă prin îngemănarea dintre lux și sărăcie, dintre noroi și stele. Muzica lui invită publicul său, oamenii din viitor, la călătorii introspective. Privindu-i, transportați cum sunt, mă gândesc că – după ce se vor cunoaște bine pe ei înșiși – oamenii din viitor vor veni și către noi, să ne ajute să trecem bariera spirituală care ne desparte.

 
CASA CARE TE CAUTĂ. Răsucirile filosofice ale maeștrilor metamodernismului, întoarcerile dese către genuri pe care credeam că le-au abandonat (romantism, expresionism, realism magic), au ilustrarea tulburătoare în „Casa Roșie”, tabloul lui Peter Doig, artistul scoțian itinerant. Fanii lui Fakemink, oamenii din viitor, ar putea pătrunde imaginea poate mai bine decât noi. Ar mări până la refuz umbrele umane care rătăcesc în peisaj, le-ar împrumuta propriul chip și ar avea revelația să constate că nu oamenii caută casa, ci casa îi caută pe ei…   

PE CELE DOUĂ MALURI ALE REALITĂȚII. „Cu nori în retrovizoare/Începi să fredonezi prima strofă/Din cântecul tău preferat, pe care îl repeți zi de zi/Cu toate versurile greșite.// Așa că sună-mă când lumea pare pustie/ Te iubesc, dar e greu de crezut/Cu fiecare zi vom începe să pricepem/Restul e metamodernitate…”. Sunt versuri ale celor de la „Vansire”. Piesa se numește „Metamodern cu tine”. Este un dulce paradox – metamodernismul se referă intens la sine și mai puțin la ceilalți. Am ales cântecul acesta, fiindcă el conține singura soluție: dragostea. Între dincoace și dincolo, între un mal și celălalt, între noi, care ne închidem telefoanele la spectacole, și ei, care și le deschid, unica punte de comunicare este tot dragostea. Doar așa vom avea șansa să îi mai aducem pe oamenii din viitor, din când în când, către noi, ca să îi putem îmbrățișa.  

