Prima dată când Barack Obama a publicat lista oficială de recomandări de cărți a fost în vara anului 2009, la câteva luni după preluarea mandatului, scrie revista americană. A transformat-o apoi într-un fel de tradiție. Singurii ani în care nu a făcut lista au fost în 2012 și 2013. În 2017, după ce și-a încheiat mandatul, fostul președinte a început să publice și o listă cu cele mai bune cărți ale anului, alături de liste similare pentru filme, televiziune și muzică.



Și, foarte repede, recomandările sale au devenit foarte așteptate. Julianne Buonocore, fondatoarea blogului de cărți și stil de viață The Literary Lifestyle, a declarat pentru Esquire că ea și cei peste 800.000 de cititori lunari ai săi așteaptă cu nerăbdare lista de cărți a lui Obama în fiecare an. „În primul rând, este incitant să vezi ce cărți ai citit tu și pe care le-a citit și un fost președinte, iar în al doilea rând, el oferă întotdeauna o gamă de lecturi diverse, așa că știi că vei găsi cu siguranță și ceva nou și de impact pe care să îl citești în continuare”, a spus aceasta.



Există și persoane care însă nu cred în autenticitatea recomandărilor sale. „Nu cred că lista este în întregime reală, în sensul că el chiar stă jos și citește toate aceste cărți și apoi își alege favoritele. Cred că el citește, desigur, dar cu programul și responsabilitățile sale, pur și simplu nu are cum. Pare mai probabil că lista foarte bine curatoriată este alcătuită din sugestiile echipei sale, iar apoi toți lucrează pentru a le alege pe cele mai bune care corespund agendei sale importante sau altor tendințe care se întâmplă în lume”, a declarat Grace Astrove, bookstagrammer și director de dezvoltare la Magazzino Italian Art.

Recomandări DOCUMENTE. Un judecător a simțit nevoia să scoată în evidență într-un dosar al lui Liviu Dragnea negocieri cu un apropiat al lui Putin: magnatul Viatcheslav Kantor

„În calitate de editură, noi nu-i influențăm alegerile”

Jurnalista a căutat să afle dacă într-adevăr Obama este cel din spatele listelor, dar sursele sale din industria editorială s-au distanțat rapid de insinuarea că ele joacă vreun rol în acest sens. „Cărțile pe care le alege pentru lista sa anuală de lecturi sunt toate alegerile sale personale și, în calitate de editură, noi nu-i influențăm alegerile. Alegerile sale sunt ale lui”, a spus Carisa Hays, vicepreședinte, director de publicitate la Random House Publishing Group „și publicistul intern al lui Obama pentru propriile sale cărți”.

„Este greu de imaginat că orice publicist care are ocazia de a-și face cartea să ajungă în mâinile fostului președinte nu încearcă. Având în vedere creșterea profitabilă a vânzărilor și a publicității pe care o va conferi, fără îndoială, alegerea lui Obama, de ce nu ar face-o?”, se întreabă jurnalista de la Esquire.

„Aceste liste vin de la el. Acesta nu este un exercițiu condus de personal și cred că, dacă ar fi fost, nu ar fi fost mirosit demersul”, spune Eric Schultz, care a fost consilier principal și adjunct al secretarului de presă al președintelui Obama, specificând că publiciștii nu au „nicio influență asupra a ceea ce alege să citească și să lanseze ca parte a listei sale de lectură”.

Recomandări Primul proces pe climă din România. „O cale prin care să limităm importurile de mașini second-hand din Occident”

„Fiind un fost președinte, unul dintre avantaje este accesul la oameni și comunități și povești din fiecare colț al planetei, din fiecare industrie, din fiecare sector, din fiecare vector… Fie că este vorba de oameni din afaceri sau din sport, fie că este vorba de fiica sa sau de alți prieteni, toți aceștia sunt oameni de la care aude despre cărți”, mai spune Schultz.



Titlurile pe care Obama le selectează sunt incredibil de diverse atât ca subiecte, cât și ca autori, dintre cele 13 titluri incluse în „Cărțile preferate ale lui Obama din 2022”, nouă sunt opere de ficțiune și patru de non-ficțiune, inclusiv cărți scrise de opt femei. Inclusiv un roman despre o școală distopică pentru mame, un roman grafic despre muncă și supraviețuire în Canada, o călătorie prin istoria, ritualurile și peisajele din sudul Americii și o colecție de povestiri scurte frumos realizate.

„Ca cineva care a petrecut cea mai mare parte a unui deceniu lucrând în Big Five book publishing (cele mai mari cinci edituri: Penguin Random House, HarperCollins, Simon & Schuster, Macmillan și Hachette), pot să vă spun că fostul președinte are un gust impecabil”, concluzionează Sophie Vershbow.

Barack Obama a făcut o tradiție din recomandările sale de lectură și filme

Recomandări Cătălin Tolontan: De ce nu sunt de acord cu retragerea licenței României TV. Care sunt condițiile ridicării licenței unui post TV

Care a fost reacția autorilor care s-au găsit pe listă

Vestea că se află pe lista lui Obama de recomandări a fost o surpriză pentru mulți autori. Rumaan Alam, al cărui roman „Leave the World Behind” (Lasă lumea în urmă) s-a aflat pe lista din vara anului 2021, a declarat că, atunci când a aflat, reacția sa a fost de „neîncredere”. Alam a spus: „Nu aveam nicio idee că cartea mea va fi pe această listă – eram la plajă cu copiii mei și un prieten mi-a trimis un mesaj prin SMS spunându-mi «Felicitări». Nu aveam nicio idee la ce se referea – dar ce surpriză minunată”.



„Cu «Say Nothing», nici măcar nu mi-a trecut prin cap că cartea ar putea fi pe listă. Apoi, cu «Empire of Pain», am presupus că nu exista nicio șansă să ajungă pe lista Obama, pentru că «Say Nothing» o făcuse”, a declarat și Radden Keefe, care bănuiește că „listele nu sunt făcute de un comitet, ci de obiceiurile de lectură ale unui singur om, deși un om care citește destul de mult, este el însuși un scriitor extrem de talentat și se întâmplă să fie fostul președinte al Statelor Unite”.

„Face parte din a fi un bun lider”

Întrebarea cum de cel mai puternic om de pe planetă a găsit timp să citească „Destine și furii” în mijlocul unor evenimente mondiale majore precum Primăvara arabă și uciderea lui Osama bin Laden este un motiv perfect valabil de scepticism – tipul a fost și este ocupat -, dar Schultz spune că Obama a găsit timp să citească pentru că el consideră că lectura este necesară și că face din ea o prioritate în programul său. „El a considerat că [cititul] face parte din a fi un bun lider, din a fi un bun președinte, din a fi un tată bun, un soț bun și un om bun”, a spus Schultz.

Fostul președinte a povestit pentru The New York Times, în 2017, ce înseamnă cărțile pentru el, că i-a plăcut să citească din copilărie și că a redescoperit cititul și scrisul în timpul facultății. Cărțile „mi-au reintrodus puterea cuvintelor ca modalitate de a-ți da seama cine ești și ce gândești, ce crezi și ce este important”, a spus acesta despre momentul în care s-a mutat la New York în 1980.

Jurnalista conchide că după ce a contactat editori, autori și cunoscători ai domeniului, nu a găsit vreo dovadă că recomandările de cărți ale fostului președinte ar fi concepute de altcineva.

„Pentru un minut, vă dau permisiunea să fiți recunoscători că unul dintre cei mai influenți oameni de pe planetă își face o prioritate nu doar să promoveze cărțile, ci să se lase mișcat personal de ele”, a conchis jurnalista.

GSP.RO "Mâncarea e dezgustătoare, oamenii pot să te ucidă, iar femeile sunt ca porțelanul". Țara din Europa care a șocat-o pe soția lui Angel Di Maria, a fost un veritabil coșmar

Playtech.ro Rămâi fără cardul de energie dacă faci asta. S-a schimbat legea, toți românii care primesc vouchere trebuie să afle

Viva.ro Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar a ieșit la iveală un detaliu neașteptat! Ce înțelegere au făcut cei doi

TVMANIA.RO O nouă super telenovelă începe la Acasă Gold

Observatornews.ro Un pacient s-a aruncat de la etajul 3 şi a fost găsit mort, deşi era legat de pat. Incident şocant la un spital din Slatina

Știrileprotv.ro Militarii americani au încercat să „fure” o mașină de la soldații români, într-un exercițiu NATO. Reacția lor când au eșuat

FANATIK.RO Singurul loc din lume în care nu ai voie să consumi gumă de mestecat. E interzisă prin lege și amenzile sunt foarte mari. Destinația e la mare căutare printre români

Orangesport.ro Cine ar urma să investească la FCSB în locul lui Gigi Becali: ”Are bani mulţi”. Are afaceri de zeci de milioane de euro

Unica.ro Părăsită pentru o femeie mai tânără, Dana Budeanu face declarații neașteptate despre tatăl fetelor ei: 'Legătura nu este păstrată, legătura e permanentă'