Florența, orașul unde turiștii riscă amenzi de peste 400 de euro dacă mănâncă înghețată pe stradă

Florența, cunoscută drept „leagănul Renașterii”, atrage anual peste 15 milioane de turiști datorită patrimoniului său cultural, arhitectural și artistic impresionant. În plus, scena culinară toscană oferă delicatese precum fripturile Chianina, pastele cu ragu de mistreț și trufele locale.

Orașul este renumit și ca locul de naștere al gelato-ului, iar degustarea acestei specialități devine aproape obligatorie pentru vizitatori.

Totuși, o vacanță însorită în Italia poate veni cu reguli surprinzătoare pentru turiști. Cei care vizitează Florența, unul dintre cele mai populare orașe ale țării, pot risca amenzi usturătoare de peste 400 de euro dacă sunt prinși consumând mâncare pe stradă în anumite zone centrale, potrivit Express.com.

Locurile în care turiștii nu au voie să mănânce înghețată sau alte alimente pe stradă

Totuși, consumul de gelato sau de alte alimente pe stradă este interzis în anumite părți ale centrului istoric al orașului în anumite intervale: între orele 12.00 și 15.00, 18.00 și 22.00.

Legea a fost introdusă în 2018 pentru a preveni aglomerația din zonele protejate de UNESCO, cum ar fi Via de Neri, Piazzale degli Uffizi, Piazza del Grano și Via della Ninna.

Deși această regulă este puțin cunoscută printre vizitatori, ea a fost creată pentru a proteja spațiile publice și a simplifica și circulația în zonele aglomerate. Totuși, există numeroase locuri în afara ariei restricționate unde turiștii se pot bucura de un gelato în aer liber, fără a risca amenzi.

Mesele în aer liber au fost interzise pentru unele dintre restaurantele din Italia

Florența s-a confruntat și cu probleme legate de mesele amplasate în aer liber. Conform sursei citate mai sus, autoritățile locale au decis interzicerea mesei în aer liber pe 50 de străzi și piețe istorice, inclusiv în zone emblematice precum Palazzo Vecchio, Ponte Vecchio și Piazzale degli Uffizi.

Restricția, care va intra în vigoare anul acesta, a fost justificată de oficialii locali, precum șeful turismului din Florența, care a declarat că măsura va „proteja spațiile publice și patrimoniul Florenței”.

În 2024, Florența a interzis și cutiile pentru chei amplasate pe clădiri, pentru apartamentele airbnb. Măsura a venit ca o modalitate de combatere a turismului excesiv.

