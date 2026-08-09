Mecanicul trenului IRN 12992009, operat de CFR Călători, a semnalat duminică seara, la km 507+800, între stațiile Tapia și Găvojdia, din județul Timiș, prezența unei panglici utilizate în zona unor lucrări, agățată de firul de contact.

Incidentul a fost raportat, conform SRCF Timișoara, la ora 19.38, pe Magistrala 100. O drezină pantograf a fost trimisă pentru a verifica instalația.

„Pentru verificarea și îndepărtarea în condiții de siguranță a elementului respectiv, a fost solicitată intervenția personalului de specialitate. Din Lugoj a fost îndrumată către zonă o drezină pantograf, utilaj feroviar utilizat pentru intervenții și verificări la instalațiile de electrificare”, potrivit sursei citate.

Echipele de specialitate au luat măsurile necesare pentru îndepărtarea panglicii, iar intervenția desfășurată duminică seară, între stațiile Tapia și Găvojdia, a fost finalizată la ora 21.30. Problema a fost remediată în condiții de siguranță.

„În urma verificărilor efectuate, instalația de electrificare nu a prezentat alte probleme, iar circulația feroviară se desfășoară în condiții normale”, a transmis SRCF Timișoara.

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