Potrivit unui studiu reprezentativ al World Vision România, aproape o treime (30 %) dintre copiii români cu vârste între 10 și 14 ani au consumat alcool cel puțin o dată, semnalând o expunere precoce la comportamente cu risc – alcool sau alte tipuri de adicții.

Specialiștii explică acest fenomen prin particularitățile dezvoltării adolescenței: imaturitate în zona controlului deciziilor, presiunea grupului social, modelele din familie sau lipsa suportului familial, precum și influența social media, cresc vulnerabilitatea la comportamente de risc. Pentru 69% dintre adolescenții din România, alcoolul este ușor sau foarte ușor de procurat, un nivel apropiat de media europeană. 

Relația apropiată părinte–copil, cea mai puternică formă de prevenție a consumului de alcool la minori

Datele Agenției Române pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor arată dimensiunea problemei: 81% dintre adolescenții români de 15-16 ani au consumat alcool cel puțin o dată, peste media europeană de 73%, iar alcoolul este considerat cea mai ușor de procurat substanță. În același timp, 53% dintre adolescenți sunt în risc de dependență de social media, unul din doi a încercat țigări electronice, iar 25% au avut dificultăți în controlul jocurilor video. Vorbim despre o generație expusă simultan la multiple comportamente de risc, deci este o generație care are nevoie de sprijin corect adaptat pentru a naviga prin aceste riscuri sociale cu consecințe pe termen lung”, a declarat Dr. Daniela Boșca, Director Executiv al Federației Organizațiilor Neguvernamentale Pentru Copil (FONPC).

Relația apropiată părinte–copil, cea mai puternică formă de prevenție a consumului de alcool la minori
Dr. Daniela Boșca, Director Executiv al Federației Organizațiilor Neguvernamentale Pentru Copil (FONPC)

Ce s-a schimbat în ultimul deceniu

Studiul realizat de Demos Marea Britanie și Institutul pentru Politici Publice, împreună cu FONPC și cu sprijinul Ursus Breweries, demonstra că stilul parental are un impact direct asupra probabilității consumului de alcool la adolescenți. Cercetarea arăta că severitatea excesivă și lipsa afectivității cresc vulnerabilitatea copiilor, în timp ce „dragostea fermă” – echilibrul dintre afecțiune și reguli clare – reduce semnificativ riscul consumului la vârsta adolescenței. La mai bine de zece ani distanță, realitatea este mai complexă. Specialiștii prezenți la conferință au evidențiat faptul că, pe lângă vulnerabilitățile deja identificate, copiii se confruntă astăzi cu presiuni suplimentare: expunere digitală constantă, comparație socială intensă, anxietate crescută, dificultăți de reglare emoțională și un sentiment diminuat de siguranță. În acest context, fragilizarea sănătății mintale poate deveni un factor care amplifică riscul debutului timpuriu al consumului de alcool.

Conferinta de astăzi reconfirmă că prevenția nu poate fi realizată de un singur actor. De peste un deceniu, prin platforma desprealcool.ro și prin parteneriatele dezvoltate alături de organizații neguvernamentale și experți, la Ursus Breweries ne asumăm un rol activ în prevenirea consumului de alcool la minori. Credem că informarea corectă, dialogul deschis și susținerea părinților sunt esențiale pentru a reduce riscurile și pentru a contribui la formarea unor generații care fac alegeri responsabile. Evoluția problemei din ultimul deceniu ne arată că este nevoie de colaborare mai strânsă între autorități, mediul privat și societatea civilă, iar noi vom continua să investim în campanii de educație și în susținerea inițiativelor menite să îi protejeze pe unii dintre cei mai vulnerabili membri ai comunității, copiii”, a declarat Robert Uzună, Vicepreședinte Corporate Affairs Ursus Breweries.

Relația apropiată părinte–copil, cea mai puternică formă de prevenție a consumului de alcool la minori
Robert Uzună, Vicepreședinte Corporate Affairs Ursus Breweries

Reprezentanții decidenților politici și autoritățile publice prezente la eveniment au subliniat faptul că prevenirea consumului de alcool la copii și adolescenți nu poate fi realizată izolat, ci doar printr-o colaborare reală între instituțiile statului, școli, servicii de sănătate și societatea civilă, pentru a construi politici coerente și intervenții eficiente. Prevenirea consumului de alcool la copii cere acțiuni ferme: aplicarea strictă a legii, programe extinse în școli, sprijin real pentru familii și parteneriate cu societatea civilă. Autoritățile atrag atenția că, dincolo de cadrul legislativ existent, educația și implicarea fiecăruia dintre noi rămân cele mai eficiente instrumente pentru prevenirea consumului de alcool.

Relația părinte-copil: factor cheie pentru dezvoltarea minorilor și influența celor patru stiluri parentale

În cadrul conferinței s-a discutat despre relația părinte–copil ca factor-cheie de protecție și prevenție a comportamentelor nocive și au fost dezbătute cele patru stiluri parentale. Felul în care părinții stabilesc reguli și oferă afecțiune copiilor face diferența. Stilul democratic – bazat pe limite clare, dialog și căldură emoțională – este asociat cu copii mai încrezători, rezultate școlare mai bune și relații solide în familie. În schimb, controlul excesiv și lipsa de apropiere emoțională a părinților cu stil autoritar, pot alimenta anxietatea, teama de greșeală și dificultăți de adaptare. Absența limitelor și a implicării parentale, în cazul părinților neglijenți crește riscul de dificultăți în asumarea responsabilității și vulnerabilitatea la comportamente de risc. Nici părinții prea permisivi, care oferă afecțiune fără limite clare, nu îi ajută pe copii să se pregătească pentru realitatea presiunilor din viața reală și nu oferă copiilor reperele de care au nevoie. 

Vulnerabilitățile emoționale, anxietatea și lipsa conectării afective pot crește susceptibilitatea la comportamente compensatorii. În schimb, implicarea emoțională, coerența și consecvența parentală reduc semnificativ acest risc.

Despre Ursus Breweries 

Ursus Breweries este cel mai mare producător de bere din România, fiind liderul pieței de bere. Mărcile din portofoliul Ursus Breweries sunt: URSUS, Timișoreana, Ciucaș, Peroni Nastro Azzurro, Kozel, Azuga, Pilsner Urquell, Asahi Super Dry. În prezent, Ursus Breweries deține 3 fabrici de bere: în Brașov, Buzău și Timișoara și o mini-facilitate de producție în Cluj-Napoca. Ursus Breweries face parte din Asahi Europe & International. Pentru mai multe informații despre companie și programele sale, vă rugăm să vizitați: www.ursus-breweries.ro și www.desprealcool.ro.

Despre FONPC 

Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) este o rețea de organizații neguvernamentale din România, dedicată promovării și apărării drepturilor copilului. Fondată în 1997, FONPC reunește peste 100 de organizații membre care colaborează pentru a îmbunătăți politicile și practicile în domeniul protecției și bunăstării copiilor. Federația desfășoară activități de advocacy, formare profesională și cercetare, având ca scop crearea unui mediu mai sigur și mai echitabil pentru toți copiii din România.

Foto: Ursus

