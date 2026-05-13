Dezvăluirile despre atacurile saudite din teritoriul iranian arată că Riadul a devenit mult mai îndrăzneţ în a se apăra în fața principalului său rival regional.

Lovituri de răzbunare

Atacurile, lansate de Forţele Aeriene Saudite, ar fi fost efectuate la sfârşitul lunii martie, conform unor declarații făcute de doi oficiali occidentali. Unul dintre ei a spus că au fost doar „lovituri de răzbunare, ca răspuns la atacurile suferite de Arabia Saudită”.

Contactat de Reuters pentru a confirma dezvăluirile, un oficial de rang înalt din Ministerul saudit de Externe a evitat să ofere un răspuns direct, în timp ce Ministerul iranian de Externe a refuzat să comenteze.

Arabia Saudită, care are o relaţie militară strânsă cu Statele Unite, s-a bazat în mod tradiţional pe armata americană pentru protecţie, dar noul război din Orientul Mijlociu a lăsat regatul vulnerabil la atacuri care au străpuns umbrela americană de apărare.

Un conflict mai extins decât s-a știut până acum

Atacurile efectuate de saudiți în teritoriul iranian subliniază extinderea conflictului.

De la declanșarea operațiunii americano-israeliene „Epic Fury”, pe 28 februarie, forțele armate ale Iranului au atacat, cu drone și rachete, toate cele şase state ale Consiliului de Cooperare al Golfului. Atacurile au vizat atât baze militare americane, cât şi obiective civile, aeroporturi şi infrastructura petrolieră. În plus, Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz și a perturbat comerţul global.

Potrivit unor surse citate de The Wall Street Journal, Emiratele Arabe Unite au efectuat, de asemenea, lovituri militare asupra Iranului.

Acţiunile Arabiei Saudite şi ale Emiratelor Arabe Unite dezvăluie un conflict a cărui adevărată natură a rămas în mare parte ascunsă – unul în care monarhiile din Golf, lovite de iranieni, au început să riposteze.

Abordări diferite între Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite

Totuși, abordarea lor nu a fost identică. Arabia Saudită a încercat pe alocuri să împiedice escaladarea conflictului şi a menţinut contacte regulate cu Iranul, inclusiv prin intermediul ambasadorului Teheranului la Riad. Acesta din urmă nu a răspuns la o solicitare de comentarii din partea Reuters.

Oficialul de rang înalt din Ministerul saudit de Externe nu a spus direct dacă s-a ajuns la un acord de dezamorsare a conflictului cu Iranul, dar a comentat: „Reafirmăm poziţia consecventă a Arabiei Saudite, care pledează pentru dezamorsarea conflictului, autoreţinere şi reducerea tensiunilor în vederea asigurării stabilităţii, securităţii şi prosperităţii regiunii şi a populaţiei sale”.

În schimb, Emiratele Arabe Unite au adoptat o poziţie mai dură, încercând să impună un preţ Iranului şi angajându-se doar rar în diplomaţie publică cu regimul de la Teheran, notează Reuters.

Atacuri și dezamorsări

Oficialii iranieni şi occidentali citați de Reuters au declarat că Arabia Saudită a informat Iranul cu privire la atacuri, iar acest lucru a fost urmat de un angajament diplomatic intens şi de ameninţări saudite cu noi represalii, ceea ce a dus la o înţelegere între cele două ţări privind dezescaladarea.

Ali Vaez, directorul Programului Iran la International Crisis Group, consideră că atacurile saudite de represalii asupra Iranului, urmate de o înţelegere privind dezescaladarea, ar „demonstra recunoaşterea pragmatică de ambele părţi a faptului că o escaladare necontrolată implică costuri inacceptabile”.

O astfel de succesiune de evenimente ar demonstra „nu încredere, ci un interes comun în impunerea unor limite confruntării înainte ca aceasta să degenereze într-un conflict regional mai amplu”, adaugă expertul.

Arabia Saudită a evitat „cuptorul distrugerii”

Dezescaladarea dintre Arabia Saudită și Iran a intrat în vigoare în săptămâna premergătoare acordului de armistițiu dintre Washington şi Teheran, anunțat pe 7 aprilie.

Un oficial iranian a confirmat că Teheranul şi Riadul au convenit să reducă tensiunile.

De mult timp rivale, Iranul, o putere musulmană șiită, şi Arabia Saudită, o putere musulmană sunnită, au susţinut grupuri opuse în conflictele din întreaga regiune.

Într-un editorial publicat în weekend în ziarul Arab News, deţinut de Arabia Saudită, fostul şef al serviciilor saudite de informaţii, prinţul Turki al-Faisal, sugerează ce calcul şi-a făcut regatul. „Atunci când Iranul şi alţii au încercat să tragă regatul în cuptorul distrugerii, conducerea noastră a ales să îndure durerile cauzate de un vecin pentru a proteja vieţile şi proprietăţile cetăţenilor săi”, scrie el.

