VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 26

Lora a clarificat zvonurile despre divorț

Prezența Lorei fără Ionuț Ghenu la nunta Andreei Bălan a stârnit numeroase reacții în mediul online. Mulți internauți au speculat că între cei doi ar exista probleme în relație, mai ales că artista a venit la eveniment însoțită de o prietenă.

La scurt timp după apariția zvonurilor, cântăreața a decis să reacționeze public. Lora a transmis că nu se pune problema unui divorț și că informațiile apărute sunt nefondate.

„Căutați în altă parte, că la mine nu e cazul (n.r. – să divorțez) (…) Eu am fost la nunta Andreei cu o prietenă, am dansat până la 5 dimineața (…) Vă spun, unii oameni există pe lumea asta să strice pacea (…) Și oricât nu ai vrea tu să-i lași când ești în postura mea și se propagă atât de repede informațiile și bârfele mi se pare foarte…“, a spus Lora, pe Instagram.

De ce nu a fost prezent Ionuț Ghenu la nunta Andreei Bălan

Artista a explicat și motivul pentru care soțul ei nu a participat la nunta Andreei Bălan. În timp ce Lora se afla la eveniment, Ionuț Ghenu și-a sărbătorit ziua de naștere pe 10 mai.

Chiar dacă absența lui a ridicat semne de întrebare printre urmăritorii artistei, Lora a transmis că între ei nu există probleme și că relația lor nu este afectată de aceste speculații. După ce a publicat imagini de la nunta Andreei Bălan, Lora a primit mai multe comentarii legate de relația sa.

„Peste vreo trei ani divorțează din nou și tot așa o să vă distrați“, a fost unul dintre mesajele lăsate de un internaut pe Facebook.

Artista a răspuns direct și a explicat cum vede ea lucrurile într-o relație. „Când o femeie poate să facă asta înseamnă că e independentă financiar și nu acceptă comportamente proaste de la bărbat“, a transmis Lora.

Replica artistei după comentariile despre relația cu Ionuț Ghenu

Un alt comentariu primit de Lora făcea referire la aparițiile ei alături de Ionuț Ghenu în vloguri. Unii urmăritori au susținut că cei doi ar părea „reci” unul cu celălalt.

Cântăreața a reacționat și de această dată. „«Parcă în ultimele vloguri eram reci», pe bune? Ce trebuie să facem în fața camerelor ca să nu părem «reci»?”, a întrebat Lora.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE