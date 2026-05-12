Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a anunțat, marți, că proiectul a fost finalizat. Investiția a vizat două corpuri de clădire ale spitalului și a inclus lucrări ample de modernizare: izolarea termică a clădirilor, înlocuirea tâmplăriei, schimbarea instalațiilor sanitare, termice și electrice, modernizarea instalațiilor de curenți slabi și montarea unui sistem de iluminat LED eficient energetic.

Proiectul a vizat renovarea și eficientizarea energetică a două clădiri ale spitalului: Pavilion Contagioși II și Pavilion Boli Infecțioase I.



„Pentru reducerea consumului și creșterea independenței energetice au fost instalate panouri solare pentru apă caldă menajeră și panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice necesare spitalului. Totodată, au fost realizate scări exterioare pentru evacuarea pacienților în caz de incendiu, rezervoare de apă care deservesc întregul spital și sisteme moderne de siguranță și protecție”, a precizat, pe Facebook, Lia Olguța Vasilescu.



Proiectul de modernizare a spitalului are o valoare totală de 20.688.226,98 lei, finanțarea fiind asigurată astfel: 12.779.792,67 lei din Fondul European de Dezvoltare Regională, 1.954.556,53 lei din bugetul național, 300.701 lei cofinanțare a Consiliului Local Craiova și 5.653.176,78 lei – cheltuieli neeligibile (inclusiv TVA).

