Despre cartofi și proprietățile lor

Cartofii sunt una dintre cele mai consumate alimente din lume și foarte valoroși din punct de vedere nutritiv. Ei sunt o sursă excelentă de carbohidrați complecși, care dau un sentiment de sațietate și oferă energie.

De asemenea, cartofii conțin fibre, în special atunci când sunt consumați cu coajă, ceea ce ajută la digestie și la menținerea unui tranzit intestinal sănătos.

Sunt bogați în vitamine și minerale: vitamina C, potasiu, vitamine din complexul B și mangan, toate contribuind la funcționarea optimă a sistemului nervos, a sistemului imunitar și la echilibrul electroliților în organism.

În plus, cartofii au un conținut redus de grăsimi și colesterol, ceea ce îi face o opțiune sănătoasă dacă sunt preparați corect, fără adaos excesiv de ulei sau unt.

Cartofii pot fi fierți, copți, prăjiți, sotați, transformați în piure sau folosiți ca ingredient în supe, tocănițe, și alte mâncăruri.

Și cartofii rași sunt foarte versatili și pot fi incluși într-o multitudine de feluri de mâncare foarte diferite în funcție de ingrediente și tehnica de preparare.

Descoperă și Cartofii – beneficii, proprietăți, curiozități. Cum îi preparăm

Rețete cu cartofi rași

Atunci când răzuim cartofii se schimbă complet textura lor, iar acest lucru permite prepararea multor tipuri de mâncare. Putem face clătite crocante cu cartofi rași, plăcinte la cuptor, preparate rustice în tigaie sau chiar rețete tradiționale din diferite țări.

Avantajul acestor rețete este că se gătesc relativ repede, ingredientele sunt simple, iar cartofii absorb foarte bine aromele condimentelor, brânzeturilor sau legumelor adăugate.

Chifteluțe crocante din cartofi rași cu usturoi și verdeață

Chifteluțe crocante din cartofi rași cu usturoi - Foto Shutterstock.com
Chifteluțe crocante din cartofi rași cu usturoi

Ingrediente:

  • 600 g cartofi
  • 2 ouă
  • 3 linguri făină
  • 3 căței usturoi
  • 1 ceapă mică
  • 2 linguri pătrunjel tocat
  • 1 linguriță sare
  • piper
  • ulei pentru prăjit

Mod de preparare:

Curăță cartofii și rade-i pe răzătoarea mare. Stoarce-i bine într-un prosop de bucătărie pentru a elimina excesul de apă. Pune cartofii într-un bol mare.

Toacă foarte fin ceapa și usturoiul, apoi adaugă-le peste cartofi. Sparge ouăle în compoziție, adaugă făina, pătrunjelul, sarea și piperul. Amestecă până obții o compoziție omogenă, ușor legată.

Încinge ulei într-o tigaie. Ia câte o lingură plină de compoziție și aplatizeaz-o ușor în tigaie. Prăjește chifteluțele aproximativ 3-4 minute pe fiecare parte până devin aurii și crocante.

Scoate-le pe hârtie absorbantă. Se servesc calde, cu smântână sau sos de iaurt cu usturoi.

Plăcintă la cuptor cu cartofi rași și brânză

Plăcintă la cuptor cu cartofi rași și brânză - Foto Shutterstock.com
Plăcintă la cuptor cu cartofi rași și brânză

Ingrediente:

  • 800 g cartofi
  • 200 g brânză telemea sau cașcaval ras
  • 3 ouă
  • 4 linguri smântână
  • 2 linguri făină
  • 1 ceapă
  • 2 linguri unt topit
  • sare și piper după gust

Mod de preparare:

Preîncălzește cuptorul la 180 de grade Celsius. Curăță cartofii și rade-i pe răzătoarea mare. Stoarce-i de lichid.

Într-un bol mare, bate ouăle cu smântâna și untul topit. Adaugă cartofii rași, ceapa tocată foarte fin, brânza rasă și făina. Amestecă bine până când ingredientele sunt distribuite uniform. Potrivește de sare și piper.

Unge o tavă de copt cu puțin unt sau ulei și toarnă compoziția. Nivelează cu o spatulă astfel încât stratul să fie uniform.

Coace aproximativ 40-45 minute până când partea de sus devine rumenă și marginile sunt ușor crocante. Lasă plăcinta să se răcească 10 minute înainte de a o tăia. Se potrivește foarte bine cu salată sau iaurt.

Cartofi rași prăjiți cu bacon și ceapă

Cartofi rași prăjiți - Foto Shutterstock
Cartofi rași prăjiți

Ingrediente:

  • 500 g cartofi
  • 150 g bacon sau costiță afumată
  • 1 ceapă mare
  • 1 ou
  • 2 linguri de făină
  • 1/2 linguriță boia dulce
  • sare și piper
  • 2 linguri ulei

Mod de preparare:

Rade cartofii pe răzătoare mare și stoarce-i foarte bine de sucul format. Taie baconul în cuburi mici și prăjește-l 2-3 minute într-o tigaie până începe să se rumenească.

Scoate baconul pe o farfurie și, în aceeași tigaie, călește ceapa tocată până devine aurie.

Într-un bol, amestecă cartofii rași cu oul, făina, boiaua, sarea și piperul. Adaugă baconul și ceapa călită și omogenizează.

Încinge uleiul într-o tigaie mare. Pune compoziția și presează ușor cu spatula astfel încât să formezi un strat gros de aproximativ 1-2 cm. Prăjește la foc mediu aproximativ 6-7 minute până se formează o crustă aurie, apoi întoarce cu grijă și mai gătește încă 5 minute.

Taie în bucăți ca o tortilla și servește cu murături.

Clătite din cartofi rași cu morcov

Clătite din cartofi rași cu morcov - Foto Shutterstock,com
Clătite din cartofi rași cu morcov

Ingrediente:

  • 400 g cartofi
  • 1 morcov mare
  • 2 ouă
  • 3 linguri făină
  • 2 linguri lapte
  • 1 linguriță sare
  • 1/2 linguriță piper
  • ulei pentru prăjit

Mod de preparare:

Rade cartofii și morcovul pe răzătoarea fină. Stoarce cartofii de lichid pentru a evita o compoziție prea moale.

Într-un bol, bate ouăle cu laptele. Adaugă făina și amestecă până nu mai sunt cocoloașe. Încorporează cartofii și morcovul ras. Condimentează cu sare și piper.

Într-o tigaie antiaderentă, pune puțin ulei și încălzește-l. Toarnă câte un polonic mic de compoziție și întinde-l subțire, ca o clătită.

Gătește 2-3 minute pe fiecare parte până devine aurie și ușor crocantă la margini. Aceste clătite merg foarte bine cu smântână, brânză sau chiar cu somon afumat.

Cartofi rași la cuptor în stil elvețian – rösti

Cartofi rași la cuptor în stil elvețian - rösti - Foto Shutterstock.com
Cartofi rași la cuptor în stil elvețian – rösti

Ingrediente:

  • 700 g cartofi cruzi
  • 3 linguri ulei de măsline sau ulei de floarea-soarelui
  • sare, piper
  • 1 linguriță boia dulce
  • 1 lingură amidon de porumb
  • 1 ceapă mică

Mod de preparare:

Cartofii se curăță de coajă și se spală bine. Se rad pe răzătoarea mare și se pun într-un bol. Pentru ca preparatul să devină crocant, cartofii rași trebuie presați foarte bine într-un prosop de bucătărie sau într-o sită pentru a elimina cât mai mult lichid.

Ceapa se toacă foarte fin și se adaugă peste cartofii rași. Se presară sarea, piperul și boiaua, apoi se adaugă amidonul, care va ajuta cartofii să se lege între ei și să formeze o crustă mai fermă. Se toarnă uleiul și se amestecă bine până când toate ingredientele sunt distribuite uniform.

Cuptorul se preîncălzește la 200 de grade O tavă se tapetează cu hârtie de copt și se unge ușor cu puțin ulei.

Compoziția de cartofi se pune în tavă și se modelează într-un disc mare sau într-un strat gros de aproximativ 1,5-2 cm. Se presează bine cu o spatulă sau cu dosul unei linguri pentru a compacta cartofii.

Tava se introduce în cuptor și se coace aproximativ 35-40 de minute. În ultimele 5-10 minute se poate activa funcția de grill pentru a obține o crustă mai rumenă și crocantă la suprafață.

După coacere, rösti se lasă să stea 5 minute, apoi se taie în felii triunghiulare, asemănător unei plăcinte. Se servește cald, simplu sau alături de smântână, iaurt, salată verde sau ouă.

Cartofi rași la cuptor cu dovlecel și parmezan

Ingrediente:

  • 700 g cartofi
  • 1 dovlecel mediu
  • 80 g parmezan ras
  • 2 ouă
  • 3 linguri pesmet
  • 2 linguri ulei de măsline
  • 1 linguriță usturoi granulat
  • sare, piper

Mod de preparare:

Cartofii se curăță și se rad pe răzătoarea mare. Se storc bine pentru a elimina cât mai mult lichid. Dovlecelul se rade și el, dar se stoarce separat, pentru a reuși să stoarcem cât mai bine lichidul.

Într-un bol încăpător se amestecă cartofii cu dovlecelul, ouăle bătute ușor, parmezanul ras și pesmetul. Se adaugă uleiul de măsline și condimentele, apoi se amestecă până când compoziția devine uniformă.

Compoziția se întinde într-o tavă tapetată cu hârtie de copt, într-un strat de aproximativ 2 cm. Se introduce în cuptorul preîncălzit la 190 de grade și se coace 35-40 de minute până când partea de sus devine aurie. După coacere se taie în pătrate și se servește caldă.

Descoperă și alte  Idei de mâncare cu cartofi – rețete simple și delicioase

Sursă foto – Shutterstock.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Tocmai s-a aflat informația care zguduie tot. Ce s-a aflat despre Oana Țoiu
Viva.ro
Tocmai s-a aflat informația care zguduie tot. Ce s-a aflat despre Oana Țoiu
Ea are 59 de ani, el are 38! Îndrăgita actriță, pe care o știi sigur de la TV, a „furat” inima unui tinerel și trăiește o poveste de dragoste ca-n telenovele! În timp ce gurile rele aruncă cu noroi, ea și iubitul se afișează peste tot împreună / FOTO
Unica.ro
Ea are 59 de ani, el are 38! Îndrăgita actriță, pe care o știi sigur de la TV, a „furat” inima unui tinerel și trăiește o poveste de dragoste ca-n telenovele! În timp ce gurile rele aruncă cu noroi, ea și iubitul se afișează peste tot împreună / FOTO
Imaginea cu care Vlad Gherman și-a surprins fanii. Cum a apărut pe internet alături de fosta logodnică, Cristina Ciobănașu: „E despre FERICIRE și…” Foto
Elle.ro
Imaginea cu care Vlad Gherman și-a surprins fanii. Cum a apărut pe internet alături de fosta logodnică, Cristina Ciobănașu: „E despre FERICIRE și…” Foto
gsp
Dezvăluiri incendiare ale unui fotomodel celebru: „Am participat la o petrecere de swingeri cu fotbaliști internaționali”
GSP.RO
Dezvăluiri incendiare ale unui fotomodel celebru: „Am participat la o petrecere de swingeri cu fotbaliști internaționali”
Victor Pițurcă numește adevăratul motiv al venirii lui Mirel Rădoi la FCSB: „Dacă m-ați întrebat, o să vă spun!”
GSP.RO
Victor Pițurcă numește adevăratul motiv al venirii lui Mirel Rădoi la FCSB: „Dacă m-ați întrebat, o să vă spun!”
Parteneri
Nepoata lui Mircea Badea a împlinit 18 ani! Doamne, cât de frumoasă e Rontzi! Imagini superbe de la majorat: petrecere în familie și o vacanță-surpriză doar cu mama
Libertateapentrufemei.ro
Nepoata lui Mircea Badea a împlinit 18 ani! Doamne, cât de frumoasă e Rontzi! Imagini superbe de la majorat: petrecere în familie și o vacanță-surpriză doar cu mama
Acasă la Tora Vasilescu, în Buftea! Uite în ce colț de Rai locuiește marea actriță cu soțul croat! “Eu stau aici ca la mănăstire, să știi”
Avantaje.ro
Acasă la Tora Vasilescu, în Buftea! Uite în ce colț de Rai locuiește marea actriță cu soțul croat! “Eu stau aici ca la mănăstire, să știi”
Liviu Vârciu și-a deschis porțile vilei din Băneasa! Are buncăr anti-atomic, cinema privat și a primit 50.000€ de la un prieten celebru ca să termine casa. Vezi imagini rare din interior!
Tvmania.ro
Liviu Vârciu și-a deschis porțile vilei din Băneasa! Are buncăr anti-atomic, cinema privat și a primit 50.000€ de la un prieten celebru ca să termine casa. Vezi imagini rare din interior!

Alte știri

Ce ar implica, pentru România, inițiativa franceză privind extinderea umbrelei sale nucleare pentru Europa. Liviu Horovitz, expert: „Sunt măsuri politice”
Exclusiv
Știri România 13:00
Ce ar implica, pentru România, inițiativa franceză privind extinderea umbrelei sale nucleare pentru Europa. Liviu Horovitz, expert: „Sunt măsuri politice”
Primăria Bucureşti a anunțat câți bani a strâns din amenzi datorită camerelor video și sesizărilor primite în primele 2 luni din 2026
Știri România 12:48
Primăria Bucureşti a anunțat câți bani a strâns din amenzi datorită camerelor video și sesizărilor primite în primele 2 luni din 2026
Parteneri
Planul diabolic cu care Iranul poate ruina lumea cu toată opoziția SUA. General NATO: „Tot ce au nevoie sunt niște bărci și mine”
Adevarul.ro
Planul diabolic cu care Iranul poate ruina lumea cu toată opoziția SUA. General NATO: „Tot ce au nevoie sunt niște bărci și mine”
Mihai Stoica, prima reacţie după numirea lui Mirel Rădoi la FCSB: „Nu îmi vine să cred! Am stat de vorbă şapte ore cu el! Vă garantez că patronul se ţine de promisiune”. Exclusiv
Fanatik.ro
Mihai Stoica, prima reacţie după numirea lui Mirel Rădoi la FCSB: „Nu îmi vine să cred! Am stat de vorbă şapte ore cu el! Vă garantez că patronul se ţine de promisiune”. Exclusiv
290 de specii noi, munți de corali aurii și o groapă fără fund. Descoperirea de azi care a lăsat cercetătorii fără cuvinte
Financiarul.ro
290 de specii noi, munți de corali aurii și o groapă fără fund. Descoperirea de azi care a lăsat cercetătorii fără cuvinte
Superliga.ro (P)
O campioană în premieră după decenii?
O campioană în premieră după decenii?
Lucruri de urmărit în ultima etapă a sezonului regular din Superliga
Lucruri de urmărit în ultima etapă a sezonului regular din Superliga
Parteneri
Viviana Sposub nu își mai ascunde relația cu Iustin Chiroiu. Cum au apărut cei doi pe internet: „Nu e ușor să îți surprinzi iubita…” Video
Elle.ro
Viviana Sposub nu își mai ascunde relația cu Iustin Chiroiu. Cum au apărut cei doi pe internet: „Nu e ușor să îți surprinzi iubita…” Video
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Unica.ro
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Viva.ro
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii

Monden

Oana Radu susține că o artistă i-a furat portofelul. Momentul a fost surprins de camerele de filmat
Stiri Mondene 12:50
Oana Radu susține că o artistă i-a furat portofelul. Momentul a fost surprins de camerele de filmat
Ce face Adela Popescu în timp ce soțul ei, Radu Vâlcan, se află în Thailanda. „Îmi spune cât de greu îi este”
Stiri Mondene 12:04
Ce face Adela Popescu în timp ce soțul ei, Radu Vâlcan, se află în Thailanda. „Îmi spune cât de greu îi este”
Parteneri
Aici e alături de Roxana Hulpe, fina lui, dar cine e soția lui Cosmin Stan? Vezi imagini rare cu familia și află cu ce se ocupă partenera lui, care a ales o carieră departe de TV!
TVMania.ro
Aici e alături de Roxana Hulpe, fina lui, dar cine e soția lui Cosmin Stan? Vezi imagini rare cu familia și află cu ce se ocupă partenera lui, care a ales o carieră departe de TV!
Cimitir dintr-o comună din Dolj, transformat în groapă de gunoi: "Am rămas şocat. Nu îmi venea să cred ce văd"
ObservatorNews.ro
Cimitir dintr-o comună din Dolj, transformat în groapă de gunoi: "Am rămas şocat. Nu îmi venea să cred ce văd"
ATENȚIE! Singura pâine sănătoasă din comerț. Dr. Vlad Ciurea ne explică de ce trebuie să o mâncăm zilnic
Libertateapentrufemei.ro
ATENȚIE! Singura pâine sănătoasă din comerț. Dr. Vlad Ciurea ne explică de ce trebuie să o mâncăm zilnic
Parteneri
Acuze grave: „Președintele lui PSG nu voia să mă vadă, cred că-i plăcea mai mult de soția mea”
GSP.ro
Acuze grave: „Președintele lui PSG nu voia să mă vadă, cred că-i plăcea mai mult de soția mea”
„Nu mi-am dat seama cât e de scurtă sau de transparentă” » Eugenie Bouchard a venit la evenimentul de la Indian Wells cu o rochie pe care nu o probase
GSP.ro
„Nu mi-am dat seama cât e de scurtă sau de transparentă” » Eugenie Bouchard a venit la evenimentul de la Indian Wells cu o rochie pe care nu o probase
Parteneri
O țară din Europa se pregătește de criză: cetățenii, sfătuiți să păstreze bani lichizi acasă
Mediafax.ro
O țară din Europa se pregătește de criză: cetățenii, sfătuiți să păstreze bani lichizi acasă
Bărbatul înjunghiat de vecin, în Crevedia, a murit: A făcut...
StirileKanalD.ro
Bărbatul înjunghiat de vecin, în Crevedia, a murit: A făcut...
Accident mortal pe DN6, în Giurgiu! Momentul impactului dintre cele două autoturisme. Ce s-a văzut pe camera de bord
Wowbiz.ro
Accident mortal pe DN6, în Giurgiu! Momentul impactului dintre cele două autoturisme. Ce s-a văzut pe camera de bord
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
Wowbiz.ro
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră
Redactia.ro
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră
S-a stins din viață fostul selecționer al Moldovei! Ce i-ar fi adus sfârșitul lui Engin Firat
KanalD.ro
S-a stins din viață fostul selecționer al Moldovei! Ce i-ar fi adus sfârșitul lui Engin Firat

Politic

Sorin Grindeanu este în coada încrederii românilor, după scandalurile din coaliție. Pe ce locuri sunt Ilie Bolojan și Dominic Fritz - Sondaj Inscop
Politică 10:44
Sorin Grindeanu este în coada încrederii românilor, după scandalurile din coaliție. Pe ce locuri sunt Ilie Bolojan și Dominic Fritz – Sondaj Inscop
Dominic Fritz spune că discută cu Nicușor Dan la Cotroceni într-o sală unde nu există microfoane
Politică 00:03
Dominic Fritz spune că discută cu Nicușor Dan la Cotroceni într-o sală unde nu există microfoane
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Mirel Rădoi a fost aşteptat la FCSB de fanul care a plâns în aeroport la plecarea în Arabia: “E o mare bucurie că s-a întors acasă! A fost idolul meu, avem 7-8 ani şi eram afectat”. Exclusiv
Fanatik.ro
Mirel Rădoi a fost aşteptat la FCSB de fanul care a plâns în aeroport la plecarea în Arabia: “E o mare bucurie că s-a întors acasă! A fost idolul meu, avem 7-8 ani şi eram afectat”. Exclusiv
Persoanele dificile din jurul tău îți scurtează efectiv viața
Spotmedia.ro
Persoanele dificile din jurul tău îți scurtează efectiv viața