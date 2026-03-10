Despre cartofi și proprietățile lor

Cartofii sunt una dintre cele mai consumate alimente din lume și foarte valoroși din punct de vedere nutritiv. Ei sunt o sursă excelentă de carbohidrați complecși, care dau un sentiment de sațietate și oferă energie.

De asemenea, cartofii conțin fibre, în special atunci când sunt consumați cu coajă, ceea ce ajută la digestie și la menținerea unui tranzit intestinal sănătos.

Sunt bogați în vitamine și minerale: vitamina C, potasiu, vitamine din complexul B și mangan, toate contribuind la funcționarea optimă a sistemului nervos, a sistemului imunitar și la echilibrul electroliților în organism.

În plus, cartofii au un conținut redus de grăsimi și colesterol, ceea ce îi face o opțiune sănătoasă dacă sunt preparați corect, fără adaos excesiv de ulei sau unt.

Cartofii pot fi fierți, copți, prăjiți, sotați, transformați în piure sau folosiți ca ingredient în supe, tocănițe, și alte mâncăruri.

Și cartofii rași sunt foarte versatili și pot fi incluși într-o multitudine de feluri de mâncare foarte diferite în funcție de ingrediente și tehnica de preparare.

Descoperă și Cartofii – beneficii, proprietăți, curiozități. Cum îi preparăm

Rețete cu cartofi rași

Atunci când răzuim cartofii se schimbă complet textura lor, iar acest lucru permite prepararea multor tipuri de mâncare. Putem face clătite crocante cu cartofi rași, plăcinte la cuptor, preparate rustice în tigaie sau chiar rețete tradiționale din diferite țări.

Avantajul acestor rețete este că se gătesc relativ repede, ingredientele sunt simple, iar cartofii absorb foarte bine aromele condimentelor, brânzeturilor sau legumelor adăugate.

Chifteluțe crocante din cartofi rași cu usturoi și verdeață

Chifteluțe crocante din cartofi rași cu usturoi

Ingrediente:

600 g cartofi

2 ouă

3 linguri făină

3 căței usturoi

1 ceapă mică

2 linguri pătrunjel tocat

1 linguriță sare

piper

ulei pentru prăjit

Mod de preparare:

Curăță cartofii și rade-i pe răzătoarea mare. Stoarce-i bine într-un prosop de bucătărie pentru a elimina excesul de apă. Pune cartofii într-un bol mare.

Toacă foarte fin ceapa și usturoiul, apoi adaugă-le peste cartofi. Sparge ouăle în compoziție, adaugă făina, pătrunjelul, sarea și piperul. Amestecă până obții o compoziție omogenă, ușor legată.

Încinge ulei într-o tigaie. Ia câte o lingură plină de compoziție și aplatizeaz-o ușor în tigaie. Prăjește chifteluțele aproximativ 3-4 minute pe fiecare parte până devin aurii și crocante.

Scoate-le pe hârtie absorbantă. Se servesc calde, cu smântână sau sos de iaurt cu usturoi.

Plăcintă la cuptor cu cartofi rași și brânză

Plăcintă la cuptor cu cartofi rași și brânză

Ingrediente:

800 g cartofi

200 g brânză telemea sau cașcaval ras

3 ouă

4 linguri smântână

2 linguri făină

1 ceapă

2 linguri unt topit

sare și piper după gust

Mod de preparare:

Preîncălzește cuptorul la 180 de grade Celsius. Curăță cartofii și rade-i pe răzătoarea mare. Stoarce-i de lichid.

Într-un bol mare, bate ouăle cu smântâna și untul topit. Adaugă cartofii rași, ceapa tocată foarte fin, brânza rasă și făina. Amestecă bine până când ingredientele sunt distribuite uniform. Potrivește de sare și piper.

Unge o tavă de copt cu puțin unt sau ulei și toarnă compoziția. Nivelează cu o spatulă astfel încât stratul să fie uniform.

Coace aproximativ 40-45 minute până când partea de sus devine rumenă și marginile sunt ușor crocante. Lasă plăcinta să se răcească 10 minute înainte de a o tăia. Se potrivește foarte bine cu salată sau iaurt.

Cartofi rași prăjiți cu bacon și ceapă

Cartofi rași prăjiți

Ingrediente:

500 g cartofi

150 g bacon sau costiță afumată

1 ceapă mare

1 ou

2 linguri de făină

1/2 linguriță boia dulce

sare și piper

2 linguri ulei

Mod de preparare:

Rade cartofii pe răzătoare mare și stoarce-i foarte bine de sucul format. Taie baconul în cuburi mici și prăjește-l 2-3 minute într-o tigaie până începe să se rumenească.

Scoate baconul pe o farfurie și, în aceeași tigaie, călește ceapa tocată până devine aurie.

Într-un bol, amestecă cartofii rași cu oul, făina, boiaua, sarea și piperul. Adaugă baconul și ceapa călită și omogenizează.

Încinge uleiul într-o tigaie mare. Pune compoziția și presează ușor cu spatula astfel încât să formezi un strat gros de aproximativ 1-2 cm. Prăjește la foc mediu aproximativ 6-7 minute până se formează o crustă aurie, apoi întoarce cu grijă și mai gătește încă 5 minute.

Taie în bucăți ca o tortilla și servește cu murături.

Clătite din cartofi rași cu morcov

Clătite din cartofi rași cu morcov

Ingrediente:

400 g cartofi

1 morcov mare

2 ouă

3 linguri făină

2 linguri lapte

1 linguriță sare

1/2 linguriță piper

ulei pentru prăjit

Mod de preparare:

Rade cartofii și morcovul pe răzătoarea fină. Stoarce cartofii de lichid pentru a evita o compoziție prea moale.

Într-un bol, bate ouăle cu laptele. Adaugă făina și amestecă până nu mai sunt cocoloașe. Încorporează cartofii și morcovul ras. Condimentează cu sare și piper.

Într-o tigaie antiaderentă, pune puțin ulei și încălzește-l. Toarnă câte un polonic mic de compoziție și întinde-l subțire, ca o clătită.

Gătește 2-3 minute pe fiecare parte până devine aurie și ușor crocantă la margini. Aceste clătite merg foarte bine cu smântână, brânză sau chiar cu somon afumat.

Cartofi rași la cuptor în stil elvețian – rösti

Cartofi rași la cuptor în stil elvețian – rösti

Ingrediente:

700 g cartofi cruzi

3 linguri ulei de măsline sau ulei de floarea-soarelui

sare, piper

1 linguriță boia dulce

1 lingură amidon de porumb

1 ceapă mică

Mod de preparare:

Cartofii se curăță de coajă și se spală bine. Se rad pe răzătoarea mare și se pun într-un bol. Pentru ca preparatul să devină crocant, cartofii rași trebuie presați foarte bine într-un prosop de bucătărie sau într-o sită pentru a elimina cât mai mult lichid.

Ceapa se toacă foarte fin și se adaugă peste cartofii rași. Se presară sarea, piperul și boiaua, apoi se adaugă amidonul, care va ajuta cartofii să se lege între ei și să formeze o crustă mai fermă. Se toarnă uleiul și se amestecă bine până când toate ingredientele sunt distribuite uniform.

Cuptorul se preîncălzește la 200 de grade O tavă se tapetează cu hârtie de copt și se unge ușor cu puțin ulei.

Compoziția de cartofi se pune în tavă și se modelează într-un disc mare sau într-un strat gros de aproximativ 1,5-2 cm. Se presează bine cu o spatulă sau cu dosul unei linguri pentru a compacta cartofii.

Tava se introduce în cuptor și se coace aproximativ 35-40 de minute. În ultimele 5-10 minute se poate activa funcția de grill pentru a obține o crustă mai rumenă și crocantă la suprafață.

După coacere, rösti se lasă să stea 5 minute, apoi se taie în felii triunghiulare, asemănător unei plăcinte. Se servește cald, simplu sau alături de smântână, iaurt, salată verde sau ouă.

Cartofi rași la cuptor cu dovlecel și parmezan

Ingrediente:

700 g cartofi

1 dovlecel mediu

80 g parmezan ras

2 ouă

3 linguri pesmet

2 linguri ulei de măsline

1 linguriță usturoi granulat

sare, piper

Mod de preparare:

Cartofii se curăță și se rad pe răzătoarea mare. Se storc bine pentru a elimina cât mai mult lichid. Dovlecelul se rade și el, dar se stoarce separat, pentru a reuși să stoarcem cât mai bine lichidul.

Într-un bol încăpător se amestecă cartofii cu dovlecelul, ouăle bătute ușor, parmezanul ras și pesmetul. Se adaugă uleiul de măsline și condimentele, apoi se amestecă până când compoziția devine uniformă.

Compoziția se întinde într-o tavă tapetată cu hârtie de copt, într-un strat de aproximativ 2 cm. Se introduce în cuptorul preîncălzit la 190 de grade și se coace 35-40 de minute până când partea de sus devine aurie. După coacere se taie în pătrate și se servește caldă.

Descoperă și alte Idei de mâncare cu cartofi – rețete simple și delicioase

Sursă foto – Shutterstock.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE