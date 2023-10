Reţete de budincă - cum prepari cele mai delicioase budinci

Ce este budinca și cum a apărut

Istoricii alimentației susțin că originile budincilor dulci pe bază de ou datează probabil din Evul Mediu. Crema de bază este un amestec gătit de ouă și lapte (sau smântână). La fel ca budincile sărate, aceste feluri de mâncare pot include și ingrediente solide, cum ar fi carnea, peștele, legumele sau fructele. De-a lungul timpului, lumea culinară a dezvoltat o terminologie pentru fiecare preparat, bazat pe ingredientele specifice.

Britanicii susțin că budinca e parte a moștenirii lor culinare. Budincile medievale (albe și negre) erau pe bază de carne. Budincile englezești din secolul al XVII-lea erau fie sărate (pe bază de carne), fie dulci (făină, nuci și zahăr) și erau de obicei fierte în recipiente speciale de budincă.

Până în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, budincile tradiționale englezești nu mai includeau carne. Budincile din secolul al XIX-lea erau încă fierte, dar produsul finit semăna mai degrabă cu o prăjitură. Aceste budinci sunt încă servite în mod tradițional în perioada Crăciunului.

Bucătarii romani antici au recunoscut proprietățile de închegare ale ouălor. Au fost experți în crearea mai multor feluri de mâncare pe bază de ouă. Aceste alimente erau fie sărate (făcute cu brânză, carne, piper etc.), fie dulci (aromate cu miere, nuci, scorțișoară etc.).

Distincția dintre budinca europeană și budinca americană s-a pierdut cândva în anii 1840. La acea vreme în America, budincile fierte tradiționale nu mai erau necesare pentru a hrăni familia obișnuită. Exista deja o mulțime de mâncare. S-a întâmplat să fie și în aceeași perioadă în care Alfred Bird, un chimist englez, a introdus pudra de budincă drept alternativă la agenții de îngroșare a ouălor.

Nu a trecut mult până când americanii au început să folosească pudră de budincă și alți derivați ai amidonului de porumb ca agenți de îngroșare pentru deserturile de tip pudding. Acest lucru s-a dovedit destul de util pentru bucătarii care nu aveau acces facil la o aprovizionare sigură de ouă proaspete, arată foodtimeline.org

Creme brulee – cel mai cunoscut tip de budincă

Printre cele mai cunoscute rețete de budincă din toate timpurile se numără cea de creme brulee sau cremă de zahăr ars.

Numele acestei celebre budinci – creme brulee sau cremă de zahăr ars, așa cum îi spunem noi, este francez, dar originile nu sunt perfect clare. Escoffier și ceilalți mari experți culinari francezi nu includ rețete pentru acest preparat în cărțile lor clasice de bucate. Experții culinari sunt în general de acord că Creme Brulee își are originea în Anglia. De asemenea, sunt de acord că rețetele pentru acest desert variază în funcție de timp și loc.

Cea mai veche rețetă care a fost descoperită a fost tipărită într-o carte de bucate din secolul al XVII-lea din Dorsetshire. După aceea, a avut o istorie destul de interesantă și a câștigat un renume considerabil. Inițial, aceasta era o cremă bogată, un amestec zahăr, gălbenușuri de ou și smântână gătite la foc, apoi turnate într-un vas și răcite.

Rețetă de cremă de zahăr ars

Reţete de budincă – crema de zahăr ars

Ingrediente

8 ouă;

1 l lapte;

300 gr zahăr;

esență de vanilie sau o păstaie de vanilie

Mod de preparare

Jumătate din cantitatea de zahăr fin se pune într-un vas mai mare din metal, cu margini înalte care ulterior poate fi și introdus în cuptor. Se pune zahărul la topit la foc mic și se amestecă din când în când pentru a nu se arde. Se topește zahărul până acesta capătă o culoare aurie. Când este complet topit, focul se stinge și se rotește cratița astfel încât pereții și fundul vasului să fie îmbrăcați pe jumătate în caramelul obținut. Vasul se lasă la răcit la temperatura camerei până când caramelul se răcește bine.

Între timp, se pregătește compoziția pentru cremă. Se pun ouăle într-un vas încăpător, se adaugă restul de zahăr, semințele de la păstaia de vanilie și un praf de sare și se mixează totul la viteză medie pentru aproximativ 3-4 minute. Se adaugă și laptele rece și se mai mixează timp de încă un minut la viteză medie. Compoziția cu ou se toarnă în cratița cu caramelul rece și cratița se pune într-o altă cratiță mai mare, care este umplută până la jumătate cu apă rece. Ambele cratițe se pun la cuptorul preîncălzit la 180 de grade C și se lasă să fiarbă pentru aproximativ o oră.

La fiecare 15 minute este important să se mai completeze cu aproximativ 50 ml de apă rece în cratița de sub cu apă. Astfel, vei împiedica fierberea apei în clocote și nu vei obține o cremă cu găuri. Când timpul a trecut, cuptorul se oprește, iar crema de caramel se mai lasă la bain-marie pentru încă 10 minute, după care se scoate și se lasă să se răcească complet la temperatura camerei. Când s-a răcit bine, se pune la frigider unde se păstrează până a doua zi. Pentru a așeza crema de zahăr ars pe platou, se desprind cu grijă marginile cremei de cratiță cu ajutorul unui cuțit. Se pune o farfurie mare cu margini înalte sau un platou deasupra cratiței, drept capac, și cu o mișcare rapidă se răstoarnă repede crema pe platou. Crema are mult sirop și din acest motiv are nevoie de o cratiță adâncă în care să fie răsturnată.

Crema de zahăr ars este gata. Poate fi servită oricând, deoarece are un gust absolut delicios.

Rețete de budincă

Există nenumărate rețete de budincă, una mai delicioasă decât alta, așadar, ai de unde alege. Iată unele dintre cele mai apreciate rețete de budincă.

Budincă de lămâie

Budincă de lămâie

460 ml lapte

180 g zahăr pudră vanilat

80 g unt

80 g făină

7 g praf de copt

3 gălbenușuri

3 albușuri

coaja rasă și sucul de la 2 lămâi

Mod de preparare

Untul se amestecă împreună cu coaja de lămâie și zahărul pudră, până se obține o pastă.

Peste pastă se adaugă gălbenușurile, încorporându-le cu o spatulă. Se pune și făina treptat, folosind un tel sau un mixer.

Peste compoziția astfel obținută se toarnă sucul de lămâie, apoi laptele, până când aceasta devine lichidă. Albușurile se bat spumă, până devin o bezea tare.

Spuma de albușuri se încorporează cu grijă în compoziția lichidă. Ungem șase forme termorezistente cu unt. În acestea turnăm compoziția de budincă.

Formele le punem într-o altă tavă, pe care o umplem cu apă fierbinte. Dăm la cuptorul preîncălzit la 190 de grade Celsius, unde lăsăm să se coacă timp de trei sferturi de ceas sau până se rumenește budinca la suprafață.

În timpul coacerii se toarnă apă fierbinte în tavă, pentru a nu se evapora. Apa din tavă ajută la textura cremoasă a budincii. Fără ea, budinca poate deveni poroasă. Această budincă de lămâie se servește caldă sau rece, împreună cu o cupă de înghețată sau fără. Sursă – retete.unica.ro

Rețetă de budincă cu ciocolată și vanilie

Rețetă de budincă cu ciocolată și vanilie

Ingrediente

Pentru budinca de vanilie: 1 bucata păstaie vanilie 1.5 foi gelatina 250 g frisca lichida 25 g zahar

Pentru budinca de ciocolata: 30 g amidon 100 g zahăr 720 ml lapte integral 170 g ciocolata amaruie 1 praf sare 1 bucata fiola esenţa vanilie

pentru servit 25 g ciocolata simpla



Mod de preparare

Pentru budinca de vanilie se pun la înmuiat în apă rece foile de gelatină. Pastaia de vanilie se taie în două si se răzuie seminţele.

Se amesteca frisca lichidă cu vanilia şi zaharul şi se pun la foc mic pentru 15 minute. Se adaugă gelatina şi se amestecă pentru a se dizolva.

Pentru budinca de ciocolată, se amestecă amidon, zahărul şi sarea şi apoi se toarnă încet laptele rece. Se pune la foc 10 minute, şi când începe să devină groasă, se pune ciocolata ruptă bucăţele. Se continuă fierberea încă 2-4 minute. Se trage de pe foc şi se pune fiola de vanilie.

În pahare de plastic, se pun alternativ straturi din cele două budinci şi se dau la rece pentru 3 ore. Se răstoarnă apoi pe farfuriile de servit.

Se aduc la masă cu aşchii de ciocolată ţinută la congelator şi apoi trecută prin răzătoare.

Budincă de orez cu lapte

Budincă de orez cu lapte

Ingrediente

180 g orez prefiert

500 ml apă

500 ml lapte călduţ

250 ml lapte rece

3 ouă

1 praf nucşoară

1 praf sare

250 g zahăr

1 lingura unt

3 linguri zahăr

Mod de preparare

Într-o crăticioară se pun orezul, apa şi sarea şi se lasă să ajungă la punctul de fierbere. În acest moment, se acoperă crăticioara cu un capac şi se lasă să fiarbă la foc mic pentru 10 minute. Se adaugă laptele cald, se acoperă din nou cu capac şi se lasă la fiert încă 10 minute. Se trage apoi crăticioara de pe foc şi se pune nucşoara.

Cât fierbe orezul, într-un castron se amestecă ouăle, zahărul şi laptele rece până ce se topeşte zahărul. Apoi, acest amestec se pune în orezul fiert în apă.

Un vas de cuptor se unge cu puţin unt şi se toarnă amestecul de orez. Se pune deasupra restul untului şi se dă la cuptorul preîncălzit pentru 5 minute. După acest timp, se presară zahărul şi se mai lasă 5 minute la cuptor pentru ca acesta să se topească. Servește-o la micul dejun sau doar ca desert și bucură-te de aroma și gustul perfect.

Descoperă și cele mai bune rețete de deserturi cu dovleac.

Budincă orientală

Budinca orientală este una dintre cele mai aromate rețete de budincă.

Ingrediente

2 cani lapte

3 linguri zahăr

2 linguri făină de orez

5 g unt

1 lingura apă de trandafiri

Pentru servit:

1 ceasca miere

1 ceasca nuci

Mod de preparare

Laptele şi zahărul se pun pe foc şi se amestecă pentru ca zahărul să se topească. Apoi, se adaugă treptat făina şi apa de trandafiri şi se fierbe amestecând continuu timp de 15 minute. Se adaugă untul, se amestecă şi se toarnă budinca într-o formă uşor umezită cu apă.

Se lasă la frigider pentru 3 ore, se scoate şi se aduce com­plet scăldată în miere şi presărată cu nuci uşor mărunţite.

Budincă de cafea

Printre cele mai interesante rețete de budincă se numără cea de budincă de lapte cu cafea.

Ingrediente

100 ml lapte

60 g zahăr

60 g unt

30 g făină

Pentru budinca de cafea

15 g unt

60 g zahăr

1 păstaie de vanilie

750 ml lapte

60 g amidon alimentar

Pentru budinca de lapte

100 ml cafea tare

2 linguri lichior de cafea

Mod de preparare

Pentru budinca de lapte amidonul se desface în 100 ml de lapte. Restul de lapte se pune la fiert cu zaharul, pastaia de vanilie taiata în doua pe lung si untul. Se lasa sa dea un clocot si apoi se trage de pe aragaz. Se toarna amestecul de amidon cu lapte.

Se pune din nou pe foc pentru un minut, se scoate pastaia si apoi se pastraza la cald.

Pentru budinca de cafea se topeste untul, se adauga zaharul si se amesteca pâna ce se caramelizeaza. Se trage de pe foc si se amesteca bine cu lichiorul de cafea si cafeaua.

Într-o craticioara, se desface faina cu laptele si se fierb la foc mic pâna ce se obţine o crema groasa. Se toarna apoi peste amestecul de cafea.

În forme umezite cu apa se toarna cele doua budinci în straturi alternative, se lasa sa se raceasca si apoi se pun la frigider pentru 4 ore. Se poate servi cu sos, dupa gust.