De ce să marinezi carnea la grătar

Oamenii gătesc carne pe foc deschis de mii de ani, încă din epoca în care descoperirea focului a schimbat radical alimentația. Inițial, era o simplă modalitate de a face hrana mai ușor de mestecat, dar cu timpul a devenit și o artă gastronomică. În multe culturi, grătarul a evoluat cu tehnici și arome specifice.

Pe grătar se poate găti aproape orice tip de carne: vită, porc, pui, miel, pește și chiar fructe de mare. Fiecare are farmecul ei, o friptură de vită poate fi suculentă și intensă la gust, coastele de porc devin fragede și dulci dacă sunt gătite încet, iar puiul capătă o aromă subtilă de fum care îl face irezistibil. Chiar și legumele sau brânzeturile pot fi puse pe grătar, pentru o aroma aparte.

Un alt motiv pentru care carnea la grătar este atât de apreciată țiine și de faptul că adesea grătarul se încinge împreună cu prietenii sau familia. Practic, este mai mult decât o masă, este un moment de relaxare și conexiune.

Marinada pentru carnea la grătar

Marinada este, practic, un ”băiț” aromat în care carnea este lăsată să stea înainte de gătire, și are un rol mult mai complex decât simpla aromatizare. O marinadă bine făcută poate transforma complet gustul și textura cărnii de grătar.

Carnea conține fibre musculare și țesut conjunctiv care, dacă nu sunt bine gătite, pot rămâne tari. Marinada conține adesea ingrediente acide (suc de lămâie, oțet, vin) care acționează asupra proteinelor din carne, slăbind structura lor și făcând-o mai moale.

De asemenea, condimentele, ierburile aromatice și lichidele din marinadă pătrund treptat în fibrele cărnii, adăugând profunzime gustului. La suprafață se creează un strat aromatic care, în combinație cu rumenirea pe grătar, dă un gust intens și complex.

Și nu în ultimul rând, studiile au arătat că marinarea cărnii, mai ales cu ingrediente bogate în antioxidanți, precum usturoi, rozmarin, cimbru, suc de lămâie, poate reduce semnificativ formarea acelor compuși nocivi care se produc când facem carnea la grătar, la temperature foarte înalte.

Rețete de marinadă pentru carne de pui la grătar

Carnea de pui este destul de fragedă și nu are nevoie de foarte mult timp să stea la marinat, ci doar cât să se absoarbă bine aromele.

Marinadă cu lămâie și usturoi

  • 4 linguri ulei de măsline
  • sucul de la 1 lămâie mare
  • 3 căței de usturoi zdrobiți
  • 1 linguriță sare
  • 1/2 linguriță piper negru măcinat
  • 1 linguriță cimbru uscat
  • opțional: 1 linguriță miere pentru un gust dulce-acrișor

Este ideală pentru piept sau pulpe de pui. Se amestecă toate ingredientele și se marinează carnea în ele timp de 1-3 ore.

Marinadă cu iaurt și condimente asiatice

  • 200 g iaurt grecesc
  • 1 lingură pastă de ghimbir
  • 2 căței usturoi pisați
  • 1 linguriță turmeric
  • 1 linguriță garam masala
  • 1 linguriță boia dulce
  • 1 linguriță sare
  • 1 lingură suc de lămâie

Se amestecă toate ingredientele și se unge carnea de pui cu el. Rezultatul este o aromă intensă după marinare timp de minim 2 ore.

Rețete de marinadă pentru carne de vită la grătar

Carnea de vită poate să fie destul de pretențioasă atunci când o punem la grătar și are nevoie de mai mult timp pentru a se pătrunde, atât pentru a imprima gustul marinadei, cât și pentru a se frăgezi. Sigur, dacă preparăm mușchi de vită pe grătar, acesta este perfect doar cu sare și piper, marinada nu este de obicei recomandată. Însă pentru alte părți de carne, marinada este chiar necesară.

Marinadă cu bere neagră

  • 100 ml bere neagră
  • 2 linguri muștar iute cu boabe
  • 2 linguri ulei de floarea soarelui
  • 1 lingură miere
  • 1 linguriță cimbru uscat
  • 1 linguriță sare

Marinada cu bere neagră dă un gust aparte, ușor dulceag, care este completat și de miere. Se amestecă ingredientele într-un vas si se lasă carnea cel puțin câteva ore sau peste noapte, învelită în folie alimentară.

Marinadă asiatică cu sos de soia și ghimbir

  • 4 linguri sos de soia
  • 2 linguri ulei de susan
  • 1 lingură oțet de orez
  • 1 lingură zahăr brun
  • 2 cm ghimbir proaspăt ras
  • 2 căței usturoi pisați
  • 1 linguriță fulgi de chili (opțional)

Cu un gust aparte, marinada asiatică se potrivește de minune cu carnea de vită, dar și cu cea de porc sau pui. Amestectă ingredientele, pune marinada într-un vas și apoi asigură-te că acoperă bine carnea. Lasă la frigider cel puțin câteva ore.

Descoperă și Cum se afumă carnea și peştele acasă

Rețete de marinadă pentru carne de porc la grătar

Marinadă cu muștar și miere

  • 3 linguri muștar Dijon
  • două linguri oțet de vin
  • 3 linguri ulei măsline
  • 1/2 lingură usturoi pudră
  • o lingură miere
  • 1/2 lingură sare
  • linguriță piper
  • cotlete de porc

Amestecă toate ingredientele și pune cotletele într-o pungă cu fermoar, apoi unge bine carnea cu marinata și las-o pentru măcar 3 ore în frigider. Apoi, o poți găti la grătar.

Marinadă cu vin și ierburi aromatice

  • un sfert de ceașcă de oțet de vin roșu
  • 3 linguri de ulei
  • o jumătate de linguriță usturoi pisat sau de praf de usturoi
  • o jumătate linguriță de praf de ceapă
  • două lingurițe de condimente italiene uscate
  • o lingură de muștar Dijon
  • sare și piper negru
  • 1,5 kg cotlete de porc dezosate sau pulpă de porc dezosată

Pune toate ingredientele într-un bol și amestecă bine pentru a le combina. Se toarnă marinada peste cotlete și se masează marinada în carne. Se dă la frigider între 30 de minute și 24 de ore înainte de utilizare.

Marinadă cu boia, vin și ierburi aromatice

  • 1 ceapă;
  • 1 morcov;
  • 3-4 caței de usturoi;
  • 2 lingurițe boia dulce sau afumată;
  • ½ linguriță fulgi de ardei iuți;
  • 1 vârf de cutit piper negru macinat;
  • 1 frunză de dafin;
  • 1 linguriță de cimbru uscat;
  • coriandru pisat,
  • rozmarin;
  • 150-200 ml vin alb sec;
  • 30 ml de ulei.

Ceapa și morcovul se taie rondele, usturoiul se strivește cu lama cuțitului, frunza de dafin se rupe cu mâna, iar toate celelalte condimente se presară peste carne, asezonând-o bine.

Se pune totul într-un vas, unde se adaugă uleiul și vinul, iar apoi se adaugă puțină apă rece, doar cât să acopere carnea.

Se acoperă vasul cu o folie și se dă la frigider pentru 24 de ore. Din când în când, se mai amestecă în vas, pentru a se impregna carnea bine cu toate aromele. A două zi, se scoate carnea din marinadă cu o oră înainte de a fi gătită, apoi se pregătește la grătar.

Descoperă și Cum marinezi carnea de porc pentru o friptură delicioasă

Marinadă pentru carne de miel sau oaie

Marinadă cu vin alb și ierburi

  • jumătate linguriță de boia de ardei/dulce sau picantă, după gust
  • o jumătate de linguriță de cimbru
  • o jumătate de linguriță busuioc
  • o jumătate de linguriță oregano
  • 1 linguriță de sare
  • 1 linguriță piper
  • 100 ml de vin alb sec
  • 5 linguri ulei de măsline
  • 2 căței de usturoi

Carnea de oaie, dar și cea de miel, are nevoie să stea mai mult la marinat pentru un gust și o textură optime. Așadar, amestecă ingredientele într-un vas, acoperă bine carnea cu ele și lasă la marinat cel puțin 12 ore într-un vas acoperit.

Marinadă cu rozmarin și usturoi

  • 5 linguri ulei de măsline
  • 3-5 căței de usturoi zdrobiți
  • 1 lingură frunze de rozmarin tocate mărunt
  • 1 linguriță sare
  • 1/2 linguriță piper negru măcinat
  • sucul de la o lămâie

Amestecă toate ingredientele într-un vas, apoi unge bine carnea de miel cu amestectul obținut. Se potrivește pentru cotlete sau pulpă de miel. Marinarea este recomandată timp de minim 2-6 ore.

Sursă foto – Shutterstock.com

