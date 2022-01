Alimentația cu restricții și dietele sărace în calorii au crescut în popularitate în ultimii ani. Dacă sunteți interesat să vă reduceți aportul de calorii veți găsi aceste rețete utile. Toate au sub 350 de calorii per porție, ceea ce vă va ajuta să vă mențineți sub limita zilnică de calorii. În plus, sunt delicioase și la prânz și la cină!

Rețete dietetice

Sandviș cu hummus și legume

2 felii de pâine integrală

3 linguri de humus

¼ avocado, pasat

½ cană de salată verde amestecată

¼ ardei gras roșu mediu, tăiat felii

¼ castravete feliat

¼ morcov mărunțit

Ungeți o felie de pâine cu hummus și cealaltă cu avocado. Umpleți sandvișul cu verdeață, ardei gras, castravete și morcov. Tăiați în două și serviți.

Chilli cu cartof dulce și fasole neagră

2 linguri de ulei de măsline extravirgin

1 cartof dulce de mărime medie-mare tăiat în cubulețe

1 ceapă mare, tăiată în cubulețe

4 căței de usturoi, tocați mărunt

2 linguri de pudră de chili

4 lingurițe de chimen măcinat

1/2 linguriță de ardei iute măcinat

¼ linguriță de sare

2 ½ căni de apă

2 conserve de fasole neagră clătite

1 cutie de roșii tăiate în cuburi

4 lingurițe de suc de lămâie verde

½ cană de coriandru proaspăt tocat

Încălziți uleiul într-o tigaie la foc mediu-mare. Adăugați cartoful dulce și ceapa și gătiți, amestecând des, până când ceapa începe să se înmoaie, aproximativ 4 minute.

Adăugați usturoiul, pudra de chili, chimenul, pudra de ardei iute și sarea și gătiți, amestecând constant, timp de 30 de secunde.

Adăugați apa și aduceți la fierbere. Acoperiți, reduceți focul pentru a menține o ușoară fierbere și gătiți până când cartoful dulce este fraged, 10-12 minute.

Adăugați fasolea, roșiile și sucul de lămâie; măriți focul la maxim și readuceți la fierbere, amestecând des. Reduceți focul și fierbeți până când scade ușor, aproximativ 5 minute. Se îndepărtează de pe foc și se adaugă coriandrul.

Avocado umplut cu somon

½ cană de iaurt grecesc degresat simplu

½ cană de țelină tăiată în cubulețe

2 linguri de pătrunjel proaspăt tocat

1 lingură de suc de lămâie

2 lingurițe de maioneză

1 linguriță de muștar Dijon

1 praf de sare

1 praf de piper măcinat

200 g somon afumat

2 avocado

Combinați iaurtul, țelina, pătrunjelul, sucul de lămâie, maioneza, muștarul, sarea și piperul într-un castron mediu; amestecați bine. Adăugați somonul tăiat bucățele și amestecați bine.

Tăiați avocado în două pe lungime și îndepărtați sâmburii. Scoateți aproximativ 1 lingură de pulpă din fiecare jumătate de avocado într-un castron mic. Zdrobiți pulpa de avocado scoasă cu o furculiță și amestecați-o cu bucățile de somon.

Umpleți fiecare jumătate de avocado cu aproximativ 1/4 de cană din amestecul de somon, așezându-l pe partea de sus a jumătăților de avocado.

Paste cremoase cu ciuperci și varză de Bruxelles

500 g de fettuccine din grâu integral

1 lingură de ulei de măsline extra-virgin

200 g de ciuperci amestecate feliate

100 g de varză de Bruxelles tăiată felii subțiri

1 lingură de usturoi tocat mărunt

1/2 zeamă de lămâie

200 ml de lapte de 1,5 grăsime

2 linguri de făină

½ linguriță de sare

½ linguriță de piper proaspăt măcinat

100 g de mozarella slabă

Gătiți pastele într-o oală mare cu apă clocotită până se înmoaie, 8-10 minute. Scurgeți, întoarceți-le în oală și dați-le deoparte.

Între timp, încălziți uleiul într-o tigaie mare la foc mediu. Adăugați ciupercile și varza de Bruxelles și gătiți, amestecând des, până când ciupercile își eliberează lichidul, 8 până la 10 minute.

Adăugați usturoiul și gătiți, amestecând, până când se parfumează, aproximativ 1 minut. Adăugați zeamă de lămâie, aduceți la punctul de fierbere și gătiți, amestecând, până când aproape se evaporă, 10 secunde sau aproximativ 1 minut.

Bateți laptele și făina într-un bol; adăugați-le în tigaie cu sare și piper. Gătiți, amestecând, până când sosul face bule și se îngroașă, aproximativ 2 minute. Se amestecă mozarella până se topește.

Adăugați sosul la paste; amestecați ușor. Se servește cu mai multă brânză, dacă se dorește.

Sursa foto: 123rf.com



