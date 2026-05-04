Premiul pentru Cele mai bune costume a fost primit de către Alessandro Lai, Alina Dan, Oana Gorunescu și Carmen Moldovan, pentru filmul „Cravata galbenă”.

Gala premiilor Gopo, ediția aniversară de 20 de ani, a avut loc pe 4 mai 2026, reunind elita cinematografiei românești pentru a celebra cele mai valoroase producții ale anului. Printre momentele

remarcabile ale serii s-a numărat și decernarea trofeului pentru cele mai bune costume de către

Roxana Voloșeniuc, redactor-șef al revistei ELLE România, care a fost prezentă la eveniment pentru a

sărbători excelența în designul vestimentar realizat special pentru cinematografie.

Competiția din acest an a fost una acerbă, cu 124 de producții înscrise inițial, dintre care doar 5 au

ajuns să concureze la categoria principală, «Cel mai bun film de lungmetraj». Acestea au fost

«Comatogen» (regizat de Igor Cobileanski), «Dinți de lapte» (r. Mihai Mincan), «Kontinental »25” (r.

Radu Jude), «Nu mă lăsa să mor» (r. Andrei Epure) și documentarul «Tata» (r. Lina Vdovîi, Radu

Ciorniciuc). «Dinți de lapte» a dominat nominalizările, fiind menționat la nu mai puțin de 12 categorii,

inclusiv pentru costumele create de Dana Păpăruz.

Categoria «Cele mai bune costume» a atras o concurență serioasă, cu producții de anvergură în

competiție. Alături de «Dinți de lapte», s-au remarcat și «Cravata Galbenă», un film biografic extrem de

popular, cu John Malkovich în rolul dirijorului Sergiu Celibidache, având costume semnate de

Alessandro Lai, Alina Cristina Dan, Oana Gorunescu și Carmen Moldovan.

Alte titluri din aceeași categorie au fost comedia «Catane» (costume de Cristina Barbu), satira «Dracula» a lui Radu Jude (cu costume realizate de Cireșica Cuciuc) și «Duel în trei» al lui Iura Luncașu (costume de Ruxandra Bușneag).

Nominalizații la această ediție specială au inclus nume sonore precum regizorii Radu Jude, Tudor Giurgiu și Mihai Mincan, dar și actori de calibru precum Daniela Nane, Ilinca Hărnuț, Eszter Tompa și Ben Schnetzer.

Conform organizatorilor, procesul de selecție a implicat peste 700 de profesioniști din industria

cinematografică românească, iar nominalizările au fost stabilite de două jurii distincte: unul pentru

lungmetraje și altul pentru scurtmetraje, incluzând experți precum Irina Margareta Nistor, Bogdan

Mureșanu și Laura Mușat.

ELLE România a participat la acest eveniment emblematic pentru industria de film din România,

marcând contribuția industriei vestimentare la succesul filmului românesc. Într-unul dintre momentele

memorabile ale serii, Roxana Voloșeniuc a înmânat trofeul pentru cele mai bune costume, celebrând

talentul și creativitatea designerilor care aduc poveștile și personajele cinematografice la viață, apelând

la vestimentație. Astfel, trofeul a fost câștigat de…