Filme Netflix august 2021

Luna august vine cu seriale și filme fresh, printre care Sweet Girls, sau The Witcher: Nightmare of the Wolf.

Titlurile lunii august 2021 pe Netflix

Vivo

O aventură muzicală animată ilustrată muzical cu cântece noi. Vivo urmărește un kinkaju, un animăluț special care trăiește în pădure și cântă pentru cei din piața Havana alături de stăpânul lui Andres.

Chiar dacă nu vorbesc aceeași limbă, Vivo și Andres se înțeleg de minune. După ce primește o scrisoare de la Marta Sandoval, vedetă pop, care îl invită la concertul ei de adio, intervine o tragedie.

Vivo este nevoit să transmită un mesaj pe care Andres nu a reușit niciodată să îl trimită. O scrisoare de dragoste către Marta.

Sweet Girl

Din 6 august apare Sweet Girl pe Netflix, în care Ray Cooper jură să se lupte cu o companie farmaceutică, după ce aceasta retrage de pe piață un medicament care i-ar fi salvat viața soției sale.

O misiune de răzbunare pentru a își proteja fiica, după ce partenera lui de viață moare din cauza cancerului.

The Witcher: Nightmare of the Wolf

Apare din 20 august pe Netflix. Lumea The Witcher se extinde într-o poveste de origine animalo. Un tânăr witcher care a dat o viaă săracă pe a ucide monștri pentru bani.

Unul dintre monștri începe să terorizeze un regat, iar Vasemir se trezește într-o aventură înspăimântătoare.

Seriale noi Netflix în luna august 2021

Control Z: Sezonul 2

Cineva care vrea să-l răzbune pe Luis vizează elevi și profesori din cadrul liceului, iar Sofía se grăbește să dezlege un nou mister.

Car Masters: Rust To Richises: Sezonul 3

Pe măsură ce Gotham Garage cunoaște faima, Mark își extinde strategia dincolo de conceptul „restaurăm și schimbăm”, încercând să atragă clienți cu bani și idei mărețe.

Cooking with Paris: Serial nou

Paris Hilton crede că oricine știe să gătească își folosește stilul personal ca ingredient. În această emisiune culinară unică, domnesc distracția și strălucirea.

Hit & Run: Serial nou

Un bărbat care caută adevărul din spatele morții soției sale este prins într-o periculoasă rețea de secrete și intrigi care se întinde din New York până la Tel Aviv.

Love (Ft. Marriage and Divorce): Sezonul 2

Tensiunea crește atunci când femeile află despre aventurile soților și deschid discuția despre neîncrederea care le distruge căsniciile cândva fericite.

Brand New Cherry Flavor: Serial Nou

În anii 90, o producătoare pornește spre Hollywood pentru a-și face debutul cinematografic, dar e prinsă într-un vârtej de sex, magie, răzbunare și… pui de pisică.

Gone For Good: Serial nou

La zece ani de la pierderea celor doi oameni pe care i-a iubit cel mai mult, un bărbat este implicat într-un nou mister halucinant atunci când iubita sa dispare brusc.

The Kingdom: Serial nou

Un predicator controversat, candidat la prezidențialele din Argentina, urcă în sondaje după asasinarea candidatului-partener. Dar el nu e deloc atât de sfânt precum pare.

Valeria: Sezonul 2

Cele patru prietene se sprijină una pe cealaltă în timp ce iau decizii care le vor afecta atât carierele, cât și viața sentimentală.

The Defeated: Serial nou

În vara lui 1946, un polițist american sosește la Berlin pentru a ajuta la crearea unei forțe de poliție în haosul postbelic.

The Chair: Serial Nou

La o universitate prestigioasă, prima femeie de culoare devenită șefă de departament se luptă cu pretențiile amețitoare ale unei catedre de limba engleză problematice.

Everything Will Be Fine: Serial not

După ce flacăra iubirii dintre ei se stinge, doi soți creează reguli neconvenționale pentru a-și menține familia unită de dragul fiicei.

Clickbait: Serial nou

În acest serial thriller, opt perspective oferă indicii incitante legate de identitatea autorului unei crime groaznice, comise sub influența rețelelor de socializare.

Motel Makeover: Serial nou

Doi întreprinzători hotelieri debutanți încearcă să își extindă imperiul renovând un motel vechi din Ontario, chiar la începutul pandemiei de COVID-19.

Open Your Eyes: Serial nou

După o tragedie, o adolescentă se trezește într-un centru ce tratează pierderile de memorie, unde leagă prietenii cu alți pacienți care au trecut prin traume similare.

Post Mortem: No one dies in Skarnes: Serial not

A revenit din morți și este însetată de sânge. Firma de pompe funebre a familiei are nevoie de mai mulți clienți. Hm, ce-ar fi dacă…

Nevertheless: Serial nou

Farmecul irezistibil al unui donjuan de la școala de arte atrage o cinică într-ale iubirii într-o relație de tip „prieteni cu beneficii”.

Good Girls: Sezonul 4

Sub privirile atente ale agenților federali, Beth, Ruby și Annie se gândesc la avantajele și riscurile muncii lor, iar Dean și Stan fac același lucru.

Spaking Joy: Serial nou

Marie Kondo se întoarce cu un nou serial. De data asta, ea va duce lucrurile și mai departe și va curăța un întreg oraș!

You are My Spring: Serial nou

O tânără directoare de hotel și un psihiatru, amândoi traumatizați în perioada copilăriei, formează o conexiune emoționantă după ce sunt implicați într-un caz de crimă.

Comedy Premium League: Serial nou

Patru echipe a câte patru dintre cei mai amuzanți comedieni din India se întrec în poante și ironii pentru a fi încoronați drept marii campioni ai comediei.

D.P.: Serial nou

După ce un caporal excentric îl ia sub aripa lui, moralitatea unui tânăr soldat coreean este pusă la încercare când pornește pe urmele dezertorilor.

Filme Netflix august 2021

The Swarm

O mamă singură crește lăcuste pentru prepararea de mâncare bogată în proteine, dar nu poate să le facă să se reproducă. Asta până când observă că sunt însetate de sânge.

The Kissing Booth 3

Hotărâtă să profite la maximum de ultima vară înainte de facultate, Elle își creionează marea listă de dorințe și explorează ceea ce va urma cu Noah și Lee.

Beckett

După un accident de mașină în Grecia, Beckett, un turist american, se trezește în mijlocul unei periculoase conspirații politice și trebuie să fugă ca să scape cu viață.

Out of my League

Sătulă să meargă la întâlniri cu cele mai bune prietene după ea, o tânără fermecătoare, dar bizară, cu o tulburare genetică rară, e hotărâtă să-și găsească marea iubire.

Man in Love

Întâlnirea cu o femeie înglodată în datorii care își îngrijește tatăl bolnav aprinde flacăra iubirii într-un recuperator cu o inimă de aur.

HE’S All That

O elevă, influencer pe rețelele de socializare, acceptă provocarea de a-l transforma pe cel mai puțin popular băiat din școală în regele balului de absolvire.

Filme de comedie Netflix august 2021

PHIL WANG: PHILLY PHILLY WANG WANG

Phil Wang vorbește despre bătrânețe, întâlniri, mâncăruri neobișnuite și alte lucruri care l-au preocupat. Un spectacol filmat la London Palladium.

Documentare Netflix august 2021

Pray Away

Supraviețuitori și foști lideri ai mișcării „terapiei de conversie” vorbesc despre efectele sale nocive pentru comunitatea LGBTQ și persistența lor devastatoare.

Shiny_Flakes: The Teenage Drug Lord

Max S. dezvăluie cum a construit un imperiu al drogurilor din propria cameră în adolescență, inspirând serialul „Cum să vinzi droguri online (rapid)”.

Cocaine Cowboys: The Kings of Miami

Doi prieteni din copilărie care nu reușesc să termine liceul ajung baroni ai drogurilor în Miami. O poveste adevărată, întinsă pe decenii, despre crima organizată.

Untold

Ce se întâmplă când sportivii își controlează poveștile? Serialul explorează momente și personalități emblematice ale sportului, aducând perspective noi și neașteptate.

Misha and The Wolves

O femeie susține că, în copilărie, ar fi reușit să scape de Holocaust și că ar fi trăit printre lupi. Dar oare cât adevăr există în această poveste ieșită din comun?

Memories of a Murderer: The Nilsen Tapes

Criminalul britanic în serie Dennis Nilsen își povestește viața și crimele pe o serie de casete audio înfiorătoare înregistrate în închisoare.

Filme licențiate Netflix în august 2021

Beetlejuice

Blade: Trinity

Chocolat

Constantine

Creed

Creed II

Horrible Bosses

Just Like Heaven

Memoirs of a Geisha

Munich

Primal Fear

Radioactive

She’s All That

Snakes on a Plane

Spy Kids

Spy Kids 2: The Island of Lost Dreams

Star Trek Into Darkness

The Good Shepherd

World Trade Center

Young Adult

The Dead Don’t Die

The Secret Life of Pets 2

Downton Abbey: Sezoanele 1-6

Babe

Dracula Untold

I Now Pronounce You Chuck and Larry

Mr. Peabody & Sherman

She’s Out of My League

The Secret Life of Pets

The Skeleton Key

Vanity Fair

Keeping Up with the Kardashians: Season 5

The Souvenir

King of Thieves

Men in Black: International

Fracture

The Rhythm Section

Tomb Raider

Red Riding Trilogy: Part 1: 1974

Red Riding Trilogy: Part 2: 1980

Red Riding Trilogy: Part 3: 1983

Touchez Pas au Grisbi

Echo in the Canyon

Știi care sunt codurile secrete Netflix pentru a accesa filme și seriale „ascunse”?

Sursa foto: 123rf.com

PARTENERI - GSP.RO Greșeala făcută de Duckadam după ce s-a mutat în SUA cu familia: Așa cum fac toți românii, ce puteam să fac?

Playtech.ro A spus tot! Iri Columbeanu, reacție incredibilă după despărțirea Monicăi de Mr. Pink. EXCLUSIV

Observatornews.ro "Mi-a omorât-o pe mămicuţa mea!" Strigăt de durere după crima din Călărași, unde o femeie a fost ucisă de cumnatul ei

HOROSCOP Horoscop 28 iulie 2021. Peștii trebuie să țină sub control gândurile negre, ca să nu-și coloreze zilele sumbru

Știrileprotv.ro Proprietarul unei livezi a izbucnit în lacrimi când a văzut ce a rămas din munca lui: “Uite și tu mână de om nenorocit”

Telekomsport Îndrăgita prezentatoare TV a fost agresată sexual în scara blocului! Atacatorul i-a pus cuţitul la gât. Primele informaţii

PUBLICITATE (Publicitate) CONCURS - Câștigă două bilete la UNTOLD