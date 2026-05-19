Turistul a pornit singur pe munte

Bărbatul a fost găsit joi, 14 mai 2026, de salvatorii din cadrul Biroului de Pompieri din comitatul Taitung, după cinci zile în care a fost izolat în condiții extreme, relatează publicația în limba engleză Taipei Times.

„Este un miracol. Mulțumesc, Taiwan!”, a declarat acesta.

Bărbatul, care a pornit singur pe munte pe 9 mai 2026, a spus că a petrecut zile întregi în munți fără mâncare, încălțăminte sau dispozitive electronice, supraviețuind căutând apă.

El a spus că a mers pe jos deasupra zonei unei stânci, dar a coborât într-o râpă după ce i s-a făcut sete. Când a încercat să se întoarcă, a constatat că traseul era prea abrupt pentru a urca înapoi.

Turistul a spus că atunci când a simțit că este aproape să renunțe, a cântat la saxofon în speranța că cineva îl va auzi și va fi salvat.

Turistul a fost localizat într-o peșteră

Biroul de Pompieri din Taitung a fost alertat despre dispariția unui străin în munții din localitatea Donghe pe 11 mai. Echipele de salvare, pompieri voluntari și personal silvic au format un punct de comandă pentru operațiune.

Pe 12 mai, dronele de căutare l-au localizat pe bărbat într-o peșteră, lângă un pârâu, la baza unei stânci abrupte, conform Taipei Times.

Ploile abundente, traseele surpate și terenul instabil au făcut intervenția extrem de dificilă, iar utilizarea elicopterelor a fost imposibilă.

În schimb, dronele au fost folosite pentru a livra alimente și provizii acestuia, în timp ce echipele de salvare au avansat pe jos din două direcții.

Salvatorii au campat peste noapte din cauza vremii nefavorabile

Salvatorii au ajuns la turist în seara zilei de 14 mai, dar condițiile periculoase i-au obligat să campeze peste noapte înainte de a-l însoți pe jos până la baza muntelui, pe 15 mai. Autoritățile au subliniat că ploaia recentă i-a oferit acces la apă potabilă, iar peștera l-a protejat de vânt și frig, prevenind riscul de hipotermie.

Biroul de Pompieri a descris dronele ca fiind esențiale în această operațiune, utilizându-le pentru cartografierea traseelor și transportul proviziilor în terenul izolat. În total, 144 de persoane și 33 de vehicule au fost implicate în misiunea de salvare, scrie Taipei Times.

Prietenul bărbatului a spus că acestuia îi place să facă drumeții singur și este cunoscut pentru faptul că face voluntariat.

Salvatorii au reușit să identifice locația turistului parțial pentru că acesta a cântat la saxofon după ce a auzit oameni strigându-l în munți, a spus prietenul său.

„A funcționat ca un fluier”, a mai spus acesta.

