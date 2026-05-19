Anterior, începând din iulie 2024, turiștii din țări precum cele din spațiul Schengen, SUA, Israel și Rusia puteau rămâne în Thailanda timp de 60 de zile fără viză. Această extindere fusese introdusă pentru a stimula turismul în urma declinului provocat de pandemia de COVID-19.

Acum, noua regulă permite o singură prelungire a vizei, printr-o solicitare adresată serviciului de imigrație.

Autoritățile thailandeze subliniază că măsura nu este direcționată împotriva unei țări anume, ci urmărește să descurajeze abuzurile asupra sistemului de vize și implicarea unor turiști în activități ilegale.

„Această schimbare este necesară pentru a preveni utilizarea abuzivă a vizelor prelungite și pentru a proteja securitatea națională”, a declarat ministrul de externe. Totodată, alte tipuri de vize vor fi verificate mai strict pentru a asigura respectarea scopului declarat al intrării în țară.

Thailanda a primit între 1 ianuarie și 10 mai 2026 un număr de 12,4 milioane de turiști străini, ceea ce reprezintă o scădere de 3,43% comparativ cu aceeași perioadă a anului 2025. Deși turismul rămâne un sector cheie, vârful de aproape 40 de milioane de vizitatori atins în 2019 pare încă departe de a fi egalat.

Pentru cetățenii români, care pot călători în Thailanda fără viză pentru scopuri turistice sau de afaceri, această măsură presupune o reducere semnificativă a perioadei de ședere.

În plus, începând cu 1 mai 2025, orice cetățean străin care intră în Thailanda trebuie să completeze online Cardul Digital de Intrare în Thailanda (TDAC) cu cel mult 3 zile înainte de sosire. Aceste schimbări reflectă eforturile guvernului thailandez de a gestiona mai eficient fluxul de turiști și de a preveni eventualele riscuri asociate.

