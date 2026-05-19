Comandorul Pavelescu Costel-Alexandru va fi decorat

În semn de apreciere pentru această reușită excepțională, ministrul român al Apărării a propus acordarea emblemei de emisar pentru pace, clasa întâi, subliniind determinarea profesională a comandorului și capacitatea tehnică a României de a gestiona astfel de provocări aeriene.

„L-am cunoscut pe comandorul Pavelescu (cel din poză) în baza aeriană 86 de la Fetești si i-am remarcat de atunci determinarea ca profesional să demonstreze că de la bordul unui F16 va reuși să doboare o astfel de țintă. Astăzi a demonstrat-o. Pentru ca dintr-un avion F16 să fie tras într-o dronă, trebuie îndeplinite simultan o serie de condiții. Ceea ce s-a întâmplat astăzi în Estonia. Da, România poate”, a scris Radu Miruță pe Facebook.

Ministrul Apărării spune că reușita comandorului român este extrem de apreciată la nivelul aliaților, ministrul Apărării din Estonia, care a ținut să transmită României felicitări.

Avioane F-16.

Drona a fost doborâtă cu o rachetă aer-aer și nu cu tunul de bord

Piloții militari români au doborât o dronă utilizând o rachetă aer-aer, după ce au parcurs toate procedurile de identificare, aprobare și minimizare a riscurilor, informează MApN.

Misiunea evidențiază consolidarea capacităților de apărare ale României prin achiziția recentă din SUA a unor pachete de rachete performante destinate avioanelor F-16: modelele cu rază scurtă AIM-9X Sidewinder Block II (ghidate în infraroșu) și cele cu rază medie/lungă AIM-120 AMRAAM (cu ghidaj prin radar activ), scrie Defense România.

România a trimis 100 de militari și șase avioane F-16 Fighting Falcon în misiune de luptă în Lituania

Detașamentul român „Carpathian Vipers”, format din aproximativ 100 de militari și șase avioane F-16 Fighting Falcon, s-a dislocat în baza Šiauliai din Lituania pentru a asigura Serviciul de Poliție Aeriană Întărită în perioada aprilie – iulie 2026. Aceasta reprezintă cea de-a patra misiune a Forțelor Aeriene Române în Lituania pentru protejarea spațiului aerian al Țărilor Baltice și al NATO, după operațiunile de succes executate în anii 2007 (cu aparate MiG-21 LanceR), 2023 și 2025 (cu aeronave F-16).

Drona era ucraineană și viza ținte din nord-vestul Rusiei

Un avion F-16 românesc a doborât o dronă, în Estonia, a declarat ministrul Apărării din țara baltică, Hanno Pevkur, informație confirmată de o sursă MApN pentru Libertatea.

Oficialii estonieni confirmă că drona doborâtă deasupra lacului Vörtsjärv, în sudul țării, viza, cel mai probabil ținte din nord-vestul Rusiei, dar a deviat de la traseu. Această teorie a fost confirmată separat și de președintele comisiei pentru afaceri externe din parlamentul estonian, Marko Mihkelson.

