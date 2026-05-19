„Metrorex transportă zilnic peste 600.000 de oameni. Problema la Metrorex nu este că primește bani de la stat. Problema este că, ani la rând, managementul companiei și statul român au administrat Metrorex fără preocuparea reală pentru sănătatea companiei pe termen lung. O companie poate supraviețui mult timp pe subvenții, dar nu poate supraviețui la infinit fără deciziile necesare. Metroul nu va fi niciodată o afacere care produce profit. În toate marile orașe ale lumii, transportul public este subvenționat și este perfect normal să fie așa”, a afirmat Oana Gheorghiu, demisă alături de premierul Ilie Bolojan la moțiunea de cenzură din 5 mai, depusă de PSD și AUR.

Ea a făcut publică apoi organigrama Metrorex și a scris că această companie are 11 contabili-șefi, 35 de contabili, peste 100 de posturi economice și administrative și 39 ingineri economiști.

„Nu spun asta pentru a ironiza oamenii care muncesc la Metrorex. Chiar din contră: Metrorex are foarte mulți profesioniști care țin efectiv sistemul în viață și care muncesc zilnic într-un mediu extrem de dificil. Dar tocmai pentru a-i proteja pe acești oameni și pentru a proteja compania trebuie spus adevărul: O companie nu poate evolua sănătos atunci când managementul evită ani întregi deciziile dificile și lasă problemele să se adune până când ele devin imposibil de ignorat”, a punctat Gheorghiu.

Ea a precizat că deficitul cumulat al Metrorex în perioada 2018-2025 a ajuns la 1,17 miliarde de lei, iar tariful real al unei călătorii este mult mai mare decât prețul plătit de călători. Gheorghiu mai spune că Metrorex plătește 40 de milioane de euro anual pentru mentenanță, iar beneficiile extrasalariale prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă cresc suplimentar cheltuielile companiei.

Gheorghiu a confirmat că tarifele la metrou vor fi majorate, dar a subliniat că mai întâi trebuie făcută curățenie în sistem: „Da, probabil că la un moment dat și prețul biletului va trebui discutat onest. Dar nu poți cere oamenilor să plătească mai mult înainte să faci curățenie în interiorul sistemului. Nu poți cere mai mult de la cetățean înainte să tai costurile absurde, să repari dezechilibrele și să demonstrezi că banii existenți sunt administrați responsabil”.

„De aceea am propus pentru Metrorex un management de redresare, selectarea unei echipe cu experiență reală în restructurare și transformare organizațională, capabilă să ia decizii dificile, să renegocieze contracte, să reorganizeze compania și să o readucă pe o direcție sustenabilă. Altfel spus, o intervenție profesionistă, făcută în interesul companiei și al călătorilor”, a conchis Oana Gheorghiu, vicepremier cu atribuții în reforma companiilor de stat.

Reamintim că fostul ministru al Transporturilor, Ciprian Șerban, a semnat în ultima zi de mandat un ordin privind scumpirea călătoriei cu metroul, care a fost publicat în Monitorul Oficial pe 24 aprilie. O călătorie cu metroul urma să ajungă 7 lei, iar abonamentul lunar trebuia să urce la 140 de lei, din 1 mai. Doar că Radu Miruță, numit ministru interimar la Transporturi, a anulat acest ordin după câteva zile, iar scumpirea a fost amânată aproximativ două luni.

Oana Gheorghiu a fost numită vicepremier de premierul Ilie Bolojan, în octombrie 2025, în ciuda opoziției PSD. Mai exact, președintele social-democrat Sorin Grindeanu i-a cerut lui Bolojan să nu o numească din cauza postărilor anti-Trump. Oana Gheorghiu a petrecut aproape 7 luni ca vicepremier în Guvernul Bolojan, până la moțiunea de cenzură din 5 mai. Acum este vicepremier interimar, până la formarea unui nou Executiv.

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

 1 comentariu
Comentarii (1)
Nerasist 20.05.2026, 08:34

Sa nu uitam că pentru mediul extrem de dificil salariile sunncam duble față de medie, la care se adaugă și sporuri. Mediul ăla este atât de dificil că îi plătim de 3-4 ori pentru asta. Cum facem sa recuperăm ce a fost plătit în plus!?

