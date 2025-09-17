Comenzi precum „șezi”, „jos”, „stai” și „vino” îi învață autocontrolul, atenția și încrederea. Ele te ajută să abordezi situații dificile, cum ar fi străinii, traficul sau alți câini, cu mai multă siguranță și îi oferă câinelui stimulare mentală pe lângă exercițiul fizic.

1. Secretul învățării: întărirea pozitivă

Câinii învață prin asocierea comportamentelor cu consecințe pozitive. Recompensele, laudele și atenția imediată după ce execută o comandă corectă fac ca învățarea să fie rapidă și plăcută. Evită pedepsele sau țipetele, care pot afecta încrederea câinelui.

2. Comanda „Șezi”

Aceasta ajută câinele să se calmeze și să aștepte ordinele tale. Ține o recompensă aproape de botul câinelui, mișcă-o încet deasupra capului și spune „șezi” când fundul atinge pământul. Recompensează imediat.

3. Comanda „Jos”

Ajută câinele să se întindă și să se relaxeze. Începe cu câinele așezat, coboară o recompensă între labele lui și spune „jos” când se întinde. Recompensează fiecare progres și fii răbdător.

4. Comanda „Stai”

Aceasta îi învață răbdarea și autocontrolul. Pune câinele să stea jos sau întins, ridică palma și spune „stai”. Mărește treptat distanța și timpul, recompensând răbdarea.

5. Comanda „Vino”

Cea mai importantă comandă pentru siguranță. Apelează câinele pe ton vesel, arată brațele deschise și recompensează-l când vine. Transformă apelul într-un joc plăcut și evită să-l cerți dacă nu vine imediat.

6. Sfaturi practice

Sesiuni scurte de 5-10 minute, de mai multe ori pe zi.

O singură comandă pe rând.

Voce calmă și clară.

Recompense variate: gustări, jocuri și laude.

Consecvență între toți membrii familiei.

7. Greșeli de evitat

Nu te grăbi și respectă ritmul câinelui.

Evită antrenamentele când e obosit sau agitat.

Nu repeta comanda excesiv fără rezultat.

Învață comenzile întâi în medii liniștite, apoi treptat cu distrageri.

Proprietarii de câini spun adesea că prietenii lor blănoși îi înțeleg mai bine decât oricine altcineva: simt tristețea, entuziasmul sau nevoia de alinare fără să spună un cuvânt. Dar câți dintre noi înțeleg cu adevărat comportamentul câinelui lor?