În weekendul prelungit, 24-26 ianuarie 2025, mulți copii, unii mai mici de un an, au fost internați din cauza gripei, VSR (Virusul Sincițial Respirator) și tusei convulsive, afecțiuni care ar fi putut fi evitate prin vaccinare. Unii dintre ei au ajuns chiar la terapie intensivă.

Între 13 și 19 ianuarie, în România au fost înregistrate 125.452 de cazuri de infecții respiratorii (gripă clinică, IACRS și pneumonii), arată datele INSP. Cu un sfert mai multe față de media calculată a cazurilor din cinci sezoane anterioare.

„ACUM E GATA! FIECARE E PE CONT PROPRIU! Ascultam ieri, la raportul de gardă, situația detaliată a internărilor de cazuri grave, în zilele libere 24-26 ianuarie 2025, la noi în clinică.

Când am realizat că toți acești copii mici (nu mai este e nici o surpriză să vă spun că într-un spital de copii cu foarte puține locuri libere este plin de sugari!! Cei mai mulți copii internați au sub 1 an!) au boli transmisibile, prevenibile prin vaccinare.

Dar ABSOLUT TOȚI! Copii foarte grav bolnavi cu gripă, VSR, tuse convulsivă sau altele similare, sunt internați acum în secția de Terapie Intensivă”, a scris medicul Mihai Craiu pe Facebook.

Întâi, dr. Craiu a crezut că e vorba de o lipsă de vaccinuri, însă, potrivit Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, sunt vaccinuri în toată țara.

„Rămân doar câteva explicații: ori părinții dezinformați sunt acum extrem de mulți ori noi medicii (de familie sau specialiști de spital, în diverse specialități) comunicăm ineficient sau greșit”, a scris dr. Craiu.

„Nu cred că e de vină doar dr Google… Dar, cu siguranță, suntem pe un drum extrem de periculos, fiecare pe cont propriu…” Dr. Mihai Craiu

„Impostura și lipsa de profesionism se vede în România la tot pasul, iar pentru soluțiile complet greșite nu răspunde nimeni!”, a continuat medicul de la Institutul pentru Ocrotirea Mamei și Copilului Al. Rusescu.

Lipsa de încredere în vaccinuri

„Cei care încă doriți să aveți copilul mic acasă și nu în spital ar fi prudent să evitați spațiile închise aglomerate, să spălați mâinile și să discutați cu un medic competent despre vaccinuri”, ne sfătuiește medicul.

Dr. Mihai Craiu subliniază că vaccinurile, cum ar fi cele combinate pentru difterie, tetanos, pertussis, poliomielită, Hib și hepatită B, sunt „de foarte mult timp” disponibile pe piață și au o istorie de utilizare de decenii, demonstrându-și eficiența și siguranța.

„Fiecare decide cum crede, dar trebuie să înțelegem că iarăși vom avea în această iarnă un număr mare de morți prin complicații ale bolilor prevenibile prin vaccinare. Cam cât să umple un tren de navetiști.

Ne emoționăm foarte tare la știri cu accidente, dar la decese produse de infecții prevenibile nu tresare nimeni”, a mai spus dr. Mihai Craiu.

Potrivit OMS, tot mai puțini români au încredere în vaccinuri. Iar asta ar putea explica refuzul părinților de a-și vaccina copiii.

Concret, importanța percepută a vaccinurilor pentru copii a scăzut cu 10% în România după declanșarea pandemiei de Covid-19.

Mai mult, cu 13,4% mai puțini români sub 35 de ani aveau încredere în vaccinuri după pandemie, arată Organizația Mondială a Sănătății.

Din cauză că ROR este vaccinul cel mai des refuzat în România, țara noastră a înregistrat cele mai multe cazuri de rujeolă din UE.

Și la vaccinul antipoliomielitic, rata de vaccinare a scăzut, iar România este vulnerabilă în fața poliomielitei.

„Cam acesta este drumul pe care merg copiii români în prezent. Faceți o analiză a riscurilor individuale și luați fiecare măsurile ce se impun. Căci pe ceilalți nu îi interesează sănătatea copilului dvs.! Urmează… Purgatoriul, peronul pe partea dreaptă”, a avertizat medicul Mihai Craiu.

