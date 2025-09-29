Semnele și simptomele care pot ascunde o boală cardiovasculară

Pentru o persoană care experimentează asemenea stări, este recomandat să ajungă într-un centru medical specializat, unde să beneficieze de consult de specialitate, investigații avansate și de o abordare integrată, asigurată de echipa inimii, formată din medici cu diferite specializări implicate în diagnosticul și tratamentul afecțiunilor cardiovasculare. Prin abordare multidisciplinară, echipa medicală decide care sunt cei mai indicați pași de urmat în cazul fiecărui fiecare pacient în parte, pentru diagnosticul corect și tratamentul adecvat.

Echipa inimii reunește specialiști în cardiologie, cardiologie intervențională, chirurgie vasculară, chirurgie cardiovasculară, anestezie și terapie intensivă cardiovasculară, medicină de urgență, radiologie și imagistică medicală, medicină fizică și de reabilitare. Aceștia colaborează de la prima consultație a persoanei cu probleme cardiace, până la finalizarea tratamentului și recuperarea medicală.

Cardiologie intervențională, Dr. Rodica Niculescu. Foto: SANADOR

Avantajele acestei abordări multidisciplinare și integrate sunt în primul rând asigurarea unui diagnostic precis și a unui tratament eficient, dar și faptul că pacientul nu mai trebuie să se deplaseze la alte centre medicale, pentru că primește într-un singur loc îngrijire medicală completă, adaptată nevoilor sale.

La SANADOR, consultațiile de cardiologie sunt completate de investigații specifice, precum ecografie cardiacă, ecografie Doppler, angio-RM, angio-CT sau coronarografie, în funcție de indicație. În urma diagnosticului, echipa inimii de la Spitalul Clinic SANADOR stabilește cel mai potrivit tratament pentru fiecare pacient în parte.

Prof. dr. Horațiu Moldovan. Foto: SANADOR

La Spitalul Clinic SANADOR, pacienții au acces la proceduri moderne de cardiologie intervențională sau la intervenții de chirurgie cardiovasculară efectuate prin tehnici de ultimă generație, inclusiv minim invazive, care reduc riscul de complicații și accelerează recuperarea. Rezultatele deosebite obținute în urma acestor intervenții sunt posibile cu sprijinul singurei Secții de Anestezie și Terapie Intensivă Cardiovasculară de categoria I din sistemul medical privat românesc, complet digitalizată și dotată la standarde internaționale.

La Spitalul Clinic SANADOR, echipa inimii înseamnă medici profesioniști și tehnologii complexe, astfel încât fiecare pacient primește cel mai potrivit tratament, șansa la o inimă sănătoasă și la o viață trăită din plin.

Foto: SANADOR