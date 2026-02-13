Jojo ne spunea la acea vreme că a fondat Teatrul Maidan, o compania de teatru independent, care debuta cu piesa „Mireasă fără voie”, în care joacă Doru Bem, Cătălina Grama (Jojo), Carmen Tănase, Andrei Mateiu și Irina Atonie.

„6 inimi, 3 greșeli” a avut premiera pe 12 februarie 2026

La aproximativ un an distanță, Cătălina Grama a adus în fața publicului o nouă piesă de teatru, „6 inimi, 3 greșeli”, care îi are în distribuție pe Paul Ipate, Andrei Mateiu, Doina Teodoru, Mădălina Craiu, Monica Odagiu, Radu Micu și Ionuț Negoi.

Premiera de gală a piesei de teatru a avut parte de un eveniment gândit asemenea unei expoziții de artă urbană, cu tablouri foto realizate de Alex Gâlmeanu și cu decoruri exotice, la care au participat celebrități, presă și cei 500 de spectatori.

Spectatorii premierei de pe 12 februarie, printre care celebrități precum Adina Halas, Adina Buzatu, Denis Hanganu, Codin Maticiuc, Toni Grecu, Sore și zeci de reprezentanți ai presei s-au plimbat printre elementele exotice de decor și printre lucrările foto expuse în foaierul Sălii Luceafărul din București pentru a intra în atmosfera domestic-urbană a spectacolului de teatru modern, provocator și delicios de comic ce pune o oglindă cuplurilor din vremurile actuale.

Regizat, produs și jucat de Paul Ipate și Andrei Mateiu, cu o distribuție fresh și atrăgătoare din care mai fac parte și Doina Teodoru, Mădălina Craiu, Monica Odagiu, Radu Micu și Ionuț Negoi, spectacolul de teatru pornește imediat după premieră într-un turneu prin țară care se anunță a fi deja sold-out, pe 13 februarie la Focșani, pe 14 februarie la Vaslui, pe 15 februarie, iar pe 21 martie spectacolul se va juca la Constanța.

Premiera piesei de teatru „6 inimi, 3 greșeli”, realizată de Teatrul Maidan | Foto: Alin MihalacheIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 25

„Oare iubirea rezistă mereu… sau doar atunci când nu e pusă la încercare?” este întrebarea-ghicitoare a spectacolului despre cupluri, tentații și alegeri din „6 inimi, 3 greșeli”, care îmbină comedia de situație cu momente emoționante și care începe ca o seară relaxată între prieteni, până când „joaca nevinovată” devine un adevărat test de sinceritate, cu lucruri scăpate de sub control și cu adevăruri nespuse cu voce tare, care încep să iasă brusc la lumină.

„Am așteptat cu emoție să scoatem la lumină spectacolul la care repetăm și lucrăm de câteva luni bune și iată că am fost răsplătiți cu o sală plină și entuziastă la premieră și cu un turneu prin țară în care vom porni bucuroși. Fiecare proiect la care lucrăm pentru Teatrul Maidan este un eveniment extrem de important pentru noi, pentru că teatrul independent are mix-ul lui de greu și înălțător, de risc și de satisfacție, de subiectivism și nebunie care dă sens și esență universului nostru artistic. Mulțumim celor care ne susțin arta fiindu-ne spectatori”, a spus Paul Ipate, cofondator al companiei Teatrul Maidan, care are în „6 inimi, 3 greșeli” triplu rol: regizor, actor și producător.

Aproximativ 500 de persoane au văzut piesa la Sala Luceafărul din București

Gândit ca text, joc și punere în scenă să fie o oglindă ironică și savuroasă a relațiilor actuale, în care orice spectator să se poate regăsi, „6 inimi, 3 greșeli” amuză, dar și pune pe gânduri orice îndrăgostit sigur de iubirea lui.

„S-a râs, dar s-a și plâns, am și văzut câțiva spectatori îmbrățișându-se zâmbind, alții trimițându-și ocheade cu substrat, deci stăm bine cu dragostea. E un spectacol care îmbină comicul cu dramaticul foarte bine, cu un ritm alert, dialoguri inteligente și umor care atinge direct subiecte sensibile fără moralizări și artificii. E incitant, e amuzant și, până în ultimul moment, te ține pe jar, în tensiune, ca o iubire adevărată. Vă invităm la teatru”, a încheiat Andrei Mateiu, actor, regizor, producător al spectacolului și cofondator al companiei independente Teatrul Maidan.

