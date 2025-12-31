Titlurile lunii ianuarie 2026 pe Netflix

Începutul lui 2026 vine pe Netflix cu o serie de titluri pe care cu siguranță mulți le așteaptă cu sufletul la gură, de la despărțiri dureroase la noi povești de iubire grațioase, actori îndrăgiți și adaptări de excepție.

Chiar în prima dimineață din an, pe 1 ianuarie 2026, vei putea urmări ultimul episod al fenomenului Stranger Things, deci pregătește-te pentru o ultimă aventură în această formulă. Tot în ianuarie vei vedea și prima parte a sezonului 4 din Bridgerton, în care, deși Benedict nu este în căutarea iubirii perfecte, pare că o găsește mai repede decât se aștepta; precum și filmul The Rip, un thriller inspirat din fapte reale, ce îi aduce din nou împreuna pe Matt Damon și Ben Affleck în rolurile unor polițiști din Miami, care odată ce descoperă o uriașă sumă de bani, sunt atrași într-o spirală de neîncredere.

De asemenea, tot în ianuarie au premiera și: seria Agatha Christie’s Seven Dials, o ecranizare a volumului omonim semnat de Regina Crimelor, care te poartă într-o Anglie interbelică plină de mister, cu Mia McKenna-Bruce, Helena Bonham Carter, Martin Freeman și Corey Mylchreest în rolurile principale; filmul People We Meet on Vacation, adaptarea romanului scris de Emily Henry, unde Poppy (Emily Bader) și Alex (Tom Blyth) testează granița dintre prietenie și iubire după ani de vacanțe petrecute împreună; și Love Through a Prism, un anime japonez de la creatoarea Boys Over Flowers, ce urmărește călătoria lui Lili, o tânără studentă japoneză care își urmează visul la Academia de Arte din Londra, la începutul secolului XX, unde găsește atât iubirea, cât și forța de a se descoperi pe sine.

Nu în ultimul rând, în luna ianuarie 2026 vin pe Netflix și seria Plaha, cu Iulian Postelnicu în rol principal, dar și filmele Inglourious Basterds, trilogia How To Train Your Dragon, My Best Friend’s Wedding și Lost in Translation.

Stranger Things 5: ultimul episod

Toamna anului 1987. Hawkins este marcat de deschiderea portalurilor, iar eroii noștri sunt uniți de un singur scop: să-l găsească și să-l ucidă pe Vecna. Însă acesta a dispărut, iar locația și planurile sale rămân un mister. Misiunea lor este îngreunată de carantina militară impusă de guvern asupra orașului și de vânătoarea tot mai intensă a lui Eleven, forțând-o să se ascundă din nou.

În paralel, aniversarea dispariției lui Will plutește în aer, iar în oraș se instalează o teamă apăsătoare, familiară. Bătălia finală se apropie, însoțită de un întuneric mai puternic și mai periculos decât orice au înfruntat vreodată. Pentru a pune capăt acestui coșmar, vor avea nevoie de toți: întreaga echipă unită, pentru o ultimă oară.

Stranger Things 5: ultimul episod trailer Netflix

The RIP

După ce sunt descoperite milioane de dolari în numerar într-un depozit abandonat, încrederea între membrii unei echipe de polițiști din Miami începe să se năruie. Pe măsură ce forțele externe află despre amploarea confiscării, totul este pus sub semnul întrebării, inclusiv pe cine se pot baza. Disponibil pe Netflix din 16 ianuarie.

The Rip – trailer Netflix

Bridgerton: Sezonul 4, partea 1

Al patrulea sezon din Bridgerton își îndreaptă atenția către Benedict (Luke Thompson), cel de-al doilea fiu boem al familiei. În ciuda faptului că cei doi frați ai săi sunt căsătoriți și fericiți, Benedict nu vrea să-și întemeieze o familie încă – asta până când o întâlnește pe captivanta domnișoară în argintiu la balul mascat organizat de mama sa. Disponibil pe Netflix începând cu 29 ianuarie.

Bridgerton: Sezonul 4, partea 1- trailer Netflix

Seriale noi pe Netflix în ianuarie 2026

Run Away

Un tată disperat aflat în căutarea fiicei fugare este implicat într-o crimă și descoperă secrete care i-ar putea distruge familia pentru totdeauna. Din 1 ianuarie, pe Netflix.

Run Away – trailer Netflix

Love from 9 to 5

O angajată harnică și fiul șarmant al șefului se luptă pentru funcția de director al unei companii de lenjerie intimă, dar dragostea pare să le saboteze planurile. Din 1 ianuarie, pe Netflix.

Time Flies

Proaspăt ieșite din închisoare și lipsite de soluții, două femei fac o firmă de fumizare, dar un client dubios le atrage iar în viața de care voiau să scape. Din 1 ianuarie.

Land of sins

Un adolescent dispare, iar o detectivă care are legături personale cu acest caz se alătură anchetei tensionate și scoate la iveală loialități înverșunate și conflicte de familie. Disponibil din 2 ianuarie, pe Netflix.

Unlocked – a Jail Experiment – sezonul 2

În acest reality-show, un șerif pune în aplicare un experiment îndrăzneț prin care le acordă deținuților mai multă libertate de acțiune într-un penitenciar din Arizona. Din 7 ianuarie.

His and Hers

Doi soți înstrăinați — el polițist, ea reporter — se întrec să dezlege un caz de crimă, convinși fiind că celălalt este suspectul principal. Din 8 ianuarie.

Alpha Males – sezonul 4

Necazurile masculinității continuă pentru cei patru prieteni, care se confruntă cu paternitatea, credința și iubite AI, în timp ce își caută un cămin fără constrângeri. Din 9 ianuarie.

The Boyfriend – sezonul 2

În înzăpezitul Hokkaido se nasc prietenii și povești de iubire când apare un nou grup de bărbați, care au parte de prima dragoste, atracții neîmpărtășite și sentimente pe gheață. Din 13 ianuarie, pe Netflix.

Agatha Christie’s Seven Dials

O petrecere luxoasă organizată într-o casă la țară se încheie cu o crimă, iar o aristocrată inteligentă caută să rezolve cazul. O adaptare după romanul Agathei Christie. Din 15 ianuarie.

Agatha Christie’s Seven Dials – trailer Netflix

To Love, to Lose

Două familii sunt năpăstuite de soartă atunci când o femeie care încearcă să salveze restaurantul familiei se îndrăgostește de urmașul plin de sine al unui recuperator. Din 15 ianuarie, pe Netflix.

The Upshaws – partea 7

Regina intră în cursa electorală și atelierul lui Bennie trece prin momente grele, dar familia Upshaw găsește o modalitate de a rămâne autentică, zgomotoasă și iubitoare. Din 15 ianuarie.

Finding Her Edge

Pentru a salva patinoarul familiei, o fostă patinatoare revine pe gheață cu un nou partener, dar are încă sentimente pentru fostul coechipier, care i-a fost și iubit. Din 22 ianuarie.

Free Bert

Un tată extrem de neglijent și familia sa la fel de lipsită de tact provoacă haos când încearcă să-și găsească locul printre familiile snoabe de la noua școală de fițe.

Filme noi pe Netflix în ianuarie 2026

People We Meet in Vacation

Poppy este un spirit liber. Alex adoră să planifice tot. După ani de vacanțe estivale, acești doi amici complet opuși se întreabă dacă pot fi perechea romantică perfectă. Din 9 ianuarie, pe Netflix.

Cosmic Princess Kaguya!

Viața lui Iroha este dată peste cap când Kaguya, o fugară lipsită de griji de pe Lună, se mută la ea și o convinge să evolueze într-o lume virtuală. Din 22 ianuarie.

Filme documentare noi pe Netflix, în ianuarie 2026

Kidnapped: Elizabeth Smart

În 2002, Elizabeth Smart, în vârstă de 14 ani, a fost răpită din patul ei sub amenințarea unui cuțit. Acest documentar prezintă povestea supraviețuirii ei și modul în care autoritățile au căutat suspecții. Din 21 ianuarie, pe Netflix.

Evenimente Live pe Netflix

MONDAY NIGHT RAW: 2026

Revoluționarul serial WWE, plin de superstaruri, prezintă săptămânal acțiune în direct, drame și calități sportive de neegalat. Live, din 7 ianuarie, de la ora 3.00.

STAR SEARCH

Talente impresionante. Mize mai mari. Votul tău. Legendara competiție se redeschide pentru o nouă generație, acum live. Căutarea începe. Live, pe 21 ianuarie.

SKYSCRAPER LIVE

Celebrul alpinist solo Alex Honnold încearcă să escaladeze unul dintre cei mai înalți zgârie-nori din lume, într-un eveniment live cu mize mari din Taipei, Taiwan. Live, pe 23 ianuarie.

Anime Netflix

Love Through a Prism

Londra, 1914. O tânără japoneză se înscrie la o prestigioasă școală de arte, dar rivalitatea cu un coleg talentat se transformă pe neașteptate în iubire. Din 15 ianuarie.

Filme Netflix pentru copii și familie

DR. SeussS Red Fish, Blue Fish: Sezonul 2

Sus, jos, pierdut, găsit! Fie că înalță un zmeu, fie că umblă după comori ascunse, aventurile pe mare ale lui Roșu și Albastru sunt orice vrei, dar nu plictisitoare. Din 1 ianuarie.

Titluri licențiate

My Best Friend’S Wedding – din 1 ianuarie

The Good Doctor – sezonul 7 – din 1 ianuarie

How to train you dragon – din 9 ianuarie

Twins – din 14 ianuarie.

