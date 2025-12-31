Titlurile lunii ianuarie 2026 pe Netflix

Începutul lui 2026 vine pe Netflix cu o serie de titluri pe care cu siguranță mulți le așteaptă cu sufletul la gură, de la despărțiri dureroase la noi povești de iubire grațioase, actori îndrăgiți și adaptări de excepție.

Chiar în prima dimineață din an, pe 1 ianuarie 2026, vei putea urmări ultimul episod al fenomenului Stranger Things, deci pregătește-te pentru o ultimă aventură în această formulă. Tot în ianuarie vei vedea și prima parte a sezonului 4 din Bridgerton, în care, deși Benedict nu este în căutarea iubirii perfecte, pare că o găsește mai repede decât se aștepta; precum și filmul The Rip, un thriller inspirat din fapte reale, ce îi aduce din nou împreuna pe Matt Damon și Ben Affleck în rolurile unor polițiști din Miami, care odată ce descoperă o uriașă sumă de bani, sunt atrași într-o spirală de neîncredere.

De asemenea, tot în ianuarie au premiera și: seria Agatha Christie’s Seven Dials, o ecranizare a volumului omonim semnat de Regina Crimelor, care te poartă într-o Anglie interbelică plină de mister, cu Mia McKenna-Bruce, Helena Bonham Carter, Martin Freeman și Corey Mylchreest în rolurile principale; filmul People We Meet on Vacation, adaptarea romanului scris de Emily Henry, unde Poppy (Emily Bader) și Alex (Tom Blyth) testează granița dintre prietenie și iubire după ani de vacanțe petrecute împreună; și Love Through a Prism, un anime japonez de la creatoarea Boys Over Flowers, ce urmărește călătoria lui Lili, o tânără studentă japoneză care își urmează visul la Academia de Arte din Londra, la începutul secolului XX, unde găsește atât iubirea, cât și forța de a se descoperi pe sine.

Nu în ultimul rând, în luna ianuarie 2026 vin pe Netflix și seria Plaha, cu Iulian Postelnicu în rol principal, dar și filmele Inglourious Basterds, trilogia How To Train Your Dragon, My Best Friend’s Wedding și Lost in Translation.

Stranger Things 5: ultimul episod

Toamna anului 1987. Hawkins este marcat de deschiderea portalurilor, iar eroii noștri sunt uniți de un singur scop: să-l găsească și să-l ucidă pe Vecna. Însă acesta a dispărut, iar locația și planurile sale rămân un mister. Misiunea lor este îngreunată de carantina militară impusă de guvern asupra orașului și de vânătoarea tot mai intensă a lui Eleven, forțând-o să se ascundă din nou.

În paralel, aniversarea dispariției lui Will plutește în aer, iar în oraș se instalează o teamă apăsătoare, familiară. Bătălia finală se apropie, însoțită de un întuneric mai puternic și mai periculos decât orice au înfruntat vreodată. Pentru a pune capăt acestui coșmar, vor avea nevoie de toți: întreaga echipă unită, pentru o ultimă oară.

Stranger Things 5: ultimul episod trailer Netflix

The RIP

După ce sunt descoperite milioane de dolari în numerar într-un depozit abandonat, încrederea între membrii unei echipe de polițiști din Miami începe să se năruie. Pe măsură ce forțele externe află despre amploarea confiscării, totul este pus sub semnul întrebării, inclusiv pe cine se pot baza. Disponibil pe Netflix din 16 ianuarie.

The Rip – trailer Netflix

Bridgerton: Sezonul 4, partea 1

Al patrulea sezon din Bridgerton își îndreaptă atenția către Benedict (Luke Thompson), cel de-al doilea fiu boem al familiei. În ciuda faptului că cei doi frați ai săi sunt căsătoriți și fericiți, Benedict nu vrea să-și întemeieze o familie încă – asta până când o întâlnește pe captivanta domnișoară în argintiu la balul mascat organizat de mama sa. Disponibil pe Netflix începând cu 29 ianuarie.

Bridgerton: Sezonul 4, partea 1- trailer Netflix

Seriale noi pe Netflix în ianuarie 2026

Run Away

Un tată disperat aflat în căutarea fiicei fugare este implicat într-o crimă și descoperă secrete care i-ar putea distruge familia pentru totdeauna. Din 1 ianuarie, pe Netflix.

Run Away – trailer Netflix

Love from 9 to 5

O angajată harnică și fiul șarmant al șefului se luptă pentru funcția de director al unei companii de lenjerie intimă, dar dragostea pare să le saboteze planurile. Din 1 ianuarie, pe Netflix.

Time Flies

Proaspăt ieșite din închisoare și lipsite de soluții, două femei fac o firmă de fumizare, dar un client dubios le atrage iar în viața de care voiau să scape. Din 1 ianuarie.

Land of sins

Un adolescent dispare, iar o detectivă care are legături personale cu acest caz se alătură anchetei tensionate și scoate la iveală loialități înverșunate și conflicte de familie. Disponibil din 2 ianuarie, pe Netflix.

Unlocked – a Jail Experiment – sezonul 2

În acest reality-show, un șerif pune în aplicare un experiment îndrăzneț prin care le acordă deținuților mai multă libertate de acțiune într-un penitenciar din Arizona. Din 7 ianuarie.

His and Hers

Doi soți înstrăinați — el polițist, ea reporter — se întrec să dezlege un caz de crimă, convinși fiind că celălalt este suspectul principal. Din 8 ianuarie.

Alpha Males – sezonul 4

Necazurile masculinității continuă pentru cei patru prieteni, care se confruntă cu paternitatea, credința și iubite AI, în timp ce își caută un cămin fără constrângeri. Din 9 ianuarie.

The Boyfriend – sezonul 2

În înzăpezitul Hokkaido se nasc prietenii și povești de iubire când apare un nou grup de bărbați, care au parte de prima dragoste, atracții neîmpărtășite și sentimente pe gheață. Din 13 ianuarie, pe Netflix.

Agatha Christie’s Seven Dials

O petrecere luxoasă organizată într-o casă la țară se încheie cu o crimă, iar o aristocrată inteligentă caută să rezolve cazul. O adaptare după romanul Agathei Christie. Din 15 ianuarie.

Agatha Christie’s Seven Dials – trailer Netflix

To Love, to Lose

Două familii sunt năpăstuite de soartă atunci când o femeie care încearcă să salveze restaurantul familiei se îndrăgostește de urmașul plin de sine al unui recuperator. Din 15 ianuarie, pe Netflix.

The Upshaws – partea 7

Regina intră în cursa electorală și atelierul lui Bennie trece prin momente grele, dar familia Upshaw găsește o modalitate de a rămâne autentică, zgomotoasă și iubitoare. Din 15 ianuarie.

Finding Her Edge

Pentru a salva patinoarul familiei, o fostă patinatoare revine pe gheață cu un nou partener, dar are încă sentimente pentru fostul coechipier, care i-a fost și iubit. Din 22 ianuarie.

Free Bert

Un tată extrem de neglijent și familia sa la fel de lipsită de tact provoacă haos când încearcă să-și găsească locul printre familiile snoabe de la noua școală de fițe.

Filme noi pe Netflix în ianuarie 2026

People We Meet in Vacation

Poppy este un spirit liber. Alex adoră să planifice tot. După ani de vacanțe estivale, acești doi amici complet opuși se întreabă dacă pot fi perechea romantică perfectă. Din 9 ianuarie, pe Netflix.

Cosmic Princess Kaguya!

Viața lui Iroha este dată peste cap când Kaguya, o fugară lipsită de griji de pe Lună, se mută la ea și o convinge să evolueze într-o lume virtuală. Din 22 ianuarie.

Descoperă și Filme de acțiune – Top 40 cele mai bune filme de acțiune pe care nu trebuie să le ratezi

Filme documentare noi pe Netflix, în ianuarie 2026

Kidnapped: Elizabeth Smart

În 2002, Elizabeth Smart, în vârstă de 14 ani, a fost răpită din patul ei sub amenințarea unui cuțit. Acest documentar prezintă povestea supraviețuirii ei și modul în care autoritățile au căutat suspecții. Din 21 ianuarie, pe Netflix.

Evenimente Live pe Netflix

MONDAY NIGHT RAW: 2026

Revoluționarul serial WWE, plin de superstaruri, prezintă săptămânal acțiune în direct, drame și calități sportive de neegalat. Live, din 7 ianuarie, de la ora 3.00.

STAR SEARCH

Talente impresionante. Mize mai mari. Votul tău. Legendara competiție se redeschide pentru o nouă generație, acum live. Căutarea începe. Live, pe 21 ianuarie.

SKYSCRAPER LIVE

Celebrul alpinist solo Alex Honnold încearcă să escaladeze unul dintre cei mai înalți zgârie-nori din lume, într-un eveniment live cu mize mari din Taipei, Taiwan. Live, pe 23 ianuarie.

Anime Netflix

Love Through a Prism

Londra, 1914. O tânără japoneză se înscrie la o prestigioasă școală de arte, dar rivalitatea cu un coleg talentat se transformă pe neașteptate în iubire. Din 15 ianuarie.

Filme Netflix pentru copii și familie

DR. SeussS Red Fish, Blue Fish: Sezonul 2

Sus, jos, pierdut, găsit! Fie că înalță un zmeu, fie că umblă după comori ascunse, aventurile pe mare ale lui Roșu și Albastru sunt orice vrei, dar nu plictisitoare. Din 1 ianuarie.

Titluri licențiate

  • My Best Friend’S Wedding – din 1 ianuarie
  • The Good Doctor – sezonul 7 – din 1 ianuarie
  • How to train you dragon – din 9 ianuarie
  • Twins – din 14 ianuarie.

Sursă foto – Shutterstock.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Plugul Mare de la Valea Călugărească. „Spiritele rele, alungate”, pe DN1B, în Prahova
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
"Ți-ai jignit și tatăl. Ți-e și rușine cu părinții tăi”. Alex Bodi nu doar că a explodat din nou la adresa Ramonei Olaru, dar ce a mai putut face public despre viața ei de la Călărași întrece orice: "Stăteai mai mult prin băi și prin parcări" Continuarea i-a încremenit pe toți
Viva.ro
"Ți-ai jignit și tatăl. Ți-e și rușine cu părinții tăi”. Alex Bodi nu doar că a explodat din nou la adresa Ramonei Olaru, dar ce a mai putut face public despre viața ei de la Călărași întrece orice: "Stăteai mai mult prin băi și prin parcări" Continuarea i-a încremenit pe toți
Detalii tulburătoare ies la iveală în cazul crimei de la Sibiu, unde o fiică și-a ucis mama pentru avere. Ce dezvăluiri a făcut procurorul-șef și ce s-a mai aflat acum despre tânăra de 38 de ani. „...a premeditat fapta o lungă perioadă de timp”. Nici în filme nu vezi așa ceva
Unica.ro
Detalii tulburătoare ies la iveală în cazul crimei de la Sibiu, unde o fiică și-a ucis mama pentru avere. Ce dezvăluiri a făcut procurorul-șef și ce s-a mai aflat acum despre tânăra de 38 de ani. „...a premeditat fapta o lungă perioadă de timp”. Nici în filme nu vezi așa ceva
Theo Rose, anunț neașteptat după finala Vocea României 2025. Ce le-a mărturisit fanilor: „Show-ul se oprește pentru mine…”
Elle.ro
Theo Rose, anunț neașteptat după finala Vocea României 2025. Ce le-a mărturisit fanilor: „Show-ul se oprește pentru mine…”
gsp
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
GSP.RO
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
Peste 600.000 de români sunt afectați de noua schimbare rutieră! Accesoriul obligatoriu de la 1 ianuarie: cât costă
GSP.RO
Peste 600.000 de români sunt afectați de noua schimbare rutieră! Accesoriul obligatoriu de la 1 ianuarie: cât costă
Parteneri
Da, azi e sărbătoare și puțini știu! Multe românce poartă numele acestei sfinte cuvioase! Cui trebuie să-i spui azi ”La mulți ani!”
Libertateapentrufemei.ro
Da, azi e sărbătoare și puțini știu! Multe românce poartă numele acestei sfinte cuvioase! Cui trebuie să-i spui azi ”La mulți ani!”
Răspunsul genial al lui Theo Rose, după ce un internaut i-a spus direct că are buzele și sânii mici! Șah mat!
Avantaje.ro
Răspunsul genial al lui Theo Rose, după ce un internaut i-a spus direct că are buzele și sânii mici! Șah mat!
Cum arăta Corina Caragea înainte să fie celebră. Imagini rare din perioada în care făcea parte din baletul „Surprize, surprize”
Tvmania.ro
Cum arăta Corina Caragea înainte să fie celebră. Imagini rare din perioada în care făcea parte din baletul „Surprize, surprize”

Alte știri

Regula care schimbă pensiile din 2026: cum va recalcula CNPP vechimea în muncă și cine ar putea avea de câștigat
Știri România 10:13
Regula care schimbă pensiile din 2026: cum va recalcula CNPP vechimea în muncă și cine ar putea avea de câștigat
Plugul Mare de la Valea Călugărească. „Spiritele rele, alungate”, pe DN1B, în Prahova
Știri România 10:01
Plugul Mare de la Valea Călugărească. „Spiritele rele, alungate”, pe DN1B, în Prahova
Parteneri
Furie după ce un alt aeroport important din Europa introduce „regula de 10 minute” și o taxă de 10 euro pentru șoferi. „Este dincolo de ridicol”
Adevarul.ro
Furie după ce un alt aeroport important din Europa introduce „regula de 10 minute” și o taxă de 10 euro pentru șoferi. „Este dincolo de ridicol”
Fotbalistul cuplat de media cu Sydney Sweeney, prima reacție despre presupusa relație. Ce a dezvăluit
Fanatik.ro
Fotbalistul cuplat de media cu Sydney Sweeney, prima reacție despre presupusa relație. Ce a dezvăluit
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Fata cea mică mi-a zis: „Tati, e foarte cool să vină oamenii să facă poze cu tine”
Fata cea mică mi-a zis: „Tati, e foarte cool să vină oamenii să facă poze cu tine”
Parteneri
Delia, fosta soție a lui Lino Golden, face noi dezvăluiri despre divorț. Care sunt motivele despărțirii: „I-a fost greu să accepte acest lucru...”
Elle.ro
Delia, fosta soție a lui Lino Golden, face noi dezvăluiri despre divorț. Care sunt motivele despărțirii: „I-a fost greu să accepte acest lucru...”
Wow, ce casă frumoasă au!! Andra și Cătălin Măruță au dat luxul și opulența pe o casă simplă, elegantă, cu piese de mobilier în culori naturale și decorațiuni vesele! Imaginile din interior spun tot! Galerie foto
Unica.ro
Wow, ce casă frumoasă au!! Andra și Cătălin Măruță au dat luxul și opulența pe o casă simplă, elegantă, cu piese de mobilier în culori naturale și decorațiuni vesele! Imaginile din interior spun tot! Galerie foto
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Viva.ro
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o

Monden

Iulia Albu și Mike, surprinși împreună după ce s-au despărțit la începutului anului. Cum au apărut în București
Stiri Mondene 09:40
Iulia Albu și Mike, surprinși împreună după ce s-au despărțit la începutului anului. Cum au apărut în București
Ce rol va primi Raluka de la Pavel Bartoș în următorul lui film. A fost adus în discuție și Smiley: „Sunt puțin geloasă”
Exclusiv
Stiri Mondene 09:00
Ce rol va primi Raluka de la Pavel Bartoș în următorul lui film. A fost adus în discuție și Smiley: „Sunt puțin geloasă”
Parteneri
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
TVMania.ro
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
Doi tineri au murit în ultima zi din an în urma unui accident la Găeşti. Aveau doar 18 şi 19 ani
ObservatorNews.ro
Doi tineri au murit în ultima zi din an în urma unui accident la Găeşti. Aveau doar 18 şi 19 ani
”Patru operații pe cerul gurii și o gaură între nas și gură”. Vedeta noastră face declarații cumplite. Care a fost primul simptom al cancerului
Libertateapentrufemei.ro
”Patru operații pe cerul gurii și o gaură între nas și gură”. Vedeta noastră face declarații cumplite. Care a fost primul simptom al cancerului
Parteneri
Peste 600.000 de români sunt afectați de noua schimbare rutieră! Accesoriul obligatoriu de la 1 ianuarie: cât costă
GSP.ro
Peste 600.000 de români sunt afectați de noua schimbare rutieră! Accesoriul obligatoriu de la 1 ianuarie: cât costă
Cristina Laslo, declarațiile finalului de an: „Nicușor Dan! Lumea e razna, m-am panicat” » Despre conflictul cu Pera: „Singurul cuvânt!” + abordează un subiect tabu în România: „Indiferent de care parte, fată sau băiat”
GSP.ro
Cristina Laslo, declarațiile finalului de an: „Nicușor Dan! Lumea e razna, m-am panicat” » Despre conflictul cu Pera: „Singurul cuvânt!” + abordează un subiect tabu în România: „Indiferent de care parte, fată sau băiat”
Parteneri
Vânt de până la 120 km/h! Avertizările meteorologilor, prelungite până în noaptea de Revelion
Mediafax.ro
Vânt de până la 120 km/h! Avertizările meteorologilor, prelungite până în noaptea de Revelion
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
StirileKanalD.ro
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Wowbiz.ro
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Wowbiz.ro
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Redactia.ro
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Mișcare seismică într-o zonă neobișnuită din România! Ce magnitudine a avut seismul
KanalD.ro
Mișcare seismică într-o zonă neobișnuită din România! Ce magnitudine a avut seismul

Politic

Irineu Darău o apără pe Adriana Miron, șefa sa de cabinet, condamnată pentru abuz în serviciu și fals intelectual: „A fost reabilitată”
Politică 30 dec.
Irineu Darău o apără pe Adriana Miron, șefa sa de cabinet, condamnată pentru abuz în serviciu și fals intelectual: „A fost reabilitată”
Ciprian Ciucu a scris în CV că a fost lector la Universitatea București, deși este fals. Reacția primarului Capitalei
Politică 30 dec.
Ciprian Ciucu a scris în CV că a fost lector la Universitatea București, deși este fals. Reacția primarului Capitalei
Parteneri
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
ZiaruldeIasi.ro
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
Marii sportivi care s-au stins din viață în anul 2025. România a rămas fără Emeric Ienei, Mihai Leu sau Flavius Domide
Fanatik.ro
Marii sportivi care s-au stins din viață în anul 2025. România a rămas fără Emeric Ienei, Mihai Leu sau Flavius Domide
O fată răpită a fost salvată de tată datorită aplicației de control parental
Spotmedia.ro
O fată răpită a fost salvată de tată datorită aplicației de control parental