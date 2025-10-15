Ce este seva de mesteacăn

Seva de mesteacăn este un lichid limpede, ușor dulceag, care se obține primăvara, atunci când arborii de mesteacăn își reiau ciclul de viață activ. În această perioadă, rădăcinile copacului absorb apa și substanțele nutritive din sol, iar seva începe să circule prin trunchi, aducând energie mugurilor și frunzelor care urmează să se deschidă.

Această sevă este bogată în vitamine, minerale, aminoacizi, enzime și antioxidanți. Datorită compoziției sale, seva de mesteacăn este considerată de secole o băutură tonică și purificatoare, folosită atât în medicina populară, cât și în diverse cure de detoxifiere.

Tradițional, seva se colectează printr-o metodă delicată, care nu dăunează copacului. Se face o mică gaură în trunchi, de obicei pe partea însorită, iar lichidul care picură se adună într-un recipient.

După câteva zile, orificiul este astupat cu o bucată de lemn sau ceară naturală, pentru ca arborele să se refacă. Seva proaspătă are un gust fin, ușor dulce, cu o aromă subtilă de lemn și este cel mai bine consumată în primele zile după recoltare, deoarece se oxidează și își pierde proprietățile în timp.

Seva de mesteacăn se găsește și în magazinele naturiste, însă adesea conține aditivi și zaharuri adăugate.

Laura Codruța Kövesi: „Nimeni din România nu ne sesizează legat de neregulile din Portul Constanța, dar vă promit că o să ajungem și acolo”
Recomandări
Laura Codruța Kövesi: „Nimeni din România nu ne sesizează legat de neregulile din Portul Constanța, dar vă promit că o să ajungem și acolo”

În fitoterapie, seva de mesteacăn este folosită pentru curățarea organismului de toxine, pentru stimularea metabolismului, susținerea funcției rinichilor și ficatului, dar și pentru întărirea sistemului imunitar. Este apreciată pentru efectul ei revigorant și pentru capacitatea de a reda vitalitatea în perioadele de oboseală sau după iarnă, când corpul are nevoie de un plus de energie.

Seva de mesteacăn – proprietăți și beneficii

Seva de mesteacăn este considerată, de secole, un dar al primăverii și al regenerării. În nordul Europei, dar și în China, oamenii au colectat acest lichid transparent care curge din trunchiul mesteacănului odată ce natura se trezește la viață.

Studiile moderne au arătat că seva de mesteacăn este bogată în minerale esențiale, în special potasiu, calciu, magneziu, mangan, zinc și fier, vitamine (C, B1, B2, B3, B6), aminoacizi, enzime, acizi organici, precum și compuși fenolici, substanțe cu efect antioxidant. Conține, de asemenea, zaharuri naturale în cantități mici, mai ales fructoză și glucoză, care îi dau gustul ușor dulceag.

Compoziţia exactă variază mult în funcţie de specie, de sol şi de condiţiile de creştere, astfel că valorile nutriţionale pot fi destul de diferite de la un loc la altul.

Hidratare și remineralizare naturală

Unul dintre primele beneficii dovedite este capacitatea sevei de mesteacăn de a hidrata organismul într-un mod natural și eficient. Datorită conținutului său de electroliți, în special potasiu și magneziu, seva ajută la menținerea echilibrului hidric și mineral al corpului, fiind o alternativă sănătoasă la băuturile energizante sau izotonice industriale.

Cercetările recente arată că seva de mesteacăn poate fi utilă după efort fizic, ajutând la refacerea rezervelor de minerale și la combaterea oboselii. De asemenea, datorită conținutului scăzut de zahăr, este potrivită pentru persoanele care caută o băutură răcoritoare naturală, fără calorii multe, arată herbalreality.com.

Efect detoxifiant și diuretic

Tradiția populară din Scandinavia consideră seva de mesteacăn un remediu purificator. Era folosită în cure de primăvară, pentru curățarea sângelui, pentru eliminarea toxinelor și pentru stimularea funcției rinichilor. Aceste efecte se explică prin proprietățile sale diuretice ușoare, seva stimulează eliminarea apei și a deșeurilor metabolice prin urină.

Unele studii fitoterapeutice au confirmat că extractele din frunze și sevă de mesteacăn pot favoriza funcționarea sistemului urinar, contribuind la prevenirea formării pietrelor la rinichi și la reducerea retenției de lichide. Deși dovezile pentru seva consumată simplu sunt mai puține decât pentru extracte concentrate, principiul este același, un aport regulat de lichid bogat în minerale stimulează funcția renală și susține procesul natural de detoxifiere al organismului.

Revigorant și energizant natural

Micile cantități de zaharuri naturale și minerale contribuie la refacerea nivelului de energie fără a suprasolicita organismul. În tradiția populară, era recomandată persoanelor anemice, slăbite sau celor care se recuperează după o boală.

Deși nu există studii clinice ample care să confirme direct aceste efecte, multe persoane raportează o stare de vitalitate crescută după câteva zile de consum, ceea ce poate fi explicat prin combinația de hidratare, aport de micronutrienți și efect diuretic, toate contribuind la îmbunătățirea tonusului general.

Beneficii pentru piele și frumusețe

În ultimii ani, seva de mesteacăn a devenit un ingredient popular și în produsele cosmetice. Studiile dermatologice au arătat că extractele din seva de mesteacăn pot îmbunătăți hidratarea pielii, accelera regenerarea celulară și calma iritațiile. Un studiu clinic realizat în Coreea a arătat că aplicarea locală a unui produs pe bază de seva de mesteacăn a îmbunătățit elasticitatea și aspectul pielii după câteva săptămâni de utilizare.

Explicația constă în conținutul său de aminoacizi, acizi organici și antioxidanți, care contribuie la refacerea barierei cutanate și la protejarea pielii împotriva stresului oxidativ. În consecință, seva de mesteacăn este folosită astăzi în multe creme, loțiuni și tonice naturale, fiind apreciată pentru efectul său calmant și revitalizant.

Benefică pentru păr

Deoarece ajută la producerea de colagen și la absorbția fierului, vitamina C din apa de mesteacăn poate întări părul.

Cercetările sugerează că atât colagenul, cât și fierul pot susține creșterea și structura părului. În plus, vitamina C ajută la protejarea împotriva radicalilor liberi, care pot deteriora celulele părului și pot preveni creșterea părului.

Deși remediile populare folosesc apa de mesteacăn pentru a trata căderea părului, în prezent nu există dovezi care să susțină această aplicație și sunt necesare mai multe cercetări.

Bogată în antioxidanți

Cercetările moderne au confirmat că seva de mesteacăn conține compuși fenolici și flavonoizi, substanțe cu un puternic rol antioxidant. Aceștia pot ajuta organismul să lupte împotriva stresului oxidativ, un proces implicat în îmbătrânirea celulară și în numeroase boli cronice.

Deși studiile clinice pe oameni sunt încă limitate, rezultatele din laborator sunt promițătoare. Extractele de mesteacăn au demonstrat capacitatea de a neutraliza radicalii liberi și de a proteja celulele împotriva daunelor oxidative. Prin urmare, consumul regulat de sevă poate contribui, indirect, la menținerea sănătății pielii, a vaselor de sânge și a sistemului imunitar.

Susținerea metabolismului și a ficatului

În medicina tradițională, seva de mesteacăn era folosită și pentru susținerea ficatului și a proceselor metabolice. Unele studii au arătat că extractele din mesteacăn pot avea un efect protector hepatic și pot sprijini procesele de eliminare a substanțelor toxice. Totuși, pentru seva consumată ca băutură, aceste efecte rămân deocamdată la nivel teoretic, nefiind confirmate de studii clinice ample.

Precauții și contraindicații

Deși seva de mesteacăn este un produs natural și blând, provenit direct din natură, este important să fie consumată cu prudență. Ca orice substanță biologic activă, seva are și câteva aspecte care merită atenție, legate de igienă, siguranță, posibile alergii și interacțiuni cu anumite afecțiuni.

După ce seva este extrasă din trunchiul copacului, ea trebuie filtrată și păstrată la rece sau pasteurizată ușor pentru a preveni fermentarea și dezvoltarea bacteriilor. În lipsa acestor măsuri, seva poate deveni tulbure, capătă un gust acrișor și își pierde proprietățile. Consumul unei seve alterate poate provoca tulburări digestive,balonare, crampe sau diaree ușoară.

Deși reacțiile adverse sunt rare, există persoane care pot fi alergice la mesteacăn. Aceasta se întâmplă mai ales la cei care suferă de alergie la polenul de mesteacăn (Betula verrucosa).

Durata și cantitatea recomandată

Pentru o persoană sănătoasă, seva de mesteacăn poate fi consumată în cure scurte, de 2–3 săptămâni, de obicei primăvara, când este proaspătă. Cantitatea recomandată este de aproximativ 150–300 ml pe zi, băută de preferință dimineața, pe stomacul gol.

Consumul excesiv (peste 1 litru pe zi) nu aduce beneficii suplimentare și poate, în unele cazuri, să ducă la un dezechilibru electrolitic minor sau la disconfort digestiv.

În plus, cel mai bine este să limitați aportul, deoarece apa de mesteacăn prezintă un risc de toxicitate din cauza conținutului de mangan. Acest lucru poate fi deosebit de periculos pentru persoanele cu funcție hepatică afectată. Limita superioară tolerabilă actuală pentru mangan este de 9-11 mg pe zi pentru adulți și 2-6 mg pe zi pentru copii, variind în funcție de vârstă.

O singură porție de 300 ml de apă de mesteacăn conține 3 mg de mangan, ceea ce înseamnă că unii copii pot depăși cantitatea de mangan cu o singură băutură. Adulții ar trebui să se limiteze la 2 porții pe zi sau chiar mai puțin, arată healthline.com.

Deși seva de mesteacăn are numeroase proprietăți nutritive și poate susține organismul într-un mod natural, este important să nu fie privită ca un tratament sau un leac universal. Ea poate fi o completare plăcută la un stil de viață echilibrat, o băutură de primăvară care ajută corpul să se regenereze după sezonul rece, dar nu poate înlocui o alimentație corectă, hidratarea zilnică și consultul medical în caz de boală.

Sursă foto – Shutterstock.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Momentul în care o mină de aur din Venezuela este complet inundată, ucigând 14 persoane: „Munceau pentru a-și câștiga existența”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce a declarat acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a lăsat înmărmuriți pe toți cei care știu că a înșelat-o 16 ani cu Vica Blochina. Care este, de fapt, situația din familia lui: ”Soția mea...”
Viva.ro
Ce a declarat acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a lăsat înmărmuriți pe toți cei care știu că a înșelat-o 16 ani cu Vica Blochina. Care este, de fapt, situația din familia lui: ”Soția mea...”
S-a aflat! De ce s-au despărțit, de fapt, Cătălin Bordea și Olga Barcari de la Asia Express. „Între noi este ceva care nu este de explicat”. Tânăra și comediantul s-au iubit după divorțul lui de Livia
Unica.ro
S-a aflat! De ce s-au despărțit, de fapt, Cătălin Bordea și Olga Barcari de la Asia Express. „Între noi este ceva care nu este de explicat”. Tânăra și comediantul s-au iubit după divorțul lui de Livia
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! La câteva luni de când s-a despărțit de tatăl fetiței ei, artista și-a regăsit fericirea în brațele unui politician. Foto
Elle.ro
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! La câteva luni de când s-a despărțit de tatăl fetiței ei, artista și-a regăsit fericirea în brațele unui politician. Foto
gsp
Influencerița cu peste 800.000 de urmăritori vrea să-și micșoreze sânii, dar portarul de 36 de ani n-o lasă
GSP.RO
Influencerița cu peste 800.000 de urmăritori vrea să-și micșoreze sânii, dar portarul de 36 de ani n-o lasă
Pentru mama! Virgil Ghiță, salvatorul naționalei la 4 ani de la drama sfâșietoare care i-a schimbat viața
GSP.RO
Pentru mama! Virgil Ghiță, salvatorul naționalei la 4 ani de la drama sfâșietoare care i-a schimbat viața
Parteneri
Ultima oră! Au anunțat acum 5 minute! Cel mai cunoscut prezentator TV din România, concediat în direct! L-au dat afară fără să clipească! Lovitură grea pentru un nume greu
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Au anunțat acum 5 minute! Cel mai cunoscut prezentator TV din România, concediat în direct! L-au dat afară fără să clipească! Lovitură grea pentru un nume greu
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Avantaje.ro
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Imagini adorabile cu Dani Oțil și fiul său în Malta. Prezentatorul TV a fost vizitat de familie la filmările pentru Power Couple
Tvmania.ro
Imagini adorabile cu Dani Oțil și fiul său în Malta. Prezentatorul TV a fost vizitat de familie la filmările pentru Power Couple

Alte știri

Andrei Roșu, fostul solist de la „Gaz pe foc”, a primit ordinul pentru instrucție. Ce l-a nemulțumit la documentul MApN: „Ar fi fost mult mai util”
Știri România 10:03
Andrei Roșu, fostul solist de la „Gaz pe foc”, a primit ordinul pentru instrucție. Ce l-a nemulțumit la documentul MApN: „Ar fi fost mult mai util”
Cum s-a transformat stresul într-un mod de viață pentru tinerii de azi și ce putem face pentru a-l opri. Andreea Oprea, psihoterapeut: „A cere ajutor nu e slăbiciune. E un act de curaj”
Exclusiv Interviu
Știri România 10:00
Cum s-a transformat stresul într-un mod de viață pentru tinerii de azi și ce putem face pentru a-l opri. Andreea Oprea, psihoterapeut: „A cere ajutor nu e slăbiciune. E un act de curaj”
Parteneri
Taxa absurdă care crește cu 1.350% peste noapte și provoacă o nouă anomalie în România. Expert în fiscalitate: „Cred că au greșit legea”
Adevarul.ro
Taxa absurdă care crește cu 1.350% peste noapte și provoacă o nouă anomalie în România. Expert în fiscalitate: „Cred că au greșit legea”
Top 5 cei mai puternici oameni de pe planetă! Pe ce loc e Donald Trump și surpriza totală de pe locul 4
Fanatik.ro
Top 5 cei mai puternici oameni de pe planetă! Pe ce loc e Donald Trump și surpriza totală de pe locul 4
Salarii de până la 12.000 de lei pentru tineri. Ce meserii sunt profitabile astăzi
Financiarul.ro
Salarii de până la 12.000 de lei pentru tineri. Ce meserii sunt profitabile astăzi
Superliga.ro (P)
Victor Dican: Cu domnul Hagi nu prea ai tu multe de spus, doar asculți
Victor Dican: Cu domnul Hagi nu prea ai tu multe de spus, doar asculți
Samuel Teles, de pe Estádio do Dragão pe Oblemenco
Samuel Teles, de pe Estádio do Dragão pe Oblemenco
Parteneri
Mare bucurie pentru vedeta noastră! A născut al treilea copil și a dezvăluit prima imagine cu bebelușul: „Am reușit…”
Elle.ro
Mare bucurie pentru vedeta noastră! A născut al treilea copil și a dezvăluit prima imagine cu bebelușul: „Am reușit…”
Operațiile estetice l-au schimbat și pe el. Fernando Colunga, actorul din "Esmeralda", e de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate la aproape 60 de ani / FOTO
Unica.ro
Operațiile estetice l-au schimbat și pe el. Fernando Colunga, actorul din "Esmeralda", e de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate la aproape 60 de ani / FOTO
A avut loc întâlnirea de gradul zero, după multe scandaluri! Complet neașteptat ce i-au putut spune copiii lui Alin Oprea în momentul în care s-au văzut după 5 ani
Viva.ro
A avut loc întâlnirea de gradul zero, după multe scandaluri! Complet neașteptat ce i-au putut spune copiii lui Alin Oprea în momentul în care s-au văzut după 5 ani

Monden

Ce crede Mădălin Ionescu despre Mircea Badea, care i-a fost coleg în televiziune: „Nu am fost prieteni niciodată”. Dezvăluirea neașteptată
Stiri Mondene 09:28
Ce crede Mădălin Ionescu despre Mircea Badea, care i-a fost coleg în televiziune: „Nu am fost prieteni niciodată”. Dezvăluirea neașteptată
Asia Express 14 octombrie 2025. Probe dificile, inspirate din viața soldaților vietnamezi, pentru concurenți
Stiri Mondene 09:26
Asia Express 14 octombrie 2025. Probe dificile, inspirate din viața soldaților vietnamezi, pentru concurenți
Parteneri
Transformare radicală! Cum arăta Gina Pistol înainte să devină vedetă de televiziune și să cucerească inimile românilor
TVMania.ro
Transformare radicală! Cum arăta Gina Pistol înainte să devină vedetă de televiziune și să cucerească inimile românilor
Faptele comise în trecut de șoferul care a ucis o mamă pe trecerea de pietoni
ObservatorNews.ro
Faptele comise în trecut de șoferul care a ucis o mamă pe trecerea de pietoni
Calina și Catinca, ironii și replici dure după ce Oana Roman le-a interzis să-i mai folosească numele: „Suntem o familie, nu trebuie să fim sălbatici unii cu ceilalți”
Libertateapentrufemei.ro
Calina și Catinca, ironii și replici dure după ce Oana Roman le-a interzis să-i mai folosească numele: „Suntem o familie, nu trebuie să fim sălbatici unii cu ceilalți”
Parteneri
Prima mașină electrică 100% românească este mai ieftină decât Dacia Duster » Bateriile sunt fabricate la Craiova!
GSP.ro
Prima mașină electrică 100% românească este mai ieftină decât Dacia Duster » Bateriile sunt fabricate la Craiova!
Găselnița lui Mircea Lucescu a ANULAT 24 de milioane de euro! » Dar jucătorul riscă să fie scos din echipa României
GSP.ro
Găselnița lui Mircea Lucescu a ANULAT 24 de milioane de euro! » Dar jucătorul riscă să fie scos din echipa României
Parteneri
HOROSCOP 15 octombrie 2025. Adevăruri care ies la lumină și decizii de neratat!
Mediafax.ro
HOROSCOP 15 octombrie 2025. Adevăruri care ies la lumină și decizii de neratat!
VIDEO Filmul tragediei din Berceni! Imaginile filmate surprind momentul în care femeia este spulberată de pe trecerea de pietoni în timp ce împinge căruciorul
StirileKanalD.ro
VIDEO Filmul tragediei din Berceni! Imaginile filmate surprind momentul în care femeia este spulberată de pe trecerea de pietoni în timp ce împinge căruciorul
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
Wowbiz.ro
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
Promo
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Advertorial
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Wowbiz.ro
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Pe ei îi sărbătorim ASTĂZI. Multi barbati poarta numele acestui SFANT
Redactia.ro
Pe ei îi sărbătorim ASTĂZI. Multi barbati poarta numele acestui SFANT
Doliu în familia Denisei Răducu! Fratele vitreg al regretatei cântărețe a murit
KanalD.ro
Doliu în familia Denisei Răducu! Fratele vitreg al regretatei cântărețe a murit

Politic

Olguța Vasilescu amenință cu ruperea coaliției: „Dacă Bolojan va accepta și propunerile PSD, va rămâne premier”
Politică 14 oct.
Olguța Vasilescu amenință cu ruperea coaliției: „Dacă Bolojan va accepta și propunerile PSD, va rămâne premier”
PSD a părăsit ședința coaliției înaintea subiectului alegerilor la Primăria Capitalei: „Nici cu ei nu luam o decizie”. Bolojan a tăcut - SURSE
Exclusiv
Politică 14 oct.
PSD a părăsit ședința coaliției înaintea subiectului alegerilor la Primăria Capitalei: „Nici cu ei nu luam o decizie”. Bolojan a tăcut – SURSE
Parteneri
Tomahawk „cu țărâita” pentru Ucraina. Financial Times: SUA pot livra doar 20-50 de rachete
Spotmedia.ro
Tomahawk „cu țărâita” pentru Ucraina. Financial Times: SUA pot livra doar 20-50 de rachete
“Ce salariu are Mircea Lucescu la națională?” Răspunsul neașteptat al selecționerului României
Fanatik.ro
“Ce salariu are Mircea Lucescu la națională?” Răspunsul neașteptat al selecționerului României
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită
Spotmedia.ro
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită