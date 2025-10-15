Ce este seva de mesteacăn

Seva de mesteacăn este un lichid limpede, ușor dulceag, care se obține primăvara, atunci când arborii de mesteacăn își reiau ciclul de viață activ. În această perioadă, rădăcinile copacului absorb apa și substanțele nutritive din sol, iar seva începe să circule prin trunchi, aducând energie mugurilor și frunzelor care urmează să se deschidă.

Această sevă este bogată în vitamine, minerale, aminoacizi, enzime și antioxidanți. Datorită compoziției sale, seva de mesteacăn este considerată de secole o băutură tonică și purificatoare, folosită atât în medicina populară, cât și în diverse cure de detoxifiere.

Tradițional, seva se colectează printr-o metodă delicată, care nu dăunează copacului. Se face o mică gaură în trunchi, de obicei pe partea însorită, iar lichidul care picură se adună într-un recipient.

După câteva zile, orificiul este astupat cu o bucată de lemn sau ceară naturală, pentru ca arborele să se refacă. Seva proaspătă are un gust fin, ușor dulce, cu o aromă subtilă de lemn și este cel mai bine consumată în primele zile după recoltare, deoarece se oxidează și își pierde proprietățile în timp.

Seva de mesteacăn se găsește și în magazinele naturiste, însă adesea conține aditivi și zaharuri adăugate.

În fitoterapie, seva de mesteacăn este folosită pentru curățarea organismului de toxine, pentru stimularea metabolismului, susținerea funcției rinichilor și ficatului, dar și pentru întărirea sistemului imunitar. Este apreciată pentru efectul ei revigorant și pentru capacitatea de a reda vitalitatea în perioadele de oboseală sau după iarnă, când corpul are nevoie de un plus de energie.

Seva de mesteacăn – proprietăți și beneficii

Seva de mesteacăn este considerată, de secole, un dar al primăverii și al regenerării. În nordul Europei, dar și în China, oamenii au colectat acest lichid transparent care curge din trunchiul mesteacănului odată ce natura se trezește la viață.

Studiile moderne au arătat că seva de mesteacăn este bogată în minerale esențiale, în special potasiu, calciu, magneziu, mangan, zinc și fier, vitamine (C, B1, B2, B3, B6), aminoacizi, enzime, acizi organici, precum și compuși fenolici, substanțe cu efect antioxidant. Conține, de asemenea, zaharuri naturale în cantități mici, mai ales fructoză și glucoză, care îi dau gustul ușor dulceag.

Compoziţia exactă variază mult în funcţie de specie, de sol şi de condiţiile de creştere, astfel că valorile nutriţionale pot fi destul de diferite de la un loc la altul.

Hidratare și remineralizare naturală

Unul dintre primele beneficii dovedite este capacitatea sevei de mesteacăn de a hidrata organismul într-un mod natural și eficient. Datorită conținutului său de electroliți, în special potasiu și magneziu, seva ajută la menținerea echilibrului hidric și mineral al corpului, fiind o alternativă sănătoasă la băuturile energizante sau izotonice industriale.

Cercetările recente arată că seva de mesteacăn poate fi utilă după efort fizic, ajutând la refacerea rezervelor de minerale și la combaterea oboselii. De asemenea, datorită conținutului scăzut de zahăr, este potrivită pentru persoanele care caută o băutură răcoritoare naturală, fără calorii multe, arată herbalreality.com.

Efect detoxifiant și diuretic

Tradiția populară din Scandinavia consideră seva de mesteacăn un remediu purificator. Era folosită în cure de primăvară, pentru curățarea sângelui, pentru eliminarea toxinelor și pentru stimularea funcției rinichilor. Aceste efecte se explică prin proprietățile sale diuretice ușoare, seva stimulează eliminarea apei și a deșeurilor metabolice prin urină.

Unele studii fitoterapeutice au confirmat că extractele din frunze și sevă de mesteacăn pot favoriza funcționarea sistemului urinar, contribuind la prevenirea formării pietrelor la rinichi și la reducerea retenției de lichide. Deși dovezile pentru seva consumată simplu sunt mai puține decât pentru extracte concentrate, principiul este același, un aport regulat de lichid bogat în minerale stimulează funcția renală și susține procesul natural de detoxifiere al organismului.

Revigorant și energizant natural

Micile cantități de zaharuri naturale și minerale contribuie la refacerea nivelului de energie fără a suprasolicita organismul. În tradiția populară, era recomandată persoanelor anemice, slăbite sau celor care se recuperează după o boală.

Deși nu există studii clinice ample care să confirme direct aceste efecte, multe persoane raportează o stare de vitalitate crescută după câteva zile de consum, ceea ce poate fi explicat prin combinația de hidratare, aport de micronutrienți și efect diuretic, toate contribuind la îmbunătățirea tonusului general.

Beneficii pentru piele și frumusețe

În ultimii ani, seva de mesteacăn a devenit un ingredient popular și în produsele cosmetice. Studiile dermatologice au arătat că extractele din seva de mesteacăn pot îmbunătăți hidratarea pielii, accelera regenerarea celulară și calma iritațiile. Un studiu clinic realizat în Coreea a arătat că aplicarea locală a unui produs pe bază de seva de mesteacăn a îmbunătățit elasticitatea și aspectul pielii după câteva săptămâni de utilizare.

Explicația constă în conținutul său de aminoacizi, acizi organici și antioxidanți, care contribuie la refacerea barierei cutanate și la protejarea pielii împotriva stresului oxidativ. În consecință, seva de mesteacăn este folosită astăzi în multe creme, loțiuni și tonice naturale, fiind apreciată pentru efectul său calmant și revitalizant.

Benefică pentru păr

Deoarece ajută la producerea de colagen și la absorbția fierului, vitamina C din apa de mesteacăn poate întări părul.

Cercetările sugerează că atât colagenul, cât și fierul pot susține creșterea și structura părului. În plus, vitamina C ajută la protejarea împotriva radicalilor liberi, care pot deteriora celulele părului și pot preveni creșterea părului.

Deși remediile populare folosesc apa de mesteacăn pentru a trata căderea părului, în prezent nu există dovezi care să susțină această aplicație și sunt necesare mai multe cercetări.

Bogată în antioxidanți

Cercetările moderne au confirmat că seva de mesteacăn conține compuși fenolici și flavonoizi, substanțe cu un puternic rol antioxidant. Aceștia pot ajuta organismul să lupte împotriva stresului oxidativ, un proces implicat în îmbătrânirea celulară și în numeroase boli cronice.

Deși studiile clinice pe oameni sunt încă limitate, rezultatele din laborator sunt promițătoare. Extractele de mesteacăn au demonstrat capacitatea de a neutraliza radicalii liberi și de a proteja celulele împotriva daunelor oxidative. Prin urmare, consumul regulat de sevă poate contribui, indirect, la menținerea sănătății pielii, a vaselor de sânge și a sistemului imunitar.

Susținerea metabolismului și a ficatului

În medicina tradițională, seva de mesteacăn era folosită și pentru susținerea ficatului și a proceselor metabolice. Unele studii au arătat că extractele din mesteacăn pot avea un efect protector hepatic și pot sprijini procesele de eliminare a substanțelor toxice. Totuși, pentru seva consumată ca băutură, aceste efecte rămân deocamdată la nivel teoretic, nefiind confirmate de studii clinice ample.

Precauții și contraindicații

Deși seva de mesteacăn este un produs natural și blând, provenit direct din natură, este important să fie consumată cu prudență. Ca orice substanță biologic activă, seva are și câteva aspecte care merită atenție, legate de igienă, siguranță, posibile alergii și interacțiuni cu anumite afecțiuni.

După ce seva este extrasă din trunchiul copacului, ea trebuie filtrată și păstrată la rece sau pasteurizată ușor pentru a preveni fermentarea și dezvoltarea bacteriilor. În lipsa acestor măsuri, seva poate deveni tulbure, capătă un gust acrișor și își pierde proprietățile. Consumul unei seve alterate poate provoca tulburări digestive,balonare, crampe sau diaree ușoară.

Deși reacțiile adverse sunt rare, există persoane care pot fi alergice la mesteacăn. Aceasta se întâmplă mai ales la cei care suferă de alergie la polenul de mesteacăn (Betula verrucosa).

Durata și cantitatea recomandată

Pentru o persoană sănătoasă, seva de mesteacăn poate fi consumată în cure scurte, de 2–3 săptămâni, de obicei primăvara, când este proaspătă. Cantitatea recomandată este de aproximativ 150–300 ml pe zi, băută de preferință dimineața, pe stomacul gol.

Consumul excesiv (peste 1 litru pe zi) nu aduce beneficii suplimentare și poate, în unele cazuri, să ducă la un dezechilibru electrolitic minor sau la disconfort digestiv.

În plus, cel mai bine este să limitați aportul, deoarece apa de mesteacăn prezintă un risc de toxicitate din cauza conținutului de mangan. Acest lucru poate fi deosebit de periculos pentru persoanele cu funcție hepatică afectată. Limita superioară tolerabilă actuală pentru mangan este de 9-11 mg pe zi pentru adulți și 2-6 mg pe zi pentru copii, variind în funcție de vârstă.

O singură porție de 300 ml de apă de mesteacăn conține 3 mg de mangan, ceea ce înseamnă că unii copii pot depăși cantitatea de mangan cu o singură băutură. Adulții ar trebui să se limiteze la 2 porții pe zi sau chiar mai puțin, arată healthline.com.

Deși seva de mesteacăn are numeroase proprietăți nutritive și poate susține organismul într-un mod natural, este important să nu fie privită ca un tratament sau un leac universal. Ea poate fi o completare plăcută la un stil de viață echilibrat, o băutură de primăvară care ajută corpul să se regenereze după sezonul rece, dar nu poate înlocui o alimentație corectă, hidratarea zilnică și consultul medical în caz de boală.

Sursă foto – Shutterstock.com