Bun venit într-o altă lume! Nu ar fi nimic exagerat să fii întâmpinat așa la Aeroportul Singapore – Changi. Cobori înțepenit din avion după 13 ore de zbor, dacă ai ales KLM, cu escală la Amsterdam, sau după 11 ore, dacă ai călătorit cu Turkish, cu escală la Istanbul, și pantofii ți se afundă în mocheta moale, care acoperă aici pardoseala rece de ciment a altor aeroporturi.

Votat aproape anual cel mai bun aeroport din lume, Changi poate fi un obiectiv în sine. Are o grădină de cactuși, una de orhidee, alta cu 1.000 de fluturi, o piscină pe acoperiș, o grădină interactivă care se trezește la viață când o vizitezi, o zonă de entertainment cu sală de cinema și console Xbox și Playstation. Toate astea, pe lângă obișnuitele zone de food și shopping.

Și mai important e că peste 100 de companii zboară de pe Changi spre toată Asia, multe dintre ele la prețuri europene de autocar. Tocmai din acest motiv, Singapore e baza perfectă pentru a ajunge oriunde în Asia.

Al cincilea cel mai vizitat oraș al lumii în 2019

Dar nu aeroportul este motivul pentru care Singapore este în Top 5 al celor mai vizitate orașe din lume, după Bangkok, Paris, Londra și Dubai, conform Business Insider. Dacă alegi Singapore ca punct de tranzit pentru Asia, merită să-i dedici măcar două-trei zile. Ce ar fi de văzut?

1. Zona Marina Bay

Chiar dacă nu ești fan al clădirilor de beton și sticlă, zona Marina Bay, dominată de cele trei turnuri ale Hotelului Marina Bay Sands, este impresionantă mai ales seara. Bulevardele largi pline de palmieri mărginesc zgârie-nori cu hoteluri și birouri, iar printre ele admiri clădirile istorice Raffles și Fullerton, amintiri perfect conservate din timpul coloniștilor britanici.

Din port, poți să urci într-o barcă și să te îndrepți pe râul Singapore spre Clarke Quay, o zonă plină de cluburi și restaurante.

Dacă ești fan Formula 1, o să recunoști imediat zona Marina Bay, prin care aleargă renumiții bolizi.

2. Cartierele tradiționale

Cartierul indian

Singapore e, de fapt, mai multe orașe într-unul. Cel mai ușor îl vizitezi cu un autobuz turistic, care trece pe rând din zona modernă în cartierul arăbesc cu moschei și clădiri colorate, apoi ajunge în cel indian, unde blocurile sunt și mai colorate, și mai înalte, și mai înghesuite și, în final, ajunge în cartierul chinezesc, cu o mulțime de restaurante și magazine.

3. Grădinile

Gardens by the Bay

Orașul vertical are la bază surprinzător de multe spații verzi, terenuri pentru sport, grădini și parcuri. Grădina Botanică este inclusă în patrimoniul UNESCO și puteți să vă pierdeți o zi întreagă printre plantele sale exotice. În zona centrală, e Parcul Fort Canning, creat pe un deal acum aproape 200 de ani.

Nu trebuie ratată nici grădina zoologică, mai ales dacă ajungeți în Asia cu copiii. Are 315 specii de animale pe 28 de hectare. Nu putea lipsi o grădină high-tech și aceasta este Gardens by the Bay. Aici, arhitectura, arta și plantele cresc pe 100 de hectare de pământ nou creat din ocean.

4. Shopping de lux și Asian style

Pentru unii, principalul motiv de a vizita Singapore este shoppingul. Orchard Street e o stradă de 2 kilometri, mărginită de zeci de mall-uri imense. Aici înțelegi de ce, la izbucnirea crizei, brandurile de lux s-au salvat cu ajutorul pieței asiatice. Pe Orchard Road, Louis Vuitton, Prada, Gucci au magazine de două trei etaje.

Dar Singapore nu este doar pentru cumpărături de lux. Într-o altă parte a orașului, dar tot central, este Bugis Street, o zonă tipică de piață asiatică. Dacă mergi pentru shopping, e bine să ajungi în lunile mai-iunie, când e perioada de reduceri.

Asia altfel

Singapore are puține în comun cu țările vecine Malaezia, Indonezia, Thailanda, unde simți și vezi Asia autentică. Dacă nu ar avea 75% din populație de origine chineză, ar putea fi confundat cu o metropolă americană, mai nouă și mai modernă. Mai ales că una din limbile oficiale este engleza.

Leul, simbolul orașului

Singapore e, practic, un oraș-stat, majoritatea locuitorilor săi, 5,5 milioane, fiind concentrați pe o insulă principală de 700 de kilometri pătrați, în jurul căreia mai sunt 60 de insulițe, majoritatea nepopulate. Când vine vorba despre travel, Singapore e văzut mai mult ca un oraș decât ca o țară. De asta e și inclus în topul orașelor.

E cald tot anul

Singapore se află la 130 de kilometri nord de Ecuator și vremea aici e caldă și foarte caldă, cu temperaturi medii de 26-27 de grade Celsius tot anul. Umiditatea este foarte mare și poate fi deranjantă dacă nu ești obișnuit. Ploile sunt destul de frecvente, mai ales din noiembrie până în ianuarie, februarie fiind luna cea mai însorită.

Cum ajungi

De la București, un bilet dus-întors pentru Singapore, la ofertă bună, poate costa 400-500 de euro, principalele companii pentru această rută fiind KLM, Qatar, Emirates și Turkish.

Există și o companie low cost singaporeză Scoot, care are zboruri spre Singapore din Atena și Berlin, ambele orașe fiind conectate de București prin Ryanair.

De la aeroport în zona centrală se ajunge în aproximativ 30 de minute. Cel mai simplu este să folosiți un shuttle bus, care până la hotel costă 9 dolari singaporezi, adică 6,5 dolari americani. Nici taxiul nu e foarte scump, în jur de 30 de dolari singaporezi, de la aeroport la hotel. Există și metrou, și autobuz care fac legătura cu zona centrală.

Curățenie și mașini noi

O să observați că traficul în centru nu este foarte aglomerat. Taxele pentru acces sunt atât de mari că localnicii preferă mijloacele de transport în comun.

În Singapore, ai impresia că toate mașinile sunt noi. Și chiar sunt. Taxele pentru mașinile mai vechi de 10 ani sunt atât de mari, încât mai bine schimbi mașina cu una nouă.

Și, da, e adevărat: guma de mestecat e interzisă în Singapore. Amenda pentru aruncarea gunoiului pe stradă este de 1.000 de dolari singaporezi.

Cazare

Una despre experiențele inedite este cazarea la Hotelul-simbol Marina Bay Sands, ale cărui trei turnuri sunt legate de o grădină cu piscină suspendată.

La ofertă specială, puteți rezerva o cameră cu 250 de euro pe noapte, altfel costul fiind de aproximativ 400 de euro pe noapte. Ideea e că este un hotel cu foarte multe camere și unde nu ai senzația de lux. Piscina, atât de spectaculoasă în imaginile de prezentare, își pierde din farmec când în apă mai sunt câțiva zeci de oameni.

O variantă mult mai bună este să plătiți 15 dolari singaporezi pentru a vizita grădina din vârful turnurilor pentru panorama spectaculoasă.

Hotelul Parkroyal on Pickering

O cazare mult mai spectaculoasă poate fi la Hotelul Parkroyal on Pickering, plin de plante și terase luxuriante, cu aproximativ 200 de euro pe noapte, sau, la același preț, Hotelul Fort Canning, din parcul cu același nume. Singapore nu e deloc un oraș ieftin!