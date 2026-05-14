Țara noastră este reprezentată de Alexandra Căpitănescu și melodia „Choke Me”, iar printre cei care o susțin de la distanță pe artistă se află foarte multe vedete din România.

Mai exact, cântăreața este susținută pe rețelele de socializare de nume precum Smiley, Dorian Popa, Lidia Buble, Liviu Teodorescu, Feli Donose, Grasu XXL, Ami, Vunk, Holograf sau Jo (Ioana Anuța), care au postat pe Instagram, la story, mesaje de încurajare pentru Alexandra Căpitănescu.

Și posturile de radio și casele de discuri au postat mesaj prin care îi încurajează pe românii din diaspora să o voteze pe Alexandra Căpitănescu, printre cei care i-au fost alături artistei regăsindu-se HaHaHa Production, Universal Music, MediaPro Music, PRO FM, Kiss FM, Radio Impuls și Radio Zu.

Și cei care se ocupă de pagina de Instagram a emisiunii „Vocea României” de la PRO TV au susținut-o pe Alexandra Căpitănescu în această perioadă, ea fiind fostă câștigătoare a show-ului muzical.

„Draga mea Alexandra, încep patru zile de foc pentru tine și gașcă. Ne-ai făcut atât de mândri în perioada asta și, de la primul până la ultimul om din echipă, ne-ai făcut să vibrăm alături de tine și să credem. Începând din această seară, până sâmbătă, ai vreo patru concerte plus vreo patru repetiții în care nu trebuie să faci nimic în plus decât ce faci în mod obișnuit.

Ai repetat, ai studiat, te-ai șlefuit, ai ascultat și câte și mai câte ai făcut în toată perioada asta, ca de azi până sâmbătă să arăți lumii întregi geniul tău artistic. Hai că ți-au organizat frumos concertele oamenii ăștia. Să strălucești”, a scris în mediul online și Mădălina Cârcotă, nimeni alta decât vocal coach-ul cântăreței.

Cine este Alexandra Căpitănescu

Alexandra Căpitănescu este câștigătoarea Selecției Naționale Eurovision 2026 și una dintre cele mai vizibile voci ale noii generații de artiști români. Publicul larg a cunoscut-o în anul 2023, când a câștigat „Vocea României” după un parcurs care a convins atât juriul, cât și publicul.

Absolventă a Facultății de Fizică și, în prezent, studentă la master în fizică medicală, Alexandra Căpitănescu îmbină un profil academic atipic cu un parcurs artistic în plină dezvoltare, construindu-și identitatea muzicală în jurul autenticității și al expresiei directe.

După câștigarea concursului de talente, artista și-a consolidat prezența pe scena muzicală prin lansări proprii și colaborări, dezvoltând un stil care combină sensibilitatea cu o energie scenică puternică.

Piesa „Choke Me”, cu care reprezintă România la Eurovision Song Contest 2026, abordează într-un limbaj metaforic stările de presiune emoțională și blocaj interior. Titlul nu are un sens literal, ci descrie senzația de a fi copleșit de propriile gânduri, de frici sau de așteptări venite din exterior.

Mesajul piesei este unul despre conștientizare și depășire: despre momentul în care alegi să îți înfrunți vulnerabilitățile, să îți accepți limitele și să îți regăsești echilibrul. În această construcție, fragilitatea nu este ascunsă, ci devine parte din forța de a merge mai departe.

Despre Eurovision

Eurovision Song Contest 2026 are loc la Viena, sub sloganul „United by Music”, cu semifinalele pe 12 și 14 mai și finala pe 16 mai.

Eurovision este o competiție muzicală internațională organizată de European Broadcasting Union (EBU), cea mai mare asociație a televiziunilor publice din Europa. Prima ediție a avut loc în anul 1956, la Lugano, în Elveția.

La ediția din acest an participă 35 de țări, România fiind una dintre cele trei reveniri importante în competiție, alături de Bulgaria și Republica Moldova.

În cea de-a două semifinală a Eurovision Song Contest 2026, programată pe 14 mai 2026, România concurează alături de Albania, Danemarca, Armenia, Cipru, Elveția, Norvegia, Azerbaidjan, Luxemburg, Malta, Bulgaria, Australia, Ucraina, Cehia și Letonia.

Televiziunea Română, membră a EBU, organizează Selecția Națională și participă la competiția europeană din anul 1993. Cele mai bune performanțe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminița Anghel & Sistem – Kiev, 2005 și Paula Seling și Ovi – Oslo, 2010) și o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu – Atena, 2006).